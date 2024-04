20 definiciones de Elisa Carrió: “Estamos frente al mayor ataque a la clase media de la historia”

Elisa Carrió, en una foto de archivo (AP)

Para Elisa Carrió, el gobierno libertario de Javier Milei lleva adelante “el mayor ataque a la clase media de la historia” a través del ajuste transversal en la economía que implementa el ministro Luis Caputo, y advirtió sobre sus posibles consecuencias en el corto plazo: “La gente va a dejar de pagar impuestos, va a empezar a vender y a contratar en negro”.

Esta es una de las 20 definiciones que la ex diputada nacional entregó durante una entrevista con el periodista Jorge Lanata, en Radio Mitre. También, habló sobre un proceso de “pymecidio”, criticó a los representantes del campo y a los dirigentes políticos que “están pensando en la campaña que viene y se van a La Libertad Avanza porque está arriba en las encuestas”.

Otras definiciones de Carrió:

“(Javier Milei) es un enemigo del Estado, no quiere que se preste salud. Tomemos el caso del dengue. El ministro de salud no hizo nada. No llamó a los otros, no previno. Recién ahora se dieron cuenta. Las facultades de salud o de educación, son concurrentes, siempre hubo consejos de ministros, se reunían con ministros de provincias. En todos los niveles vamos a un ajuste en el Estado, a la desaparición de algunos roles del Estado. En las consecuencias se habla de calles privadas y no públicas; de seguridad privada y no públicas. En el fondo, está buscando una mayoría para ir hacia esa idea, esa utopía”.

“Al campo no lo van a cerrar, por eso le tuvieron que bajar el precio de los insumos. Yo los quiero a los del campo, pero son tan duros de cabeza, obcecados, machistas. Ellos creían y ahora tienen problemas con el maíz, con el trigo, a los chacareros no le cierran los números. Milei les había prometido la eliminación de las retenciones, y yo les dije que se pueden bajar, pero los primeros años no se pueden eliminar. Cuando no podés razonar es imposible. Contra la ilusión uno no puede razonar. Cuando uno está enamorado hay que dejar follar a la gente, como dicen los españoles. De ilusión en ilusión, la Argentina está en una decadencia brutal”.

“Hay un ataque furibundo que tiene por objetivo la desaparición de la clase media. (Milei) es buen actor y entretiene bien a la gente. Es un gran actor, habla de la SUBE, o se pelea con alguien, pero en el fondo está lo que está sucede con la clase media. Están las facturas de luz, de gas; ves cierres de negocios y el que se cae no comienza de nuevo. No hay un punto en V, hay una U muy larga y no hay un programa de estabilización con crecimiento. No hay modelo para las pymes: es un pymecidio, porque suben todos los costos, los sueldos, pero tenés una recesión brutal.

“Por otro, tenés un problema fiscal mayúsculo. Fijate que si hoy se sacan el impuesto al país y el impuesto a las importaciones, se les cae la recaudación al piso. Y el año que viene, ¿qué va a pasar? Los del campo están esperanzados de que le eliminen retenciones. Yo me río. Si el año que viene nadie va a tener ganancias, se va a caer el impuesto a las ganancias, se cae el IVA. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer un ajuste fiscal. Esto suponía una recaudación que sostuviera, aunque sea aún en medio del ajuste al Estado, pero es que la recaudación no sostiene a este gobierno ni sostiene las provincias. Y no se puede aumentar más impuestos porque la gente no puede pagar nada. Entonces estamos en una situación difícil, y creo que por eso ellos invierten en el discurso”.

“‘Toto’ Caputo dice, ahora me enfrento con las prepagas. Señores, enfréntense con los laboratorios, que crecieron 3200% y pico de inflación en los últimos años. ¿Por qué no discuten también con los laboratorios? Las prepagas se cartelizaron y nosotros lo denunciamos con Hernán Reyes. La verdad es que los medicamentos son imposibles. Yo me pasé de una prepaga muy importante, como tengo también PAMI, me fui a comprar los medicamentos con PAMI. Me bajaron, pero ahora me subieron. ¿Qué quiero decir? Para un jubilado, no estoy hablando de 205 mil, para un jubilado como uno que tiene 700 mil pesos, que tiene que tener 3 o 4 trabajos distintos y no sabe cómo, cómo abre el estudio, todo, para poder solventar el mantenimiento, nada más que de una casa, no para otra cosa, es imposible. Entonces yo pienso que estamos frente al mayor ataque a las clases medias y esta es la identidad argentina”.

“Yo en la historia no vi este ataque y, además, vi otros programas de ajustes así, que terminaron en recesiones brutales sin poder salir de esa recesión, como fue el de Machinea durante Fernando de la Rúa. Es decir, los ajustes, estos enormes ajustes y un alto nivel de impuestos, no llevan a la salida de la Argentina sino hay un programa de crecimiento con las pymes. Estoy viendo la caída de las ventas, ¿cómo se sostienen los empleos?, ¿cómo vamos a crear empleo formal, si lo que vamos a tener es gente que va a vender en negro, que no va a pagar impuestos, que va a vender en negro y va a contratar en negro?, porque no puede, porque ustedes ven que la clase media, por ejemplo, empieza a dejar de dar propina, empieza a dejar que le corten el pasto, empieza a dejar de hacerse las manos. Parecen tonterías, pero es la vida cotidiana, y hay miles de trabajadores, millones de trabajadores autónomos que viven de todos esos servicios, esos están cayendo, y esa gente no tiene plata en el colchón”.

“(Sobre el déficit cero) tememos que ver que sea de la mejor forma posible para que una sociedad pueda seguir siendo viable, y una identidad política nacional basada en sus clases medias sea viable, porque podés no tener déficit fiscal, pero entregarle el país a las grandes corporaciones internacionales y nacionales, y en consecuencia, ¿para qué sirve el ajuste? Para concentrar el dinero y la inversión, ¿para qué sirve el ajuste? Para concentrar el dinero y el poder y la corporación. Esto es lo que puede llegar a pasar, ojalá que no pase, yo sé que hay mucha gente que dice, tenemos que acompañar, sí, pero guarda con la ilusión que es distinta de la esperanza”.

“Hay gente que no puede trabajar, hay gente que no va a conseguir trabajo, te estoy hablando de trabajos calificados. En realidad, la inversión no aparece porque este gobierno no le da credibilidad. Para qué el FMI diga “escúpese los vulnerables” es que estamos de la cabeza. Esa es mi visión, yo sé que hay mucha gente que se enoja”.

“(Es) el mayor ajuste de la humanidad. Yo creo que hay que distinguirlo más en factores etarios, la clase media mayor a 40 años, por ejemplo, tiene una determinada visión porque tuvo parte del sistema analógico, ¿se entiende? Es decir, conoció historia, conoció cultura, conoció escritura, entonces en esa etapa, en general, la sociedad no factura por una cosa, no factura en tres meses. Esa sociedad va facturando. Lo que yo vi a lo largo de 30 años de política es que va facturando, no te quita el respaldo ya, sino que va facturando, facturando, facturando, y un día te cobra toda la factura entera. La vi con los Kirchner, la vi con De la Rúa, digo, tampoco la legitimidad de él es la legitimidad, por ejemplo, De la Rúa en la primera parte tenía 70% de imagen pública, lograba unir. Kirchner en los primeros 4 o 5 meses tenía 80% de legitimidad, lograba unir. Acá todavía estamos en una sociedad partida”.

“Ahora, yo creo que la verdadera guerra que se está dando en el mundo es tecnológica, entonces, mientras por ejemplo TikTok, dentro de China, enseña ingeniería, cultura, etc., en el resto del mundo TikTok funciona como una especie de, por la velocidad, una incapacidad de pensar. Entonces, vos en una cultura que pierde su memoria, es decir, puede ser que hoy se enamoren de Milei y mañana de otro, porque en realidad no tenés emociones, no tenés cerebro”.

“De la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, las sociedades en el mundo están muy confundidas, Europa está muy débil, el panorama mundial es de enorme confusión”.

“Y esta confusión también llega a las ideas en la Argentina, porque no tenemos la educación que teníamos con aquella escuela pública que nos enseñaban a estudiar, que nos enseñaban a estudiar, que no teníamos con aquella escuela pública que nosotros conocimos. Hay una pandemia de estupidez en el mundo, es decir, donde no hay recuerdos, no hay memoria, todo es emocional, y los algoritmos sirven a esto, así que esto puede terminar en irracionalidad”.

“Yo no di por descartado nunca que ganara este chico, creo que en algunas cosas él tiene obsesiones que son buenas, por ejemplo, no tener déficit fiscal. Ahora, si vos lo que querés es no tener déficit fiscal, licuándole los salarios a todo el mundo, bajando los salarios de todo el mundo, y subiendo los precios de todos los grandes empresarios, y cerrando la economía al mismo tiempo, porque no habilitan la importación. Bueno, si vamos a ser libres abramos todo, porque no puede ser que algunos no seamos libres y el resto sea libre. Entonces, me parece que hay inconsistencias enormes, y también es cierto que la gente no quiere escuchar la verdad”.

“Me parece que son infantiles los liderazgos, que es infantil, lleno de miedo, si vuelve Cristina y si no vuelve Cristina. En realidad cuando todo se apacigüe, uno tiene que tener una calma atenta, estar tranquilo, pero ir señalando estas cosas, porque en definitiva, si no hay clase media, no hay clase pobre, hay indigencia. Lo que hay que entender es que las clases pobres en la Argentina tienen su modo de ascenso social y su ocupación en la productividad de las clases medias, no de las grandes empresas”.

“La sustitución definitiva de las clases medias lleva a la indigencia a los pobres, y a los autónomos, y a los emprendedores. Y esta es la situación. Ojalá que salgamos, pero la verdad que esto es lo que yo veo”.

“Creo que somos la única fuerza preparada a lo largo del tiempo para soportar la adversidad de la opinión pública para defender nuestros principios. Y después a los que nos han dado la oposición por otro año te dicen, Lilita, tenías razón. Claro, el problema es que ya es tarde. Pero bueno, este ha sido el signo de mi vida”.

“Digo, tener razón cuando... decir la verdad cuando nadie la decía. Y al resto hay un oportunismo político enorme porque todo el mundo está pensando... Yo los escucho hablar y digo, están pensando en la campaña del año que viene, viendo cómo se adhieren, cómo se van a La Libertad Avanza porque está alta en las encuestas. El político común se corre del lugar. Ahora, algunos no nos corremos nunca. Capaz que por eso también perdemos el liderazgo. En un momento somos líderes muy fuertes y en otro momento desaparecemos”.