El Gobierno advirtió que el aumento a Camioneros sigue en revisión jurídica y que ya se homologaron 120 paritarias

Javier Milei, Julio Cordero y Pablo Moyano

La Secretaría de Trabajo aún no homologó el último acuerdo salarial del Sindicato de Camioneros y ese convenio “sigue en revisión jurídica” para resolver una serie de impugnaciones presentadas desde un sector de los empresarios. Así lo aseguraron fuentes oficiales a Infobae, en medio de la amenaza de Pablo Moyano de realizar un paro general si el lunes no está el aval a ese aumento.

Las mismas fuentes, además, descartaron de plano que el secretario de Trabajo, Julio Cordero, demore la homologación de los incrementos salariales que superan la pauta del 15% que fijó el Ministerio de Economía para desalentar las expectativas inflacionarias: “En la Secretaría se trabaja como siempre. Ya hay más de 100 paritarias homologadas desde principios de año, de las cuales casi 50 fueron firmadas por Cordero desde que asumió el 14 de marzo (en reemplazo de Omar Yasín)”.

“Si el 8 de abril, que es el lunes, no se confirma el aumento del 25% que se firmó para marzo, no se va a mover una hoja, una pluma en todo el país. Va a haber un paro general desde el gremio de Camioneros defendiendo lo que se firmó hace un mes y todavía no se ha homologado”, señaló el hijo mayor de Hugo Moyano este miércoles por la noche, en diálogo con C5N.

“Si Pablo Moyano tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja estamos mal", dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni

En la Secretaría de Trabajo no quisieron responderle a Moyano y se remitieron a la posición que fijó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni: “Si él (por Moyano) tiene el poder de que en este país no se mueva ni una pluma ni una hoja estamos mal, así que supongo que fue una exageración lo que dijo Pablo; apelamos siempre a la reflexión y a esto de que seguimos tratando de entender cuáles son las razones que los duermen y cuáles son las razones que los despiertan”.

“Estuvieron tantos años dormidos, con tanta inflación, con tanta pobreza y tanto trabajador en malas condiciones, tanto salariales como laborales, que nos llama la atención que de repente haya tantas propuestas de paro. Ya hubo una, anunciada a los pocos días de asumir el presidente Milei, ahora hay otra. Bueno, la iremos analizando cada vez que ocurra y veremos si el lunes, efectivamente, deciden parar. Esos temas puntuales hay que hablarlos efectivamente con la Secretaría de Trabajo, entiendo que nosotros apelamos siempre a las paritarias libres y a la conversación entre las partes”.

El sindicato de Moyano no está solo en su reclamo, El plenario nacional de la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT), que deliberó la semana pasada, exigió al Gobierno “el respeto al principio de paritarias libres y que no se eluda o postergue la homologación” de los acuerdos salariales. Al día siguiente, en un encuentro con Luis Barrionuevo, el titular de La Fraternidad, Omar Maturano, fue más directo: “Queremos una CGT solidaria, que esté junto a las necesidades de los compañeros, que defienda las paritarias libres, sin techo, y que vaya al Ministerio de Trabajo, pegue dos patadas en la puerta y haga homologar los aumentos que se pudieron conseguir de pedo”.

Pablo Moyano amenazó con un paro del Sindicato de Camioneros desde el lunes si no se homologa el último acuerdo salarial

El área jurídica de Trabajo analiza desde hace semanas las impugnaciones al último acuerdo salarial que el Sindicato de Camioneros pactó con los empresarios (45% en dos tramos, 25% en marzo y 20% en abril), aunque, en general, el aumento ya fue incluido en los sueldos de marzo, pagados a comienzos de este mes. Aun así, sin la homologación, el sector patronal no está obligado a pagar la mejora y mucho menos otro punto incluido en la paritaria: el “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador “para solventar el déficit del sindicato” (como hay 200.000 afiliados, asciende a un total de 2000 millones de pesos por mes para las arcas gremiales).

“Las empresas sindicalizadas pagaron el aumento, con lo cual lo único que logra la no homologación es fomentar la informalidad”, aseguraron a Infobae fuentes del sector. Sin embargo, en las cámaras empresariales no hay unanimidad sobre el tema. La Federación Argentina de Entidades de Transporte y Logística (Faetyl), presidida por Juan Domingo Aguilar, defiende el acuerdo salarial rubricado con el Sindicato de Camioneros, pero en la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) se mantiene la resistencia a avalarlo.

Es más, en una comunicación interna, la FADEEAC informó el miércoles pasado a sus empresas asociadas (unas 4.500 pymes) que, “a la fecha, la Secretaría de Trabajo de la Nación no ha homologado el acuerdo (con Camioneros) con lo que no resulta exigible ni obligatorio lo pactado en el mismo”.

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, y el secretario de Trabajo, Julio Cordero

“Sin embargo -señaló-, si alguna empresa tuviera intención de otorgar algún ajuste o anticipo de haberes, en consideración de la paritaria no homologada, desde nuestra entidad consideramos que la mejor alternativa sería abonar el valor o porcentaje que consideren adecuado como anticipo de haberes y sin que esto tenga influencia en los aportes y contribuciones a la seguridad social”.

“Debe aclararse que esto resultaría una liberalidad de aquellas empresas que opten por hacerlo”, advirtió la entidad empresarial, que agregó: “Para el supuesto que así se hiciera, este anticipo podrá ser compensado con el importe que resultaré de la homologación paritaria oportunamente o contra los haberes del mes de abril, si aún a dicha fecha no se hubiera homologado el acuerdo”.

La última paritaria del gremio que lidera Hugo Moyano se complicó por una interna en la FADEEAC: cuatro de las cámaras del interior (Córdoba, Santiago del Estero, Mendoza y San Juan) impugnaron el convenio ante Trabajo al considerar que en el acuerdo se incorporaron “de manera inconsulta” el pago de adicionales y de un aporte extraordinario para la obra social, cuyo pago “termina favoreciendo a las grandes empresas y afecta a todas las pymes del país”.

Bloqueo del Sindicato de Camioneros a la empresa Expreso Lo Bruno, cuyo titular no quiso firmar la paritara

Federico Lo Bruno, presidente de la Cámara de Transporte de Santiago del Estero (CATSE), dijo que “la mesa paritaria dio un mandato a los que van a firmar que aceptábamos el 20% y el 25% de aumento en marzo y abril, y nada más”, pero destacó que los representantes de FADEEAC que fueron a la audiencia oficial “firmaron otros puntos que afectan rotundamente a todas las empresas del interior”, en alusión al pago del “aporte extraordinario” a la obra social de Camioneros de $10.000 por trabajador.

Ante el rechazo de esas cámaras, el sindicato de Moyano comenzó a principios de marzo una fuerte ofensiva contra los empresarios que impugnaron el acuerdo: se declaró en “estado de alerta y asambleas permanentes” ante la reticencia de la Secretaría de Trabajo en homologar el incremento salarial del 45% y acusó a Lo Bruno y a sus colegas José Arata (de CEDAC, Córdoba) y Ricardo Squartini (de APROCAM, Mendoza) de “presentar infundadas impugnaciones intentando boicotear” la aprobación del aumento salarial por parte de las autoridades nacionales”.

El 5 de marzo, activistas del Sindicato de Camioneros escracharon a Lo Bruno y bloquearon un depósito de su pyme de transporte ubicada en Villa Lugano por haber impugnado el aumento. “No vamos a permitir que las internas de FADEEAC pongan de rehenes a los trabajadores camioneros. Estos empresarios explotadores y especuladores van a ser los responsables del daño que causen a los trabajadores”, sentenció el gremio de Moyano en un comunicado de prensa.

Hugo y Pablo Moyano, los titulares del Sindicato de Camioneros

Cuando se firmó la paritaria de Camioneros, el secretario de Trabajo era Omar Yasín, quien fue echado el 11 de marzo luego de que el presidente Javier Milei lo acusó de haber avalado el aumento del 48% de los sueldos del personal jerárquico del Estado, algo que provocó una fuerte polémica en medio de las restricciones que impuso el propio Gobierno en los gastos de las distintas áreas oficiales.

Su sucesor, Cordero, ex abogado de Techint y de la Unión Industrial Argentina (UIA), además de miembro del equipo laboral de los libertarios, heredó ese dilema de homologar o no las paritarias firmadas por más del 15% para febrero, a tono con lo exigido por la cartera de Economía. Por eso desde que asumió su equipo se dedica a analizar convenio por convenio para verificar si los incrementos acordados se otorgaron en función de un aumento de la productividad. En los despachos oficiales sospechan que algunos sindicatos forzaron mejoras altas para complicarle el trazado económico al Gobierno, más allá de buscar el beneficio en el bolsillo de los trabajadores.

La CATT exigió al Gobierno “el respeto al principio de paritarias libres y que no se eluda o postergue la homologación”

El líder del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, advirtió la semana pasada: “Se ha llegado un acuerdo con las empresas, pero el Gobierno no lo quiere homologar. Estamos esperando los plazos que establece la ley para salir a reclamarlo. Si es necesario, vamos a salir a la lucha con lo que sea necesario”. Por eso en el ambiente camionero hay aroma a protesta: la homologación está trabada por las impugnaciones de FADEEAC, pero ¿qué pasará si Trabajo hace lugar a esos planteos? Habría que negociar de nuevo la paritaria, lo que instalaría un escenario altamente explosivo.

Aunque, a tono con la amenaza de Pablo Moyano, el conflicto detonaría mucho antes. El lunes puede ser el día en que el Sindicato de Camioneros pase a la ofensiva con un paro nacional, en medio de una conflictividad gremial en aumento y la CGT a punto de definir su segunda huelga general.