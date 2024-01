Ley Ómnibus: sin respuesta por dos cambios clave, la oposición amenaza con emitir un dictamen propio

El bloque de Pichetto es uno de los negociadores con el Gobierno

Mañana a la noche podría ser el límite que se autoimpusieron los bloques de la Unión Cívica Radical, Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal para definir el camino a seguir en medio de las negociaciones que llevan adelante con el Gobierno respecto de un posible dictamen en conjunto sobre la Ley Ómnibus.

Luego de varios días de intercambios respecto de los puntos que la oposición dialoguista está dispuesta a acompañar del mega proyecto de ley, las conversaciones llegaron a un punto de no retorno porque hay dos temas que el Ejecutivo no tiene intenciones de negociar y que la oposición no acompañará en los términos en los que fueron presentados: la eliminación de la fórmula jubilatoria y la discrecionalidad para fijar aumentos por un lado y, por el otro, la suba al 15% de las retenciones para las exportaciones de las economía regionales.

“Las conversaciones llegaron a este punto. Ahora, si el Gobierno no habilita una discusión en serio con interlocutores relevantes, la reunión de mañana será para unificar un dictamen propio entre Hacemos, UCR, Innovación Federal y eventualmente el PRO”, explicó una fuente que se sienta en la mesa de negociación.

La comisión en Diputados sigue recibiendo expositores sobre los puntos clave de la Ley Ómnibus

Esta mañana hubo una reunión del bloque Hacemos Coalición Federal para que los 21 diputados estén al tanto de lo que se conversó con los funcionarios de Gobierno ayer, así como también en la reunión por Zoom con los gobernadores de Juntos por el Cambio. “Para mañana, jueves a la tarde, se va a desarrollar otra reunión con diputados y gobernadores de JxC, pero esta vez de manera presencial, ya que en el encuentro virtual de hoy no se definió el camino a seguir”, agregaron las fuentes consultadas.

Los contactos de esta tarde serán clave para que la oposición no kirchnerista defina el camino a seguir. Luego de que el martes propusieran las modificaciones que querían para aceptar acompañar la iniciativa, desde el oficialismo pidieron 24 horas para responder. Sin embargo, con el diálogo empantanado, la idea mayoritaria es la de avanzar directamente con un dictamen propio.

En este contexto, quien todavía no definió qué hará al respecto es el PRO. Parte de sus legisladores insisten en apoyar a LLA sin cambios, mientras otros están más cercanos al posicionamiento de los otros bloques negociadores.

En el plenario de comisión hay 115 diputados que pueden votar. Si el oficialismo suma los votos de estos cuatro bloques alcanza los 64 votos por lo que tendría dictamen de mayoría. En el caso del recinto, si se repitiera esta suma de voluntades entre LLA, el PRO, HCF e Innovación Federal, sumarían un total de 141 votos, lo que le permitiría darle media sanción al megaproyecto.

Martín Menem (Getty Images)

Mientras en el plenario de comisiones que se desarrolla en el anexo de la Cámara de Diputados se sucedían las voces de la organización civil por tercer día consecutivo, las negociaciones se trasladaban al despacho de Martín Menem en el Palacio Legislativo.

Entre otras cosas, los miembros de La Libertad Avanza buscan definir cuándo se va a sesionar. “Están convencidos de que sea este fin de semana”, dijo una voz radical. “Por ahora, ellos quieren que sea el sábado” agregó otro diputado de HCF.

La decisión no tiene que ver con el plazo para que el Senado pueda tratar la ley antes del 31 de enero, cuando terminan las sesiones ordinarias, sino que apuntan a licuar el poder de fuego de la CGT con el paro del 24 de enero. “En el Senado necesitas, haciendo todo muy rápido, dos semanas como mínimo por el reglamento. Se apuran para quebrar el paro”.