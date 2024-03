Senado: seis embajadores políticos defendieron sus pliegos, pero se demora la firma de los dictámenes

La senadora y titular de la comisión de Acuerdos, Guadalupe Tagliaferri

La comisión de Acuerdos del Senado, que comanda la legisladora Guadalupe Tagliaferri (PRO), realizó este jueves las audiencias para avanzar con los dictámenes de seis embajadores políticos designados por Javier Milei, entre los que se destaca el candidato a representar a la Argentina en Estados Unidos, Gerardo Werthein. Sin embargo, el oficialismo aún no pudo juntar la firma propia y las de la oposición antikirchnerista para blindar los despachos y dejarlos listos para el recinto.

Durante la reunión, realizada en el salón Arturo Illia de la Cámara alta, también se trataron las postulaciones de Guillermo Nielsen (Paraguay), Mariano Caucino (India), Ian Sielecki (Francia), Axel Wahnish (Israel) y Sonia Cavallo (Organización de los Estados Americanos-OEA).

La comisión, conformada por 17 senadores, tiene a 10 entre el oficialismo y la oposición no kirchnerista. En tanto, el Frente de Todos cuenta con siete legisladores. Como el bloque cristinista decidió reservar la firma y, ante la ausencia -por viaje- del jefe de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, los dictámenes aún no fueron oficializados, al menos, hasta las 15.30 de hoy. Esta situación activó un desenfrenado recorrido para ubicar a los nueve restantes y lograr los despachos.

De hecho, las dudas sobre Wahnish del senador radical y titular del centenario partido, Martín Lousteau, dejarían al postulante a embajador en Israel y persona de confianza de Milei sin dictamen ante la ausencia de Atauche, clave en ese sentido y motivo de enojo en varios despachos de la Cámara alta. En tanto, el resto no representaría problemas y las firmas aparecían en las próximas horas.

Werthein fue el segundo en exponer y habló de la “misión importante” si el Senado le otorga el aval como embajador. En particular, apuntó a “todo lo que tiene que ver con la primera potencia del mundo y que el Presidente ha definido como aliado estratégico”, con una relación que en 2023 cumplió 200 años.

Seguido a ello, el postulante destacó la “agenda federal” del ex embajador Jorge Argüello, y dejó en claro que la embajada en Washington fomentará los enlaces con “los equipos de cada una de las provincias para identificar las prioridades y comprender hacia dónde tenemos que orientarnos y planificar misiones”.

Werthein resaltó varios objetivos clave: el “incremento de inversiones extranjeras tan importantes para nuestro país”, junto a la influencia de Estados Unidos en “los organismos internacionales de crédito”; el “intercambio académico”, con 11.000 personas involucradas en este asunto; potenciar los “seis consulados” en dicho país; crear una oficina de desarrollo en Silicon Valley -”llegó el momento de tener presencia”, señaló-; y “aumentar la oferta exportable” en carnes, miel, tecnología y software.

Luego, el ex presidente del Comité Olímpico Argentino y ex integrante de su homónimo Internacional detalló que “la Argentina exporta USD 5.600 millones en bienes e importamos USD 8.600 millones, con un déficit comercial en bienes de USD 3.000 millones”. En cuanto a servicios, los últimos números marcan ingresos por USD 4.600 millones y egresos por USD 5.900, es decir, un déficit de USD 1.300 millones. En este sentido, aseguró que “estamos en condiciones de revertir” una situación “que tenemos hace años”, y precisó que las inversiones norteamericanas van “de USD 12.000 millones a USD 14.000 millones por año”, y en el país hay un total de USD 130.000 millones actualizados por el Departamento de Estado.

Un punto importante al que se refirió Werthein estuvo relacionado con la minería crítica. “Hace 20 años, era un negocio de USD 30.000-USD 40.000 millones. El año pasado fue de USD 400.000 millones, para tener dimensión”, dijo, y sugirió encontrar un “camino alternativo” a un tratado de libre comercio para tener beneficios en Estados Unidos.

Otras cuestiones puntualizadas por el postulante estuvieron dirigidas a la “producción nuclear con fines pacíficos”, la “depredación en el sur de nuestros recursos pesqueros”, la “inteligencia y seguridad” ante la preocupación por el “crimen organizado” y el narcotráfico, la apuesta por Derechos Humanos para recuperar “la democracia en países con problemas”, y el eventual intercambio entre organismos fiscales desde septiembre. “Defenderé siempre la soberanía sobre las islas Malvinas”, finalizó Werthein.

Nielsen (Paraguay)

“Nunca me pasó de tener el listado de pedido de audiencias que tengo de gente para comentarme cosas que están haciendo en Paraguay”, reconoció, en comparación con sus experiencias pasada como embajador en Alemania y Arabia Saudita. Incluso, direccionó la lupa en la “economía muy sana, sólida y constante” de Paraguay, con “políticas que han hecho de una pequeña nación un país mucho más importante y generador de riqueza de lo que fue”.

El candidato además advirtió sobre el avance de la tecnología agropecuaria en últimas décadas en aquel país, la apuesta a la infraestructura y a la hidrovía Paraná-Paraguay, y la visión de aquel país sobre la ruta bioceánica.

Por otra parte, calificó de “situación muy favorable” “la conducción de Paraguay y Argentina” con las presidencias de Santiago Peña y Milei, respectivamente, como “telón de fondo para grandes progresos”. Y agregó como observación la “baja tributación” del país hermano, con 18.000 inscriptos en el consulado de Asunción y más de 38.000 que viven en dicha nación; muchos, en “posiciones clave en distintas empresas”.

Algunas consultas de senadores estuvieron relacionadas con el Mercosur, la represa Yacyretá y territorios de contacto entre naciones que generan rispideces.

Caucino (India)

“El 60% de la humanidad vive en Asia. El 40% del Producto Bruto Mundial está en Asia, y por eso es tan importante la relación con India, el país más poblado del mundo después de haber superado a la República Popular China y la quinta economía del mundo”, enfatizó Caucino al defender su pliego.

Después, el candidato confió que India es el quinto socio comercial de la Argentina, con un saldo comercial beneficioso para el país en 2022 -cayó el año pasado- que “hay que recuperar”, y sumó como puntos principales la cooperación científica y nuclear, inversiones en litio y ampliación de entendimientos en defensa.

Wahnish (Israel)

Finalizada la disertación inicial del postulante, la camporista Anabel Fernández Sagasti consultó sobre el potencial traslado de la embajada argentina en Israel a Jerusalén. “La mudanza es una decisión de nuestro señor Presidente en materia de política exterior. Esto lo viene anunciando por lo menos hace un año, fue una de sus promesas y también dentro de su campaña. Es verdad que hay un montón de variables y toda decisión incluye variables secundarias que generan impactos. Estoy seguro que, cuando tomó esta decisión, fue asesorado por expertos y tuvo en cuenta todos los pros y contras”, reflexionó el propuesto embajador.

Según Wahnish, “esta mudanza no tiene que ser vista en deterioro de relaciones con otros países”, y conjeturó: “Todo lo teórico necesita un brazo ejecutor y, entre teoría y hechos, hay que evaluar un montón de factores. La declaración de voluntad ya fue expresada. ¿Cómo se ejecuta? Con paciencia, sabiduría, siendo humilde y escuchando a todos los actores involucrados, para reducir al mínimo los impactos negativos y maximizar los positivos”.

En tanto, el candidato afirmó que “con el terrorismo no se negocia, no se dialoga” y que “si diera resultado, lo haría, pero no lo da”, y evaluó que “tomar una política de Estado en función de un capricho de grupos terroristas sería premiar actos de terror”, ya que los atentados en la Argentina “no fueron físicos, sino al corazón de la moral del mundo”.

Desde el radicalismo, Lousteau se metió en el lote de preguntas sobre el potencial traslado de la embajada empujado por el kirchnerismo, en particular, por el potencial “impacto” sobre la discusión de la soberanía política de las Islas Malvinas.

“La ONU dividió a Jerusalén en dos sectores. Nunca iríamos a poner la embajada en el sector este. Se parte entonces de una premisa errónea y no estaríamos en tierra ocupada, sino en la reconocida por la ONU. Fue el primer tema cuando charlamos con -la canciller, Diana- Mondino”, manifestó Wahnish. Lousteau no se quedó conforme con la respuesta e insistió, sin éxito, en saber si existe un dictamen jurídico del Ministerio de Relaciones Exteriores en relación con el tema.

Desde el peronismo disidente, el aliado oficialista Juan Carlos Romero exigió no convertir la observación en un debate interminable y disparó: “Tuvimos un embajador en China -en referencia al cristinista Sabino Vaca Narvaja- más chino que argentino. O en la OEA, que tenía el corazón y la camiseta puesta para defender dictaduras latinoamericanas”.

