Kicillof desestimó una denuncia contra Milei por llamar a la rebelión fiscal, pero da vía libre a otras presentaciones

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, fue enfático en la conferencia de prensa que encabezó este lunes en La Plata para anunciar el aumento de sueldos a docentes y toda la plana estatal y donde aprovechó para contestarle al presidente Javier Milei; quien durante el fin de semana ratificó en distintas entrevistas que la ciudadanía no debería pagar los impuestos bonaerenses porque “no tiene contrapartida de bienes públicos”. Cruzó discursivamente al Presidente, pero evitará el camino judicial pese al -según sus palabras- “incumplimiento de la Ley”, al que incurrió el jefe de Estado.

“Tengo información de que hay denuncias también que se están llevando adelante -contra Milei y el diputado nacional José Luis Espert- no por parte del Gobierno; se está analizando si esto es así. Veremos cómo esto se desarrolla”, dijo Kicillof este lunes.

Lo concreto es que a diferencia de lo que pasó con el reclamo judicial que el Estado bonaerense inició en la Corte Suprema exigiendo a la Nación que restituya el Fondo de Fortalecimiento Fiscal (FOFOI), esta vez la estrategia no seguirá el mismo curso.

Fuentes cercanas al gobernador deslizaron: “La respuesta nuestra fue con el anuncio de este lunes donde mejoramos los sueldos de docentes y todos los estatales, para eso se usa la plata de los impuestos”. Advierten, también, que iniciar una denuncia penal contra el presidente podría no avanzar.

Sin embargo sí dieron vía libre para que terceros corran con las presentaciones que deseen. En ese marco, el diputado provincial de Unión por la Patria, Gustavo Pulti, hizo una presentación a través de la Legislatura, por el llamado a la rebelión fiscal propuesto por el diputado nacional, José Luis Espert y respaldada por Milei.

“Repudio, denuncia penal y pedido de juicio político. Eso es lo que presentamos en la Legislatura por la exhortación del Diputado Espert a la rebelión fiscal. La democracia se construye cumpliendo la ley”, planteó el legislador bonaerense y ex intendente de Mar del Plata.

En el texto presentado en la Cámara baja advierte que el diputado nacional, recientemente llegado a las filas de La Libertad Avanza, se sostiene: “Es de advertir que la experiencia histórica muestra que alzamientos contra el sistema de convivencia democrática como el propuesto por el legislador Espert, al reclamar a los contribuyentes de la Provincia de Buenos Aires que procedan a materializar ‘una rebelión fiscal’ que ahogue las arcas provinciales y paralice de tal manera el funcionamiento de los servicios y actividades esenciales, importa un grave atentado contra el sistema constitucional y democrático que violenta la expresa previsión contenida en et art. 36 de la Constitución Nacional y el art. 230 inc 2 del Código Penal”. El mismo establece que serán penados con prisión de uno a cuatro años “los que se alzaren públicamente para impedir la ejecución de las leyes nacionales o provinciales o de las resoluciones de los funcionarios públicos nacionales o provinciales, cuando el hecho no constituya delito más severamente penado por este código”.

En diálogo con Infobae, Pulti aclaró que la denuncia “es extensible a Milei”, y que “ambos están incurriendo en un delito”. También aseguró que el modo de la presentación -que es un texto de tres puntos, más los fundamentos- es para darle “un carácter institucional porque a los desbordes antidemocráticos hay que ponerle un dique”.

“Tiene que ser la Legislatura, la que se expida; no se trata de cruzar denuncias personales”, agregó. Recordó, también, que la Ley Fiscal Impositiva bonaerense fue votada con el respaldo de bloques de la oposición “incluso con un sector de los libertarios”.

Con tres artículos, la iniciativa del legislador marplatense -que ya se encuentra en mesa de entrada de la Cámara baja provincial- repudia la propuesta de Espert, pone en conocimiento de la Justicia Penal los hechos “a efectos de impulsar la acción penal pertinente contra el diputado nacional José Luis Espert” y remite una copia efectos de impulsar la acción penal pertinente contra el diputado nacional libertario. Espera que el texto se discuta a la brevedad en la Legislatura bonaerense.

También hizo una presentación judicial la abogada Valeria Carreras. Allí, la letrada fundamenta que las declaraciones de Espert encuadran “prima facie” dentro del artículo 209 del Código Penal que explicita que “el que públicamente instigare a cometer un delito determinado contra una persona o institución, será reprimido, por la sola instigación, con prisión de dos a seis años, según la gravedad del delito y las demás circunstancias establecidas en el artículo 41″.

Este domingo en una entrevista con LN+, Milei dijo que la regulación impositiva de la provincia de Buenos Aires “es expropiatorio, no tiene contrapartida de bienes públicos”, y que “Kicillof no da nada; en términos de seguridad, la provincia es un baño de sangre; en educación, los rendimientos de los alumnos son verdaderamente paupérrimos; en la salud, ya vimos la estafa del Estado presente durante la pandemia, en la que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre hubiéramos tenido 30 mil muertos, y tuvimos 130 mil”.