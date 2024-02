“El 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia alimentaria que recibían”, aseguraron desde el Ministerio de Capital Humano

La ministra Petovello salió a hablar con manifestantes que pedían por alimentos

“Estamos trabajando. No vamos a ceder ante las extorsiones y chicanas de los dirigentes de los movimientos sociales. No tenemos intención de ir a la guerra contra las organizaciones sociales. Estamos organizando la desorganización de la política alimentaria. Desde la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia decidimos entregar el dinero para la compra de alimentos directamente a la gente y a los comedores sin intermediación de las organizaciones sociales”. La frase pronunciada por un alto funcionario del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello -de quien depende la secretaría a cargo de Pablo de la Torre- fue realizada horas antes de la medida de protesta que anunciaron los responsables de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP).

La medida consistirá en llevar a “diez mil vecinos con hambre” para hacer fila frente al edificio ubicado en Moreno y 9 de Julios para que la funcionaria los atienda “uno por uno” y los anote en un listado para hacerles llegar de manera individual la comida como prometió la semana pasada, el día en que activistas de la UTEP exigía alimentos frente al ministerio e hipermercados para los comedores populares “que no reciben alimentos desde la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada”, según denunció, entre otros, Daniel Menéndez, coordinador nacional de Somos/Barrios de Pie y ex funcionario de Alberto Fernández.

“El jueves estuvimos presentes en la sede del Ministerio de Capital Humano denunciando la falta de alimentos por parte del Gobierno Nacional a los comedores y merenderos comunitarios, la respuesta de la ministra fue que atenderá uno por uno a cada vecino, por eso concurriremos este lunes -por mañana- junto a los vecinos. Esperemos que cumpla con su palabra”, le dijo a este medio Norma Morales, secretaria adjunta de la UTEP y referente de Somos/Barrios de Pie.

Activistas realizan una protesta simbólica frente al hotel Libertador, donde se aloja el presidente argentino, Javier Milei, hoy, en Buenos Aires (Argentina). Convocada por la organización social Somos Barrios de Pie, la manifestación presentó una "ronda de ollas vacías" y reclamó alimentos. EFE/ Juan Ignacio Roncoroni EFE

Sobre esa amenaza, desde la cartera de Pettovello aseguraron que: “Nos van a encontrar trabajando para ordenar el desorden que encontramos. No le vamos a dar más importancia que eso. Estamos haciendo auditorías en todas las áreas, y si la ministra esta libre en su agenda los atenderá, si no, están los canales para que se registren. Para nosotros, lo importante es evitar la intermediación y que los alimentos lleguen a la gente, no a los referentes o a los gerentes de la pobreza como dijo el vocero presidencial Manuel Adorni. El Gobierno anterior entregaba seis millones de kilos de alimentos a las organizaciones sociales. No nos corren con chicanas y extorsiones”, enfatizaron desde Gobierno en diálogo con Infobae.

Además, aportan un dato demoledor: según los registro oficiales que constan en el ex ministerio de Desarrollo Social, en los últimos cuatro años al frente de Daniel Arroyo, Juan Zavaleta y Victoria Tolosa Paz, “el 80% de las organizaciones sociales no rendía la asistencia que alimentaria que recibían”, es decir que apenas el 20% informó que asistencia brindo con las toneladas de alimentos secos que recibió -fideos, arroz, aceite, azúcar, yerba, polenta, etcétera-; a cuantos comedores derivó esos productos, dónde estaban ubicados, quienes estaban a cargo, y entre otros puntos, a cuantas personas, entre niños y adultos, beneficiaron.

Como las investigaciones están en proceso, las autoridades reservan el nombre de los movimientos sociales, peronistas y de izquierda, que no rindieron cuentas del destino de cada paquete de fideos que recibieron por parte del Estado. Se trata de volúmenes impactantes, por ejemplo, el Frente Milagro Sala en 2023, recibió 1.383.700 kilos de alimentos secos.

Por irregularidades como no presentar las rendiciones de cuentas sobre el destino final de los alimentos, la Secretaría a cargo de De la Torre, y por disposición de Pettovello, el Gobierno de La Libertad Avanza decidió entregar el dinero para la compra de alimentos “directamente a la gente y a los comedores sin intermediación de las organizaciones sociales. El objetivo es ordenar la entrega de alimentos y que todos los argentinos tengan garantizado el acceso a la comida”.

Pablo de la Torre, secretario de Niñez y Familia y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello, desmienten una interna en la cartera

Según reconstruyo este medio, desde que comenzó la administración Milei duplicó el dinero de la Tarjeta Alimentar; aumentó un 75% las transferencias de dinero a los comedores y duplicará la cantidad de comedores a los cuales les transfiere dinero para la compra de alimentos. La decisión de duplicar el monto de la Tarjeta Alimentar “se realizó con el fin de llegar directamente a las familias y los niños sin intermediación movimientos sociales” como el Evita, la CCC, el MTE, el Polo Obrero, Libres del Sur, Frete de Organizaciones en Lucha (FOL), el Frente Popular Darío Santillán, Somos/Barrios de Pie, La Dignidad, y el Frente Milagro Salas, entre otras, “para asegurarnos que el dinero efectivamente les llegue y puedan comprar su comida”, explicaron los funcionarios.

Antes de esta medida, el Gobierno libertario tomó la decisión -después de la devaluación del 118%- de incrementar la partida presupuestaria de la Tarjeta Alimentar: pasó de $66.173.713.000 en diciembre de 2023 a $132.347.426.000,00 en febrero de 2024. También aseguran que “se duplicará la cantidad de comedores a los cuales se les transfiere dinero para alimentos”. Entre febrero y marzo se llegará a un total de 6.969 comedores en todo el país. Según explicaron desde la cartera de Pettovello, “esta asistencia se realizará en conjunto con organizaciones no gubernamentales y las iglesias”.

Con la nueva medida de entrega directa a los comedores, las autoridades valoran que se podrá saber qué compran, a quién le entregan los alimentos y dónde lo hacen.

“Los comedores van a tener que enviar las facturas de compra de alimentos y ese será el dinero exacto que recibirán”, explicó uno de los integrantes de la cartera de la ministra de Capital Humano y recordó que: “estamos haciendo un relevamiento de los comedores existentes a fin de corroborar que cumplan con las condiciones de funcionamiento adecuadas” y advirtió: “Aquellos que efectivamente las cumplan, serán incorporados al programa de Abordaje Comunitario que implicará una transferencia de fondos para la compra de alimentos”. Para las actuales autoridades esta metodología “es mucho más trasparente”.

Este tipo de asistencia directa se realizará a través del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), una red mundial de la ONU para el desarrollo, que propugna el cambio y hace que los países tengan acceso al conocimiento, a la experiencia y a los recursos necesarios para ayudar a que las personas se labren un futuro mejor.

Los movimientos sociales aseguran que hace 50 días los alimentos no llegan a los comedores

Es este organismo internacional quien “certificará la transparencia”. La metodología es la siguiente: se firma un convenio con los responsables de los comedores para la compra de alimentos frescos y secos y los comedores “compran y rinden”. Si no lo hacen, o se detectan irregularidades “quedan fuera del programa”.

-¿Y esta metodología no es tercerizar igual ya que el dinero será cursado a los responsables de los comedores, muchos de los cuales dependen de organizaciones sociales?, preguntó Infobae.

-Hay comedores que se asisten porque presentan su personería jurídica, asociaciones apolíticas que agrupan a comedores. Incluso comedores de barrios que no tienen personería jurídica pero que existen y brindan una ayuda invalorable a los vecinos. A ellos no se les pedirá la Personería Jurídica. Nosotros estamos buscando un montón de ONG muy reconocidas, iglesias, Caritas, que hasta ahora el Estado no los ayudaba a pesar que ellos asisten a los más necesitados todos los días. A ellos los estamos incluyendo en el programa. Eso va a hacer que entre febrero y marzo pasemos de tener unos 2.300 comedores a unos 7.000 comedores.

-¿Pero a los comedores, por ejemplo, del Evita, de la CCC o del MTE le van a seguir enviando alimentos?

-Si rinden las documentación y funcionan, no nos importa si responden a una organización u otra. El problema es que el 80% no lo hacía. Nosotros ya les pedimos las rendiciones, si no lo hacen van a ser dados de baja. Sí rinde, se los va a asistir. La política del gobierno anterior era controlar muy poco. A las organizaciones sociales, todos los meses, se les entregaba seis millones de kilos alimentos secos por mes y no había rendiciones claras.

Las mismas fuentes consultadas por este medio y con acceso directo a la documentación del ex ministerio de Desarrollo Social sostienen que: “Antes no había certeza de la verdadera existencia de los comedores. Ahora se está pidiendo la documentación que asegure su existencia y correcto funcionamiento. Se está realizando mediante una auditoría presencial de cada comedor”.

Durante el Gobierno de Alberto Fernández “las organizaciones sociales solo podían entregar alimentos secos como fideos, polenta, arroz y harina. Ahora, con la nueva medida los comedores también van a poder entregar alimentos frescos como carne, verduras, huevo, leche y fruta. Esto permitirá una alimentación de calidad, que la gente en situación de vulnerabilidad tenga una buena nutrición que les permita desarrollarse, tener un futuro y ser libres”.

El 80% de los movimientos sociales no rindieron gastos en alimentos Maximiliano Luna

Según la versión oficial: “Antes no se detallaba a quién se le entregaba los alimentos. Ahora se busca tener un detalle con nombre, apellido y DNI de cada persona que asiste al comedor. Esto permitirá abordar de manera integral a los niños y a las familias, para poder entender cuáles son sus necesidades y asistirlos”.

Este cambio de modalidad, de “paradigma”, que será implementada a través de una tarjeta fondeada por el Gobierno, y que le daría mayor autonomía a los comedores, y acabaría con los “intermediarios”, habría generado rispideces entre la ministra Pettovello y el secretaria Pablo de la Torre quien habría amenazado con renunciar a su cargo.

Si existió ese hecho, desde Capital Humano han decidido bajarle el perfil a la cuestión. “Son rumores, operaciones. No hay nada real en eso, estamos todos trabajando para que los alimentos, llegue a los más necesitados. Cuando llegamos los depósitos estaban casi vacíos pero no nos preocupa, estamos cambiando el paradigma y trasparentando el sistema actual.

El cambio de modalidad, sostienen desde una de las áreas más sensibles del Gobierno “se da en el marco de la emergencia que recibimos de la administración anterior y son soluciones para el cortísimo y mediano plazo”. Según la visión de los funcionarios de Pettovello: “El objetivo final de la Secretaría es transformar los comedores en Centros de Primera Infancia que garanticen un desarrollo integral de los niños y las familias”. El proyecto es que allí se les brinde una alimentación adecuada, pero además se asegurará su correcta nutrición, su cuidado y el acompañamiento a las familias.

Los funcionarios de Gobierno recuerdan que la importancia de que cada comedor compre sus alimentos frescos es que esto ayuda a combatir la malnutrición. Hasta ahora se entregaban solo alimentos secos, la mayoría a base de harinas, un hecho que aumenta la malnutrición.

En un gobierno donde “no hay plata”, desde la cartera de Capital Humano la ministra Pettovello aseguró a sus colaboradores que el presupuesto para desarrollar el proyecto, similar al que se aplicó en San Miguel “está asegurado”. “Queremos transparentar la política alimentaria, que los alimentos lleguen a quienes deben llegar, y que se pueda saber en qué se gasta.

-Repito, el dinero de dónde va a salir si no hay.

-El vocero y la ministra lo dijeron: encontramos, como en todo el gobierno, gastos innecesarios, celulares, autos, choferes. Miles de planes mal otorgados de varios planes, entre ellos el Potenciar Trabajo. Los recortes, el ahorro, van a la política social y nuestra prioridad es la primera infancia.