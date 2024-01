En una negociación clave para Milei, Jorge Macri se reúne hoy con Luis Caputo para pedirle al Gobierno los fondos de la coparticipación

En una negociación clave para el Gobierno nacional, Jorge Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se reunirá hoy con Luis Caputo, ministro de Hacienda de la Nación, para debatir sobre los fondos de la coparticipación de impuestos federales que el Gobierno porteño le reclama a la Casa Rosada desde hace casi cuatro años. Se trata de un litigio que comenzó en 2020 durante la pandemia, en el mandato de Alberto Fernández, cuando el ex Presidente decidió aplicar un recorte a los fondos coparticipables correspondientes a CABA en beneficio de la provincia de Buenos Aires.

El cónclave tendrá lugar a la tarde en el quinto piso del Palacio de Hacienda, en la calle Av. Hipólito Yrigoyen 250, y Macri llegará escoltado por Néstor Grindetti, su jefe de Gabinete, y por Gustavo Arengo, ministro de Hacienda y Finanzas de la Ciudad. En tanto que Caputo se espera que esté acompañado por Nicolás Posse, jefe de Gabinete de la Nación, y por asesores de su equipo. El encuentro se gestó en la reunión que el alcalde porteño tuvo la semana pasada en su oficina con Guillermo Francos, ministro del Interior del Gobierno nacional. Ambos coincidieron en que debían tratar el tema y acordaron un encuentro con el titular de Economía.

Se trata de un tema que tiene relevancia política, no sólo económica. Detrás de esa negociación anida el futuro del vínculo político entre Jorge Macri y Javier Milei. Y, por elevación, con el propio Mauricio Macri. Para el Presidente resulta clave el sostén institucional que le aporta el PRO en el Congreso, especialmente, así como también el Jefe de Gobierno requiere de los libertarios para movilizar la agenda del Ejecutivo en la Legislatura de la Ciudad.

Jorge Macri, jefe de Gobierno porteño, se reunió la semana pasada con Guillermo Francos, ministro del Interior de la Nación

El reclamo en cuestión tiene dos aristas. Por un lado, la CABA exige que se cumpla la acción cautelar que emitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 22 de diciembre de 2022. El litigio lo inició Horacio Rodríguez Larreta cuando era Jefe de Gobierno porteño. En aquella resolución, el máximo tribunal resolvió que la Casa Rosada debía darle a la Ciudad un 2,95% de los fondos coparticipables y que debía hacerlo por goteo, de manera diaria, a través del Banco Nación. Originalmente, la Ciudad percibía un 3,5% por coparticipación. Quien había resuelto el aumento de esa cifra había sido Mauricio Macri durante su presidencia, con el fin de financiar el traspaso de la Policía de la Ciudad. En 2020, Alberto Fernández aplicó un recorte y llevó el coeficiente a 1,4%, con el argumento de destinar esos fondos para las fuerzas de seguridad del gobernador Axel Kicillof.

Cabe recordar que la acción cautelar de la Corte hizo lugar a un reclamo de la Ciudad, que accedió de forma directa al máximo tribunal por tratarse de un litigio entre el Estado nacional y otro subnacional, por lo que la Corte tiene competencia originaria. De todos modos, la decisión de los magistrados buscó subsanar la detracción aplicada por la Casa Rosada a CABA, pero aún está pendiente la resolución de fondo respecto a la coparticipación que le corresponde a la Ciudad. El Gobierno porteño, en paralelo al cumplimiento de la cautelar, exige que también se resuelva el tema de fondo e insistirá en la postura de percibir el 3,5% que había dispuesto Macri.

La segunda arista del asunto es que Nación salde la deuda que se originó por no acatar con la medida cautelar de la Corte. En la Ciudad estiman que a lo largo de ese año de incumplimiento, la Casa Rosada le adeuda en torno a 350 millones de pesos al gobierno porteño. Jorge Macri no ignora el ya célebre apotegma de Milei sobre que “no hay plata”. La prioridad de CABA será que se cumpla la cautelar y que Nación empiece a pagarle por goteo diario el 2,95% coparticipable que establecieron los cortesanos.

Javier Milei, presidente de la Nación, busca destrabar el litigio por la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires (AP Foto/Gustavo Garello, Archivo)

Detrás de ese litigio, Macri conoce que Milei tiene interés en que el Jefe de Gobierno sea un puente para garantizar los avales a la Ley Ómnibus y al resto de reformas que el Ejecutivo emitió y envió al Congreso desde el 10 de diciembre. No obstante, en CABA se niegan a acceder a una “conversación transaccional” e insisten en que el Presidente manifestó su voluntad de cumplir con el fallo de la Corte Suprema. Es un tema que durante la campaña del año pasado lo hablaron con Milei tanto Jorge como Mauricio Macri.

Luego, otros temas que la Ciudad pretende dialogar con el Gobierno nacional son el traspaso de la Justicia laboral, el puerto, la Terminal de Ómnibus de Retiro, la Inspección General de Justicia, así como la autorización de Nación para ejecutar la obra del Viaducto del Sarmiento. Sin embargo, son cuestiones que tienen otros plazos y sobre los que Jorge Macri no tiene la premura que le exige la discusión sobre la coparticipación.

Si Nación acata finalmente el fallo de la Corte en favor de la Ciudad, será otro paso para fortalecer la relación política y estratégica entre Milei y los Macri: una relación casi fundacional y clave para el Gobierno libertario.