Guillermo Francos le contestó a Nicolás del Caño: “Si representases a 14 millones de trabajadores serías presidente”

El cruce de Guillermo Francos con Nicolás del Caño

El ministro del Interior, Guillermo Francos, asistió este miércoles al segundo día de debate en plenario de comisiones del proyecto de Ley Ómnibus que envió Javier Milei al Congreso. Allí el funcionario respondió preguntas de los legisladores y, en ese contexto, apuntó contra uno de los representantes del Frente de Izquierda por su discurso durante el tratamiento. “Usted no tiene 14 millones de votos, el día que los tenga será presidente”, le dijo a Nicolás del Caño.

Durante su tiempo para exponer y preguntar, el diputado del Frente de Izquierda cuestionó la eliminación de la movilidad jubilatoria que propone la ley, las advertencias de Patricia Bullrich sobre el futuro del país en caso de que no se apruebe, la reforma electoral. “El Gobierno dice ‘vamos contra la casta’ pero parece que quieren reforzar la casta”, dijo y agregó: “Buscan que los empresarios dominen aún más el sistema político, dejando afuera a fuerzas como el Frente de Izquierda y expresiones que no tenemos nada que ver con esos empresario”.

“El diputado Del Caño: yo entiendo que me hace una referencia general a tanto al DNU como a la Ley pero el Presidente es Javier Milei. Él ganó legítimamente la elección y hace una propuesta. Obviamente usted es una minoría y obviamente tiene todo el derecho de expresar su posición y de protestar, pero el que gana, gobierna. El que es oposición, cuestiona o acompaña. Usted tiene todo el derecho de ser oposición. Yo no le voy a responder su discurso ideológico, porque tendría que ser un discurso ideológico distinto y no es el sentido de esta reunión”, apuntó Francos.

Además, el ministro del Interior le aclaró que lo escuchó atentamente durante su tiempo para hacer consultas y agregó: “No es la primera vez que lo escucho a usted haciendo este tipo de juicios. Tampoco creo que usted sea representante de la clase trabajadora. Quiero decirle, porque los votos que usted tiene no comprende a todos los trabajadores de la Argentina. Es solamente un comentario porque yo creo que a veces nos atribuimos representaciones que no tenemos. Lo digo en general. La clase trabajadora son los activos 6 millones, si consideramos el total, serán 14 millones de trabajadores. Usted no tiene 14 millones de votos, así que representa una minoría, un sector. El día que los tenga será presidente de la República”.

El tenso cruce entre José Luis Espert y Nicolás Del Caño

Del Caño también se cruzó con José Luis Espert cuando comenzó a extenderse en el uso de la palabra para hacerle preguntas al ministro Francos. Al intervenir, el diputado expresó su preocupación por la limitación de tiempo y la falta de equilibrio en la participación de diputados de distintos bloques. En su discurso, criticó la reforma política de circunscripción uninominal parlamentaria, la ausencia de una fórmula de movilidad jubilatoria y rechazó “la extorsión” de amenazar con un estallido si no se aprueba el megaproyecto.

Cuando promediaban los cinco minutos -el tiempo límite acordado para cada legislador-, Espert interrumpió: “Por favor, diputado Del Caño...Vaya redondeando”. Del Caño tuvo el visto bueno para seguir, pero la sesión empezó a recalentarse. “No es una cancha para pedir cárcel o bala”, le exhortó el legislador de izquierda a Espert.

“El Gobierno dice vamos contra la casta, pero acá sería reforzar la casta. Una casta que además va a terminar con la paridad de género, que va contra los tratados internacionales de derechos civiles y políticos de garantizar la igualdad entre hombres y mujeres, y que va en contra de el principio de progresividad”, continuó el diputado del FIT, que calificó que la reforma política de la ley como la instauración de una “plutocracia”, a través del nuevo modelo de financiamiento privado de los partidos. “Hace diez años hemos presentado para que todo funcionario político, diputadas y senadores cobre lo mismo que un trabajador”, contrapuso como propuesta.

Por segunda vez, Espert volvió a pedirle que redondee y que si tiene alguna pregunta para el ministro del Interior. “No me obligue a cortar el micrófono. Acá hay reglas de juego, por respeto y solidaridad a sus colegas, deje de hablar”, subrayó Espert en medio del cruce. Mientras amenazaba con cortarle el micrófono, Del Caño insistió: “Acá no está en la cancha de futbol para pedir cárcel o bala. No está en Twitter, diputado”.