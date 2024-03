Llaryora advirtió al Gobierno por la situación económica: “En algún momento la esperanza de los argentinos se va a acabar”

El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora (Foto: Adrián Escandar)

El gobernador de la provincia de Córdoba, Martín Llaryora, planteó que “hay que acompañar” la nueva Ley Ómnibus que enviará el Gobierno al Congreso, pero advirtió al Ejecutivo sobre las consecuencias de la situación económica actual. “En algún momento, la esperanza de los argentinos se va a acabar”, señaló.

Luego del fracaso de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la libertad de los argentinos durante las sesiones extraordinarias, la nueva versión del proyecto llegará oficialmente al palacio legislativo en los primeros días de la semana próxima. Así, el oficialismo espera que obtenga la media sanción el próximo 24 de abril. Si ese cronograma se cumple, el Senado contará con un tiempo prudencial para poder aprobar el ambicioso proyecto definitivamente antes del 25 de mayo, fecha anunciada por el Gobierno para sellar un amplio pacto sobre políticas de Estado.

En este contexto, Llaryora sostuvo que “hay que acompañar porque si le va bien al Gobierno nacional, al presidente Milei, le va bien a todos los argentinos”, pero aclaró que “uno también acompaña cuando plantea disidencias”, según sus declaraciones en una entrevista con A dos Voces al aire de TN.

“Creo que hay que acompañar esta Ley de Bases nueva, pero nosotros no podíamos acompañar más retenciones para la industria, imaginate lo que sería para este momento, con la caída en el consumo que hay, con el aumento de tarifas, lo que hubiera sido para la industria”, indicó.

Llaryora defendió el rol de los gobernadores en medio de la situación económica que enfrenta la Argentina (Foto: NA)

Al ser consultado sobre si considera factible una aprobación del nuevo proyecto, contestó que “tiene una factibilidad de aprobación muchísimo mayor a la anterior”. De hecho, manifestó que tanto la Ley Ómnibus como el nuevo paquete fiscal “no tienen nada que ver” con los presentados anteriormente.

Desde hace días, el Gobierno prepara el terreno en la Cámara de Diputados para obtener la media sanción, puesto que mantuvo reuniones con los diferentes partidos de la oposición no kirchnerista, en un intento de alcanzar acuerdos.

El nuevo texto de la Ley Ómnibus, al que accedió Infobae, comprende 177 páginas en las que se despliegan 269 artículos divididos en 11 títulos. Entre los temas a tratar, similar al proyecto original, se encuentran las Emergencias y facultades para el Poder Ejecutivo, una reforma del Estado, artículos sobre la consolidación de deuda, desregulación económica, defensa de la competencia, y el Régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI). En paralelo, la Casa Rosada hizo circular entre los gobernadores y los legisladores un borrador en el que se encuentra el paquete fiscal. Se trata de un documento de 115 páginas, 119 artículos y siete títulos.

“Es hora también de darle instrumentos porque si no tiene instrumentos para llevar el plan adelante no vamos a poder salir de esta situación, aunque uno a veces en algunas decisiones no esté de acuerdo”, aseguró el gobernador de Córdoba al respecto.

Durante las sesiones extraordinarias, la Ley Ómnibus no logró obtener el media sanción de la Cámara de Diputados (Gustavo Gavotti)

De esta manera, se refirió a la situación “crítica” que enfrenta la Argentina al proyectar que “los números de la pobreza se van a extender”. Pese a que reconoció que “no es culpa de Milei, porque agarró una situación muy difícil con casi una hiperinflación”, propuso que se empiecen a valorar “si hay que seguir aplicando medidas de shock o hay que ir regulando de alguna manera para permitirle a las pymes, los comercios de barrio y a los vecinos afrontar el ajuste”. “Creo que se están quedando sin ninguna capacidad de afrontar el ajuste de esta manera”, consideró.

Sobre el plan económico del presidente Javier Milei, el gobernador de Córdoba advirtió que “si vos reventáste todo el tejido social y productivo quizás el rebote no se de y en algún momento la esperanza de los argentinos se va a acabar”.

Llaryora habló también del acompañamiento que brindan los gobernadores al “hacerse cargo de lo que antes el Gobierno nacional se hacía cargo”. “Nosotros recibimos 0 pesos de jubilación y hoy pagamos las jubilaciones en Córdoba, quiere decir que lo que no paga la Nación, lo paga la Provincia. Se sacó el Fondo de Incentivo Docente y la Provincia va a apagar el incentivo a los docentes provinciales. Se sacó el subsidio de transporte en el Interior y nosotros obtenemos los boletos educativos y ampliamos por tres el presupuesto”, ejemplificó.