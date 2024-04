José Luis Espert contó que tuvo que ajustar sus gastos: “Me cambié de prepaga y compro un café más barato”

José Luis Espert contó que achicó sus gastos por la crisis: Me cambié de prepaga y compro café más barato"

El fuerte ajuste que viene impulsando el Gobierno desde la asunción el 10 de diciembre provocó un fuerte freno en la economía, con una caída concreta del consumo de las familias, que buscan cómo achicar gastos para poder llegar a fin de mes. Y parece que ese ajuste también llegó a diputados del propio Gobierno, como José Luis Espert, quien semanas atrás se sumó oficialmente a La Libertad Avanza.

El presidente de la comisión de Hacienda y Presupuesto de la Cámara de Diputados, y uno de los más férreos defensores de Javier Milei, dio detalles de cómo cambió los gastos cotidianos de su familia.

“Salvo los multimillonarios, todo el mundo nos estamos ajustando, y me incluyó. En casa se han cortado infinidad de gastos que para una situación apretadisima como esta, son absolutamente innecesarias”, analizó Espert durante una entrevista con CNN Radio.

Enseguida, el periodista Ignacio Girón le pidió si le podía dar detalles de qué gastos había reducido, y el también economista contó: “Con mi esposa acostumbrábamos a cenar todos los fines de semana, dos o tres veces, y ahora se cena una vez o ninguna. Me cambié de prepaga porque la anterior era muy cara y encima era mala. Otra, ahroa compramos un café más barato y una leche común. La ropa entre los hermanos se la empiezan a pasar entre ellos, como vamos a comprar ropa nueva porque te quedó chico el calzón”.

Espert también advirtió que ”el ajuste no es transitorio, ha venido para quedarse”, y afirmó que “es importante que actores como empresarios, sindicalistas, intelectuales, economistas y periodistas se metan en la cabeza que hay un cambio rotundo. Es una fuerza que llegó al poder con la promesa en campaña de que iba a hacer el ajuste y se está haciendo”.

Allí, envió un mensaje diracto tanto a empresarios como a sindicalistas, en medio de la puja con el gremio de Camioneros por la no homologación de la paritaria del sector: “Les digo a los empresarios que empiecen a bajar los precios que pusieron con el dólar a 2000 porque el dólar a 2000 no va a venir. Y a los sindicalistas, piensen en que la inflación va a ser de un dígito en uno o dos meses, y no traten de fijar paritarias con dos dígitos o más porque los empresarios no lo van a poder pagar, y si Moyano los aprieta, el Gobierno no lo va a homologar”.

Al ser consultado sobre si al Gobierno le preocupaba las consecuencias solciales del ajuste, Espert dijo que, si bien hay preocupaciones, “estamos confiados en que se están haciendo las cosas para que dentro de un plazo razonable para que se empiece a dar vueltas”.

“Desde el Gobierno les agradecemos muchísimo por la paciencia que nos están teniendo, y nos tienen paciencia porque ven que el Gobierno está haciendo una lucha muy fuerte contra los gastos innecesarios de la política”, agregó.

José Luis Espert junto a Javier Milei y Karina Milei

Si bien en algún momento estuvo distanciado de Milei, Espert se convirtió en uno de los más acérrimos defensores de la gestión libertaria, y hace algunas semanas, durante una entrevista con el periodista Chiche Gelblung, el Presidente le dio la bienvenida pública al economista a la Libertad Avanza.

Tal es su afinidad y sintonía política que Espert fue elegido para presidir la comisión de Presupuesto y Hacienda en la Cámara de Diputados, la más importante entre las comisiones consideradas “de gobernabilidad”. Se impuso para ese lugar incluso a pesar de que todavía formaba parte de su propio monobloque.

La noticia no sorprendió a los diputados libertarios que miraban la entrevista, pero sí generó divisiones. Todos conocen los modos y las aspiraciones del economista. A partir de allí comenzaron los posicionamientos.

“Ya está activo. Ya fue sumado al grupo de WhatsApp del bloque y ya participó de una reunión presencial con todos”, explicó un diputado libertario que se siente conforme con la incorporación.