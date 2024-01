Jorge Macri se reunió con Luis Caputo por la coparticipación: Nación no desconoció la deuda y se comprometió a trabajar en conjunto

Jorge Macri se reunió con Luis Caputo por la coparticipación: sin definiciones concretas, adelantaron que trabajarán en conjunto

En una negociación clave para el Gobierno nacional, Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunió esta tarde con Luis Caputo, ministro de Hacienda de la Nación, para debatir sobre los fondos de la coparticipación de impuestos federales que el Gobierno porteño le reclama a la Casa Rosada desde hace casi cuatro años. Tras una hora de conversación, las partes no llegaron a un acuerdo concreto y tampoco hubo definiciones específicas. No obstante, el Gobierno porteño comunicó que la Nación “no desconoce” la deuda con CABA y que acordaron supervisar el tema en una mesa con representantes del alcalde porteño y del presidente Javier Milei.

Te puede interesar: En una negociación clave para Milei, Jorge Macri se reúne con Luis Caputo para pedirle al Gobierno los fondos de la coparticipación

“Estamos convencidos de que la Ciudad tiene el derecho respecto del pago reclamado de la Corte”, resaltó Macri al terminar el encuentro con Caputo y sostuvo: “Lo valioso es que el Gobierno Nacional no desconoce la situación a diferencia del Gobierno anterior”. Desde CABA explicaron que fue una “buena reunión” y esperan que continúen las conversaciones para encontrar un punto en común. Macri desea que la Casa Rosada acate la sentencia de la Corte Suprema en favor de los porteños, aunque aseguró que entiende “las dificultades que el Gobierno nacional tiene de un país que le han dejado en una situación muy débil”.

“Estamos tranquilos, se establecieron equipos técnicos para precisar conceptos y detalles técnicos”, explicó luego Néstor Grindetti, jefe de Gabinete de la Ciudad, que acompañó a Macri al palacio de Hacienda. “El Gobierno nacional no desconoce nuestro reclamo. Se habló tanto de la deuda como de la coparticipación. Hay que trabajar y darles tiempo para que un tema como este se vaya desarrollando”, amplió el funcionario.

Te puede interesar: Cómo afecta el ajuste fiscal de Javier Milei las cuentas y las deudas de los gobiernos provinciales

Se trata de un litigio que comenzó en 2020 durante la pandemia, en el mandato de Alberto Fernández, cuando el ex Presidente decidió aplicar un recorte a los fondos coparticipables correspondientes a CABA en beneficio de la provincia de Buenos Aires. El alcalde porteño arribó al ministerio de Economía pasadas las 17.

Postal del encuentro registrado esta tarde en el Ministerio de Economía

El cónclave tuvo lugar en el quinto piso del Ministerio ubicado en la calle Av. Hipólito Yrigoyen 250, y Macri llegó escoltado por Grindetti, Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad, y Guillermo Romero, secretario de Asuntos Estratégicos porteño. En tanto que a Caputo lo acompañaron Carlos Guberman, secretario de Hacienda, Diego Aduriz, asesor del ministro, y Valeria Sánchez, subsecretaría de Relaciones con las Provincias. El encuentro se gestó en la reunión que el alcalde porteño tuvo la semana pasada en su oficina con Guillermo Francos, ministro del Interior del Gobierno nacional. Ambos coincidieron en que debían tratar el tema y acordaron un encuentro con el titular de Economía.

Te puede interesar: Gobernadores e intendentes del PRO afinan su estrategia para negociar con el Gobierno la Ley Ómnibus y Ganancias

“Los fallos de la Corte se acatan”, exigió Grindetti en otro tramo de sus declaraciones a la prensa, luego de la reunión. A su vez, aclaró que no hablaron “con nivel de detalle, sino en términos generales”. El jefe de Gabinete porteño sostuvo que “hace dos años que la Ciudad tiene muy analizado este tema” y señaló que no se habló de plazos para que la Nación cumpla el fallo de la Corte. “Empezamos a trabajar desde hoy”, agregó. Según pudo indagar Infobae, se conformará una mesa de trabajo con integrantes de ambas partes, para revisar el tema y buscar la forma de destrabar los fondos para cumplir con la sentencia de la Justicia.

En tanto que desde Hacienda coincidieron en que fue una “buena reunión”, aunque pidieron poder profundizar en los detalles del tema para tomar una decisión concreta. Macri conoce que Milei no tiene responsabilidad originaria en el litigio, aunque pretende que la situación avance hacia buen puerto. Caputo tiene la doble misión de encontrar una solución al tema sin dañar el esquema fiscal de su programa, basado en fuertes recortes al gasto público. Al mismo tiempo, el ministro asume que detrás de la negociación con la Ciudad está la sociedad política de Milei con los Macri, algo medular para la legitimidad de ejercicio de Balcarce 50.

Jorge Macri se reunió con Caputo por la coparticipación: sin definiciones, Nación y Ciudad trabajarán en conjunto para destrabar los fondos

El trasfondo de la discusión por la coparticipación

Se trata de un tema que tiene relevancia política, no sólo económica. Detrás de esa negociación anida el futuro del vínculo político entre Jorge Macri y Javier Milei. Y, por elevación, con el propio Mauricio Macri. Para el Presidente resulta clave el sostén institucional que le aporta el PRO en el Congreso, especialmente, así como también el Jefe de Gobierno requiere de los libertarios para movilizar la agenda del Ejecutivo en la Legislatura de la Ciudad.

El reclamo en cuestión tiene dos aristas. Por un lado, la CABA exige que se cumpla la acción cautelar que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2022. El litigio lo inició Horacio Rodríguez Larreta cuando era Jefe de Gobierno porteño. En aquella resolución, el máximo tribunal resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Axel Kicillof.

Cabe recordar que la acción cautelar de la Corte hizo lugar a un reclamo de la Ciudad, que accedió de forma directa al máximo tribunal por tratarse de un litigio entre el Estado nacional y otro subnacional, por lo que la Corte tiene competencia originaria. De todos modos, la decisión de los magistrados buscó subsanar la detracción aplicada por la Casa Rosada a CABA, pero aún está pendiente la resolución de fondo respecto a la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. El Gobierno porteño, en paralelo al cumplimiento de la cautelar, exige que también se resuelva el tema de fondo e insistirá en la postura de percibir el 3,5% que había dispuesto Macri.

Javier Milei, presidente de la Nación, busca destrabar el litigio por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (Europa Press/Contacto/Maximiliano Ramos)

La segunda arista del asunto es que Nación salde la deuda que se originó por no acatar con la medida cautelar de la Corte. En la Ciudad estiman que a lo largo de ese año de incumplimiento, la Casa Rosada le adeuda en torno a 350 mil millones de pesos al gobierno porteño. Jorge Macri no ignora el ya célebre apotegma de Milei sobre que “no hay plata”. La prioridad de CABA será que se cumpla la cautelar y que Nación empiece a pagarle por goteo diario el 2,95% coparticipable que establecieron los cortesanos.

Detrás de ese litigio, Macri conoce que Milei tiene interés en que el Jefe de Gobierno sea un puente para garantizar los avales a la Ley Ómnibus y al resto de reformas que el Ejecutivo emitió y envió al Congreso desde el 10 de diciembre. No obstante, en CABA se niegan a acceder a una “conversación transaccional” e insisten en que el Presidente manifestó su voluntad de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Es un tema que durante la campaña del año pasado lo hablaron con Milei tanto Jorge como Mauricio Macri.

Luego, otros temas que la Ciudad pretende dialogar con el Gobierno nacional son el traspaso de la Justicia laboral, el puerto, la Terminal de Ómnibus de Retiro, la Inspección General de Justicia, así como la autorización de Nación para ejecutar la obra del Viaducto del Sarmiento. Sin embargo, son cuestiones que tienen otros plazos y sobre los que Jorge Macri no tiene la premura que le exige la discusión sobre la coparticipación.

Si Nación acata finalmente el fallo de la Corte en favor de la Ciudad, será otro paso para fortalecer la relación política y estratégica entre Milei y los Macri: una relación casi fundacional y clave para el Gobierno libertario.