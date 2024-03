La reforma laboral y el cambio de fórmula jubilatoria atravesaron el debate político en la cumbre de AmCham

Nicolas Stulberg

El plan de reforma laboral del Gobierno, que se encuentra frenado por la Justicia en su versión de DNU, y el cambio en la fórmula de movilidad jubilatoria que podría debatirse mañana en el Congreso atravesaron de lleno la Cumbre 2024 de AmCham que se celebró hoy en el Centro de Convenciones de la Ciudad de Buenos Aires, con exposiciones en sendos paneles de funcionarios nacionales, legisladores oficialistas y opositores, y sindicalistas, además de empresarios.

Te puede interesar: La CGT denunció que el Gobierno le impone un techo a las paritarias y pidió consensuar una reforma laboral

El encuentro de los CEOS de las multinacionales con sede en el país se produjo en la previa de la sesión especial que se celebrará mañana a pedido del interbloque Hacemos Coalición Federal para debatir la actualización de las jubilaciones. El Gobierno vio fracasar la fórmula con la que buscaba modificarla en el inicio de la gestión, y desde entonces no avanzó con una nueva propuesta concreta. Por ello, los opositores dialoguistas encabezados por Miguel Pichetto, con apoyo del radicalismo y, probablemente, del kircherismo, apuraron la discusión ayer con la justificación de que los ingresos de los beneficiarios no pueden esperar frente al fuerte avance de la inflación.

La cruzada política se trasladó a varios de los paneles del evento que reúne al establishment norteamericano. Por la mañana, como publicó Infobae, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, prácticamente descartó un acompañamiento de La Libertad Avanza en el recinto, a pesar de que se vio obligado a llamar a la sesión especial. Mientras que varios diputados de Pro que visitaron el centro de conferencias dejaron saber a Infobae, off the record, que probablemente se diferenciarán de sus pares de Hacemos y no brindarán quórum.

Te puede interesar: Las razones que frenan el debate de la reforma laboral de Milei y el primer gesto de Moyano en favor de la flexibilización laboral

Con una posición opuesta, por la tarde expuso el diputado nacional Juan Manuel López, de la Coalición Cívica, el autor del proyecto que pretende atar la fórmula jubilatoria al índice de precios al consumidor y, consiguientemente, a la inflación. Estaba acompañado, en el escenario, por el presidente del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, que se mostró alineado con la postura, aunque se cuidó de confirmar apoyo cabalmente.

Nicolás Stulberg

El debate tuvo lugar en la previa de la sesión especial que el oficialismo se vio obligado a convocar para mañana a instancias de la presión ejercida por el bloque que integra López y preside el dialoguista Pichetto. Esa rama de opositores aliados intentaron marcarle la cancha al Gobierno, que demora la presentación de la ley Ómnibus y, por tanto, de la reforma jubilatoria.

Te puede interesar: El Gobierno nombrará al abogado Julio Cordero como secretario de Trabajo, tras el despido de Omar Yasín

El tema viene discutiéndose prácticamente desde el inicio de la gestión de Javier Milei. La propuesta del Presidente para mejorar la gestión previsional a instancias del Ejecutivo se cayó con la ley Bases a inicios de febrero. Y desde entonces los libertarios se resistieron a tratar los puntos más urgentes aparte. En cambio, esperaron a la Asamblea Legislativa, donde buscaron resetear la relación con los opositores afines con vistas a presentar de nuevo su batería de medidas fundacional como conjunto. Y recién hoy el Presidente confirmó, junto a José Luis Espert, de Avanza Libertad, que acababa de integrarse a LLA, que incluirán la nueva fórmula en ese proyecto.

Los opositores expresaron malestar, en público y en reserva, con esta demora. Vienen avisando sobre la merma en el poder adquisitivo de los jubilados, especialmente con los fuertes porcentajes de inflación registrados entre diciembre, enero y febrero. Y esta tarde, frente a decenas de CEOs, deslizaron que ya no pueden esperar. “Tenemos reunión (de bloque) esta tarde, pero somos de la idea de que tiene que el Congreso tiene que estar abierto y funcionando. Y si eso nos lleva a la posibilidad de elaborar consensos para hacer temarios, lo importante es eso”, dijo Martínez esta tarde, sentado junto a López, Florencio Randazzo (que integra la bancada de Hacemos) y el senador radical correntino, Eduardo Vischi.

(Nicolas Stulberg)

“¿Va a haber quórum?”, le preguntó el moderador, Alejandro Fantino, a López, que no pudo dar una respuesta fehaciente: “Está citada la sesión. Queremos tratar una fórmula previsional que acompañe la inflación todos los meses”, dijo. Mientras que Randazzo aclaró: “Nosotros acompañamos”.

Martínez marcó distancia con el Gobierno, pero se mostró más dialoguista que en la Cámara de Diputados, donde suele tener intervenciones belicosas: “El Gobierno tiene que darse cuenta de que solo no puede, y nosotros tenemos que construir consenso para lo que viene. Tenemos que tener diálogos para generar una agenda alternativa a la que propone Milei”, dijo. Por lo pronto, los distintos bloques definían qué hacer esta misma tarde, y todo indica que no se sabrá hasta mañana el desenlace de la jugada de Pichetto.

Reforma laboral

La reforma laboral también fue el otro eje central del encuentro. El presidente de la Cámara, Menem, argumentó durante largos minutos esta mañana sobre la necesidad de actualizar las leyes que regulan el mercado del trabajo. Mientras que el kirchnerista de Santa Fe, Martínez, contrastó, más tarde, con el alegato de que ese tipo de modificación en las normas “no tiene que implicar necesariamente restar derechos”.

El tema fue abordado con mayor profundidad en el tramo protagonizado por los referentes sindicales de UPCN y Sanidad, Andrés Rodríguez y Héctor Dáer, que le pidieron al Gobierno que los llame a negociar los detalles de una iniciativa que los afecta directamente, y procure que cualquier cambio se debata en el Congreso, en lugar de actuar por decreto.

Adrián Escandar

Al final, el ministro del Interior, Guillermo Francos, encargado del panel de cierre, se mostró dispuesto a dialogar con los referentes de los gremios agrupados en la CGT, que vienen amenazando con realizar un segundo paro contra el ajuste. “He tomado varios cafés con la CGT, con los que estuvieron hoy y con otros, conversando. Por ahí tenemos distintas visiones, pero hay algo evidente: cuando tenés un país con más trabajadores informales que formales, es un mercado a capturar”, dijo frente a los pases de factura de los sindicalistas.

Y cerró con su habitual disposición al diálogo: “Se puede conversar, tendremos algunas diferencias, pero estoy convencido de que podemos encontrar mecanismos de acuerdo para hacer más competitivo el mercado”.

López, de la CC, dijo que estaba de acuerdo con una reforma laboral: “Hay nuevas formas de trabajo que hay que legislar. Las multas por despidos no registrados se tergiversaron y no funcionan hace años”, ejemplificó.

Mientras que Martínez acotó que la reducción de la jornada laboral ”es un tema importante”. “Quiero salir del estigma. Si es neoliberal, no la queremos. Pero elaboré un informe sobre modernización de reformas laborales inclusivas y hoy el mundo no discute reformas para quitar derechos”, finalizó. El debate está abierto, y el Gobierno aún no decidió si incluirá la reforma que había impulsado en el DNU en el proyecto de ley Ómnibus que, por ahora, sólo presentó en sociedad a grandes rasgos y sin definiciones.