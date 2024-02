Martín Tetaz afirmó que la Ley Ómnibus “se murió por completo” y rechazó las “listas negras”

Martín Tetaz analizó lo que ocurrió en el Congreso con la Ley Ómnibus

Luego de que el Gobierno decidiera retirar del debate en el recinto el proyecto de Ley Ómnibus y regresarlo al debate en comisiones, siguen las repercusiones en el arco opositor. Hoy, el diputado radical Martín Tetaz lamentó lo ocurrido ayer y fue muy duro por la publicación de la Oficina de Prensa del Presidente de un listado con los diputados que votaron a favor y en contra durante el debate de ayer.

Si bien el pasado viernes 2 de febrero la Ley Ómnibus fue aprobada en general, se continuó con el tratamiento de cada artículo de su contenido. En ese marco, este martes y frente a la falta de votos en artículos clave, se produjo un cuarto intermedio y luego, el oficialismo levantó la sesión con aprobación de la mayoría en el recinto. Por tal motivo, el proyecto fue devuelto a las comisiones de tratamiento parlamentario.

“Nadie entiende muy bien qué es lo que pasó ayer. Cuando uno mira el conjunto de las cosas que pasaron y el comunicado de la oficina del Presidente, da la sensación de que el Gobierno nunca quiso que saliera la ley. Uno lo vio durante toda la discusión, con el Gobierno tratando de romper todo y los bloques constructivistas tratando de aportar”, dijo hoy Tetaz.

En declaraciones a Radio La Red, el diputado de la UCR afirmó que ayer “el Gobierno perdió el control sobre algunos diputados del interior, de provincias como Córdoba” y, para explicarlo, utilizó una metáfora futbolera: “Y se fueron con la pelota. Te vas con la pelota y no se puede jugar más”, resaltó.

“Toda la negociación amagaron con que se iban a retirar. Lo que pasa es que cuando consiguieron el dictamen y la votación en mayoría, uno imaginaba que ya no se retiraban, no tenían ningún sentido”, insistió Tetaz.

Luego, el legislador criticó con duros términos la publicación que se hizo desde la cuenta de la red social X de la Oficina del Presidente en la que se expresó el agradecimiento a quienes acompañaron, pero también se apuntó contra los sectores de la oposició que no dieron sus votos al considerar que se trató de una “traición a sus votantes por parte de todos los bloques que le dieron la espalda a sus promesas de campaña por una Argentina distinta”.

“La ley se murió por completo. Hubo un montón de gente que construyó el consenso para aprobar el dictamen en comisión y para conseguir la votación en general a favor que empezó a aparecer en listas negras desde cuentas oficiales del Gobierno ayer a la noche. Una cosa insólita, hay que ir hasta la Venezuela de Chávez para encontrar una cosa así. Esa es la Venezuela de Cháves, la idea de que hay un pueblo y un antipueblo”, fustigó.

El Gobierno publicó el listado de los diputados que votaron en contra de la Ley Ómnibus (Fuente: X)

En ese marco, recordó que él solo votó en contra tres incisos y que, por eso, apareció señalado por el Gobierno. “No se puede pensar distinto en una coma porque es un traidor a la Patria. Esto es un acto de fascismo, lo que ocurrió ayer es de una gravedad institucional grande. No sé cómo puede seguir el partido”, advirtió.

Por último, Tetaz fue consultado sobre los dichos del ministro del Interior, Guillermo Francos, quien planteó la posibilidad de que se convoque a un plebiscito sobre la Ley Ómnibus. Para el diputado, eso es imposible.

“Lo que podrías poner en un plebiscito es la ley en general, porque no vas a abrir la ley artículo por artículo, no vas a hacer votar 300 veces a la gente. Es la ley en general, y eso ya la aprobamos. No tiene sentido eso”, afirmó.