El oficialismo logró desactivar la sesión especial para debatir la fórmula jubilatoria: el rol clave de los gobernadores

No hubo quórum para debatir una nueva fórmula previsional - Franco Fafasuli

La oposición dialoguista fracasó en su intento de hacer una sesión especial para debatir una nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Una maniobra del titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y la influencia de algunos gobernadores jugaron un rol clave para desactivar la sesión.

Pasadas las 12.30 solo había 119 diputados presentes. El grueso lo aportó el bloque Unión por la Patria, con 96 diputados en el recinto. Sin embargo, la sorpresa fue que Hacemos Coalición Federal, que había pedido la sesión, no contó con todos sus miembros. Fue por influencia del gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, que bajó a tres de los legisladores que le responden políticamente: Carlos Gutierrez, Alejandra Torres, Ignacio García Aresca. Este último había sido uno de los firmantes del pedido de sesión especial. Natalia de la Sota y Juan Brugge sí estuvieron presente.

En la misma línea, el mandatario de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, influyó sobre Francisco Morchio. La diputada Margarita Stolbizer tampoco estuvo en el recinto por estar de viaje.

Los gobernadores de Misiones, Salta y Río Negro también tuvieron un gesto de buena voluntad con Javier Milei ya que ninguno de los ocho diputados de Innovación Federal bajó a dar quórum.

Por su parte, el radicalismo dejó expuestas una vez más sus diferencias internas. Los diputados Facundo Manes, Coli Marcela, Fernando Carbajal, Pedro Galimberti, Pablo Juliano decidieron bajar a dar un quórum “testimonial” para dejar en claro que no están de acuerdo con la postura “colaboracionista” de la jefatura del bloque (Rodrigo de Loredo).

Ayer el oficialismo anunció que conformaría la comisión de Previsión Social y convocó a su primera reunión para hoy a las 16. La maniobra buscaba desactivar la sesión y fue clave para que el radicalismo mayoritariamente se abstuviera de participar. También fue el argumento que usaron el PRO y los libertarios para justificar su ausencia.

El peronismo, en tanto, no tenía verdadero interés de avanzar específicamente con la fórmula que impulsa la Coalición Cívica (HCF) sino para “comenzar a construir una agenda parlamentaria”. Cabe destacar que la fórmula actual fue implementada durante el gobierno de Alberto Fernández.

En ese sentido, proponían ampliar los temas en discusión y también emplazar a las comisiones a discutir los proyectos sobre el Fondo de Incentivo Docente (FONID), el Fondo Compensador del Transporte y otros temas vinculados a las arcas provinciales.

El objetivo político de la convocatoria que impulsaron desde la Coalición Cívica era emplazar a las comisiones para poner un límite de tiempo para que se debatan los proyectos con estado parlamentario.

El objetivo de los dialoguistas era que la nueva fórmula se apruebe antes del 15 de abril, mientras que el Gobierno no mostró hasta ahora ningún apuro por tratar una nueva fórmula. Desde la Casa Rosada sólo adelantaron que la incluirían en la nueva versión de la Ley Ómnibus, pero no dieron más detalles sobre cuándo llegaría al Congreso.

El proyecto de la Coalición Cívica (que integra HCF) disponía que las jubilaciones se ajusten a partir de abril por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que elabora el INDEC conforme la inflación de febrero, más un aumento del 20,6% que busca compensar la suba de precios de enero.

Sin quórum, la sesión continuó para permitir las “expresiones en minoría”. El diputado de Hacemos Coalición Federal, Nicolás Massot, fue uno de los primeros en tomar la palabra para reclamar la formación de todas las comisiones.

“Estamos acá para decirles que avancemos en la constitución de comisiones, no simplifiquen la realidad. Esta no es una realidad bipolar. Terminen con las antinomias que tanto mal le han hecho a este país, incluso en gobiernos de los cuales yo he sido parte también”, manifestó.

Y agregó: “Abandonemos esa estrategia. Entiendan que lo que hay acá son límites. El Congreso tiene jurisdicción fiscal, tiene jurisdicción de las relaciones internacionales. Terminemos con las delegaciones y los superpoderes y empecemos a abonar las políticas de Estado de largo plazo, de la única manera que se pueden abonar, que es con la legitimidad que le puede dar el debate parlamentario y la síntesis parlamentaria”.

Ante la consulta de Infobae, desde la Coalición Cívica aseguraron que consideran que igualmente el intento de sesión “fue un éxito porque el objetivo es correr este debate (de las jubilaciones) de la Ley Ómnibus”.

“Sabemos que al Presidente le cuesta tener sensibilidad, tener empatía y entender la situación de las personas que sufren más que el resto, pero le pedimos que sea inteligente, que corra esta discusión de la disputa fiscal con las provincias y que no sabemos cuándo se van a resolver. ¿Van a ser los jubilados rehenes de esa discusión? No tienen nada que ver con eso”, dijo Juan Manuel López.