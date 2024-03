Espert ratificó su llamado a una “rebelión fiscal” y apuntó contra Kicillof: “La política se tiene que ajustar”

El diputado libertario planteó que la gente tampoco debería pagar a los municipios la tasa de seguridad e higiene: “No te dan nada”

José Luis Espert redobló su embestida contra el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Insistió con su llamado a la “rebelión fiscal” y apuntó contra Axel Kicillof.

El diputado de La Libertad Avanza justificó su convocatoria a incumplir con los pagos de patentes, y de los impuestos Inmobiliario e Inmobiliario Rural, asegurando que si no elevaba la voz “este impuestazo feroz de Kicillof pasaba a la nada”. “A los contribuyentes no nos escuchan”, lamentó.

“Es la única manera de protestar. El trabajador hace una huelga, el piquetero corta las calles, algunos rompen todo.. y no pasa nada. Bueno, no le paguemos impuestos a este buen hombre. Primero porque hay una profusa jurisprudencia de la Corte Suprema que dice que si el impuesto supera un 35% la renta es confiscatorio y la confiscación está prohibida por la Constitución Nacional. Es inconstitucional. Y la segunda razón es que hay una desproporción absoluta entre lo que el gobernador nos cobra y lo que nos da. Los impuestos no son un sistema de esclavitud, es un contrato por el cual el gobernador nos tiene que dar algo por lo que pagamos”, explicó.

En sintonía con el relato oficialista, Espert reprochó que “nos maten cuando vamos o volvemos de trabajar; que las escuelas sean una mugre, los hospitales un desastre, y los policías estén mal pagos”, a cambio de “una presión impositiva confiscatoria”.

Tras convocar a no pagar los impuestos de la provincia, Espert ahora llamó a incumplir con el pago de tasas municipales: “La gente no debería pagar la tasa de seguridad e higiene. No te dan nada, vos ya pagás ABL por la calle limpia”.

Luego que Javier Milei respaldara los dichos del diputado libertario, este lunes Kicillof ensayó una dura respuesta: “Es gravísimo y nunca ocurrió que un Presidente llame a incumplir la ley”. En ese marco, luego de anunciar aumentos para estatales y jubilados, el gobernador apuntó contra el “ajuste criminal” que realiza el gobierno y realizó una advertencia explosiva: “Cuando el Estado se ausenta lo que se logra no es el anarco capitalismo sino el narco capitalismo”. Para fundamentar esa mirada, explicó que ante la falta de prestaciones básicas como la salud y la educación, “las organizaciones criminales empiezan a tomar el lugar” que le corresponde al Estado. “Hay escuchas de algunos miembros de organizaciones criminales que empezaban a hablar de pagar los remedios, que no se podían costear por el aumento desmesurado que hubo en las farmacias”, ejemplificó.

Axel Kicillof critica a Milei por llamar a la rebelión fiscal.

Por la noche, Espert redobló sus críticas hacia el mandatario provincial: “Está mal de la cabeza, no está bien, es una persona que no está en sus cabales”. “¿El gobernador no entendió el mensaje de las urnas cuando ganó Milei? La política se tiene que ajustar, el gasto público y el Estado se tienen que achicar”.

“Tiene 18 ministerios, que lo achique a 9 como el presidente. Tiene ñoquis a patadas”, continuó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

En ese sentido, recordó el rol que tuvo el referente del kirchnerismo en “el manejo de la deuda pública y la estatización de YPF” cuando era ministro de Economía: “Nos puede estar costando 10 puntos del producto, ¿y este inútil nos va a confiscar nuestra renta a los trabajadores con tal de no ajustar a la política y mantener el plan de subsidios a los viajes de egresados? Es un caradura”.

“Él lloraba amargamente por la plata que le falta a la provincia por la coparticipación, pero que no nos engañe asociando lo que le pasa a la gente con lo que le pasa al Estado bonaerense. Si le preocupa tanto la coparticipación que de la discusión en el seno del ‘pacto del 25 de mayo’”, agregó.

Espert le propuso a los contribuyentes bonaerenses ir “en conjunto a la Justicia a presentar cautelares contra el impuestazo para que no pagando no nos embarguen los bienes”. “El gobernador no nos da nada salvo ñoquis, punteros, inseguridad, mala educación y hospitales destruidos”, concluyó.