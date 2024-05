Karina Milei viajó a Santa Fe para formalizar el partido de LLA y las banderas de los militantes inauguraron el “karinismo”

Karina Milei en Santa Fe junto a Karina Diez (Crédito: Presidencia)

Karina Milei, la hermana del Presidente, viajó a Santa Fe para participar de un acto de inauguración adelantada de la formalización del sello de La Libertad Avanza (LLA) en esa provincia, y fue recibida en el aeropuerto por militantes organizados por el espacio que lidera a nivel local la diputada nacional y su amiga, Romina Diez. La secretaria general de Presidencia aprovechó para tomarse fotos con sus militantes, cuyos estandartes, en color rosa, llevaban slogans como “Nace el Karinismo”.

La funcionaria arribó junto a sus custodios al aeropuerto al mediodía, se abrazó con la legisladora Romina Diez, una de las pocas referentes de su gran confianza, que se mostró de muy buen humor por la visita de la dirigente más importante del espacio mileista. Y por la tarde, a las 17, encabezaron un acto en Rosario con la mira en los próximos comicios, que se realizarán dentro de un año y medio pero para el cual ya se están preparando con ahínco.

Visiblemente emocionada, Karina Milei se abrazó y fotografió con los santafesinos que fueron a vitorearla con emoción. Tras bambalinas estaba el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, uno de sus principales asesores junto a su primo, Eduardo Lule Menem, que convive con Karina en la Casa Rosada, desde su propio despacho. El primero hizo un paréntesis en los trabajos que está llevando a cabo el oficialismo para poder sacar adelante la ley Bases con el ministro del Interior, Guillermo Francos. La iniciativa obtuvo la media sanción en la Cámara baja pero ahora está en el Senado y podría sufrir cambios. En ese caso, regresaría al origen, ya sea para que se rechacen o para que se aprueben las modificaciones. Por lo que podría haber semanas movidas nuevamente en ese ala del Congreso.

(Crédito: Presidencia)

La visita a Santa Fe es otra de las tantas que realizó Karina Milei a lo largo de este año, el primero del mandato de Javier Milei, que estuvo en campaña hasta tan solo unos meses. Antes viajó a Córdoba, donde mantiene una pelea con los dirigentes que también formaban parte de la coalición, como Celeste Ponce, y fueron expulsados. Esa discusión llegó a la Cámara Nacional Electoral, que ahora debe expedirse sobre si corresponde o no que LLA sea un partido. Además, la funcionaria estuvo en Salta y en algunas localidades del conurbano. Así como en la Ciudad de Buenos Aires, donde organizó un acto del mismo estilo para presentar a su armador local Juan Pablo Scalese, y desplazar definitivamente a Ramiro Marra, ex candidato a jefe de gobierno porteño, y a Oscar Zago, ex presidente del bloque libertario en la Cámara de Diputados.

Allí, sin embargo no se habían visto carteles que hablaran de una corriente política con el nombre de la pariente del Presidente, apodada “el Jefe” por el mismo jefe de Estado. Mientras arma el partido en todo el país para ganar más peso en el Congreso en 2025 y luego competir por la reelección con una fuerza nacional propia en 2027, Karina Milei busca obtener más poder además de su habitual rol como armadora política.

Además del viaje a Santa Fe, esta semana se estrenó como articuladora política con otros espacios políticos al invitar al presidente de PRO, Cristian Ritondo y varios otros diputados de la fuerza de Mauricio Macri a la Casa Rosada. Además, en una continuidad de su papel de escenógrafa proselitista durante la campaña, la hermana del jefe de Estado, prepara dos exhibiciones del poder libertario, con el Pacto de Mayo, en Córdoba, y una presentación del libro de Javier Milei, en el Luna Park.