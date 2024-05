“Adios Flaco...”: el mensaje de Javier Milei por la muerte de César Luis Menotti

El jefe de Estado se reconoce como "bilardista", pero expresó respeto en la despedida de Menotti. (AP Foto/Natacha Pisarenko, Archivo)

La muerte de César Luis Menotti sacudió el domingo 5 de mayo y generó repercusiones dentro y fuera del ambiente del fútbol argentino. A las numerosas muestras de afecto de jugadores y protagonistas del deporte más popular del país, se sumó la del presidente de la Nación, Javier Milei.

“QEPD. Profundo dolor por la partida del líder de un grupo que le ha dado una de las más grandes alegrías al país. Si bien yo adhiero a otra escuela, sería propio de un necio negar el aporte de César Luis Menotti. Adiós Flaco...”, escribió en su cuenta de X el jefe de Estado.

La expresión de Javier Milei hace referencia a una histórica diferencia de estilos sobre táctica y estrategia en el fútbol argentino. Puede resumirse en que los simpatizantes del “Flaco” expresan su gusto por la búsqueda del triunfo privilegiando el buen juego, el virtuosismo en la búsqueda de la victoria con un desempeño vistoso de los equipos. En contrapartida, el bilardismo prioriza ganar como objetivo principal y de máxima importancia, sin reparar las formas ni los métodos de esa búsqueda, que en todo caso será determinada por la estrategia en función del rival de turno.

Esa división, motivo de polémica durante décadas entre los fanáticos del fútbol en el país, es a la que hizo referencia el presidente, quien se reconoce como un “bilardista”.

Menotti es el director técnico que ganó el primer Mundial con la selección argentina. Marcó un antes y un después, desde octubre de 1974, con su trabajo a largo plazo en tiempos de inestabilidad institucional en el país y en la AFA, y generó la primera gran grieta futbolera nacional, en sus polémicas con Carlos Bilardo desde 1982. También forjó uno de los mejores elencos de la historia con el Huracán del ‘73 y regaló frases efectistas recordadas por muchos acerca de distinta clase de jugadores. Además, fue requerido nada menos que por Josep Guardiola -hoy, en Manchester City- cuando se iniciaba en su carrera de entrenador.

Tras conocerse la triste noticia la AFA, a través de su titular, Claudio Tapia, lamentó “profundamente el fallecimiento de César Luis Menotti, ex entrenador de la Selección Argentina quien actualmente se desempeñaba como Director General de Selecciones Nacionales”, y envió “su más cálido abrazo a familiares y seres queridos”.

Menotti se autodefinía como un futbolista “medio caprichoso”. En ese sentido, detalló: “Cuando las cosas me salían mal, me tiraba contra la raya izquierda. Me enojaba cuando empezaban a tirar pelotazos. Una vez en Boca, contra Banfield, nos quedamos con diez y Antonio Rattín se me acercó y me dijo ‘Flaco, bajá a ayudar, ¡corré!’, y le contesté: ‘Lo único que falta es que yo tenga que bajar a correr. Corré vos’. En el vestuario, después, Rattín me dijo de todo”.

El ex técnico campeón del Mundo en 1978 era un jugador habilidoso, lujoso, con remates de mucha potencia de media distancia, aunque él mismo le daba una explicación al no haber trascendido más. “A mí me agarró la peor época del fútbol argentino, cuando se pusieron de moda los equipos que luchaban. Un fútbol de mierda”.

Si hay un hecho polémico previo al Mundial de 1978 fue que de una primera lista de veinticinco jugadores, dejó afuera a un muy joven Diego Maradona, de 17 años, al igual que a Humberto Bravo y a Víctor Bottaniz. “No me arrepiento porque fuimos campeones. Pudo haber sido un error, sí, pero en ese momento hice lo que creí que había que hacer, y fue por cuidarlo, más que nada. Estaba enamorado del juego de Diego pero qué se yo... Lo vi tan chiquito, tan joven. Sentí que tenía que elegir entre tipos grandes. Sé que Diego eso no me lo perdonó jamás”, comentó muchos años más tarde en una extensa entrevista con la revista El Gráfico.