Las duras respuestas del Gobierno y de un sindicalista a Héctor Daer: “Quiero ver cómo puede caminar él por la calle”

Críticas a las declaraciones del referente de la central obrera (Gustavo Gavotti)

Mientras continúa la incertidumbre sobre lo que sucederá con la denominada Ley Ómnibus, tras las extensas jornadas de debate en el Congreso, el Gobierno y un sindicalista cuestionaron duramente las amenazas que les hizo Héctor Daer, uno de los líderes de la CGT, a los diputados “dialoguistas” que se mostraron abiertos a analizar el proyecto y tratar de encontrar consensos para su aprobación.

Puntualmente, la respuesta vino por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y de Omar Maturano, secretario general del gremio ferroviario La Fraternidad, quienes, por separado, criticaron las declaraciones del referente de la central obrera.

Todo comenzó el sábado cuando, a pocos días del paro general y movilización convocada por la CGT, Daer apuntó contra los legisladores de los bloques del PRO, la Unión Cívica Radical (UCR) y Hacemos Coalición Federal, que negocian con sus pares de La Libertad Avanza el texto final que se votaría en el recinto.

“Los dialoguistas no van a poder caminar por la calle si van y entregan el Banco Central. Porque el Banco Central no es un tema de los trabajadores, es el que generó la posibilidad de desarrollo de todo el país, del interior”, sostuvo al respecto.

En este sentido, el dirigente sindical reclamó “no aprobar la Ley Ómnibus y rechazar el DNU” y consideró que “toda la fantasía” de las autoridades nacionales de que “esto sí o sí se termina en enero o que es todo o nada, ya no está”.

Patricia Bullrich fue la primera funcionaria en responderle a Daer (REUTERS/Martin Cossarini)

Durante una entrevista en Radio Rivadavia, Bullrich se refirió a la marcha del próximo miércoles y aseguró que se va a aplicar nuevamente el protocolo antipiquete para garantizar que el acto de los gremios no impida la circulación del tránsito.

“Los que no van a poder caminar por la calle son los que intenten destruir el país. Vamos a hacer lo posible para que todo aquel que quiera trabajar no se sienta amedrentado por esta gente, y a luchar por estos cambios, que son los que van a llevar adelante a la Argentina”, contestó.

Respecto del operativo que se montará ese día, la funcionaria insistió en que “el orden de las calles y que se puedan hacer marchas en la vereda y sin cortar (las calles), es una decisión tomada”, para darle “a la sociedad la posibilidad de trabajar y vivir en paz”.

“La forma depende de las condiciones, del nivel de agresión y de provocación con el que puedan venir. Hay veces en que las cosas son más fáciles de hacer y otras que son más difíciles, pero lo que podamos hacer para cumplir el protocolo lo vamos a hacer”, advirtió.

Por su parte, Maturano sostuvo que le “parece mal” lo que manifestó Daer y defendió la postura de los bloques “dialoguistas de la oposición, al remarcar que “cada uno tiene que pensar como quiera” y “tiene que ser libre, como dice la Constitución Nacional”.

Omar Maturano también cuestionó las declaraciones de Daer (Télam)

No obstante, el líder de La Fraternidad también cuestionó al Gobierno, al destacar que “la divergencia no es para llevarla a la violencia” y que las amenazas cruzadas no son “el camino” correcto.

“A mí, por ejemplo, no me gusta que me carajeen. Y si vos lo escuchás al Presidente, los carajea a todos. Si uno lo escucha al vocero, te quieren marcar una línea como si fuéramos chicos”, explicó.

Al ser consultado por su vínculo con la central obrera, Maturano detalló: “La CGT está compuesta por gremios confederados. Eso de amontonarnos con todos, con la CTA, con el Partido Obrero, con los movimientos sociales, (Juan) Grabois incluido... Yo no tengo onda con eso”.