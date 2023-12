La Legislatura porteña declaró Personalidad Destacada a Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica

Rafael Grossi, director general del OIEA, fue declarado personalidad destacada de las ciencias políticas y sociales. Estuvo acompañado por la diputada y autora del proyecto, Gimena Villafruela; el Vicepresidente Primero, Matías López. (Fotos: Nicolás Stulberg)

La Legislatura porteña declaró este jueves Personalidad Destacada en el ámbito de las Ciencias Políticas y Sociales a Rafael Mariano Grossi, director general actual de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU. Además de su rol en el organismo internacional, durante el evento destacaron influencia como impulsor en la temática de igualdad de género, en búsqueda del equilibrio en el ámbito nuclear.

El acto se llevó a cabo en el Salón Dorado del Palacio Legislativo y contó con la presencia de la diputada y autora del proyecto, Gimena Villafruela; el Vicepresidente Primero, Matías López. También estuvieron presentes miembros de la Cancillería, representantes del cuerpo diplomático acreditado en Argentina, el ex senador Federico Pinedo, familiares y amigos del homenajeado.

Matías López, vicepresidente primero de la Legislatura, fue el primero en hablar en el evento

El legislador López fue el primero en tomar la palabra y reafirmó “la férrea voluntad de seguir promocionando el uso pacífico de la tecnología nuclear, en un mundo globalizado las necesidades y desafíos demandan unidad y acción conjunta”.

Villafruela, por su parte, destacó que la entrega de la distinción “es humilde a comparación de su enorme trayectoria”. “Queremos agradecerle por su incansable trabajo y sus numerosos aportes en lo que respecta a seguridad nuclear, ya que contribuyen enormemente a la defensa y la búsqueda de la paz mundial”, agregó.

Grossi saludó al embajador de Ucrania en la Argentina, Yurii Klymenko; y a la embajadora en Argentina, Lotty Andrade

Durante su discurso, Grossi habló de la importancia que tienen los organismos internacionales -como el que representa- en “un mundo fragmentado, un mundo en donde ha vuelto la guerra, en donde no esperábamos que volviera”. “Es un mundo donde tenemos desafíos muy grandes de tipo planetario, donde el medio ambiente está siendo atacado de una manera sistemática y muy compleja por la propia actividad humana”, agregó.

El discurso de Rafael Grossi, declarado personalidad destacada en la Legislatura porteña

“¿Quién pensaba que la guerra convencional podía volver a Europa? ¿Y quién pensaba que esa guerra iba a traer la posibilidad de un accidente nuclear a gran escala? ¿Y quién pensaba que esa central nuclear iba a ser el blanco de un ataque o una actividad o un sabotaje? Allí es donde el dilema el funcionario. Profesionalmente aparece y la posibilidad de contribuir a mitigar un peligro enorme, un peligro latente, se manifestaba frente a nosotros”, expresó y agradeció a los representantes de la Legislatura que propusieron su nombre para el reconocimiento.

En ese sentido, Grossi añadió: “Es allí donde el organismo internacional de Energía Atómica pudo intervenir, instalarse, izar la bandera celeste de las Naciones Unidas o del OIEA, que es su reflejo en el plano internacional. Y por supuesto, hasta que la guerra no termine, siempre tendremos esa angustia de no saber si no puede estar ocurriendo algo grave”.

Rafael Grossi agradeció la presencia de representantes de Japón en el evento

Además, resaltó: “La Ciudad está en mi corazón y soy un porteño orgulloso de estar en el mundo y de hacer lo que estoy tratando de hacer y que hoy generosamente se reconoce”. Por último, insistió: “Estamos en un mundo con desafíos muy grandes por delante y de tipo planetario”.

Grossi es actualmente el director general actual de la Agencia Internacional de Energía Atómica de la ONU, y fue reelegido este año por sus 176 miembros hasta fines de 2027. Su gestión estuvo marcada hasta ahora por el conflicto en torno al programa nuclear de Irán, cuya verificación y supervisión está en manos de la agencia que dirige, y además por la guerra en Ucrania, donde la planta nuclear de Zaporizhzhia está bajo ocupación rusa desde marzo de 2022.

Rafael Grossi en la foto final del evento junto a autoridadesd de la Legislatura; miembros de la Cancillería; representantes del cuerpo diplomático acreditado en Argentina; el ex senador Federico Pinedo, familiares y amigos del homenajeado

Para reducir los riesgos de un accidente nuclear en la zona de guerra, el director general del OIEA trata desde el año pasado de negociar con las partes enfrentadas la creación de una zona de seguridad y protección en torno a la central atómica, la más grande de Europa, con sus seis reactores.

Grossi asumió en 2019 el primer mandato como director general del OIEA -la agencia del sistema de Naciones Unidas encargada de velar por el uso pacífico de la tecnología atómica-, convirtiéndose en el primer latinoamericano que dirige el organismo internacional con sede en Viena.

Previamente fue embajador de su país ante Austria, Eslovenia y Eslovaquia, así como ante los organismos internacionales con sede en la capital austríaca, entre ellos el propio OIEA, a cuya dirección general llegó ya con una carrera en gran parte vinculada al mundo de la energía nuclear.

En la primera fila se ubicó su familia e, incluso, su nieto recién nacido

Entre 2009 y 2013 fue director adjunto para Asuntos Políticos y jefe de Gabinete de su predecesor en la dirección general del OIEA, el japonés Yukiya Amano, fallecido en julio de 2019.

Es doctor en Relaciones Internacionales, Historia Internacional y Política por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales y del Desarrollo de la Universidad de Ginebra, del cual también posee su diploma de maestría. Inició su carrera académica en la Pontificia Universidad Católica Argentina y en el Instituto del Servicio Exterior de la Nación.

También fue honrado con diversos galardones nacionales, como la Orden del Mérito Naval del Brasil, la Medalla Nacional con motivo del 30º Aniversario de la Independencia de Kazajstán, la Gran Orden de Honor en Oro con Banda por Servicios a la República de Austria, la Orden al Mérito de la República Italiana y la Gran Cruz de la Orden de San Carlos de Colombia.

El ex senador Federico Pinedo también estuvo presente

Entre sus títulos honoríficos y reconocimientos académicos, destacan la Cátedra Internacional para el Desarrollo Sustentable, el Bien Común y la Paz de la Pontificia Universidad Católica Argentina; un doctorado honoris causa en Derecho otorgado por la Universidad de Buenos Aires; un título honorífico en Ingeniería Nuclear de la Universidad Politécnica de Milán, y un doctorado honoris causa en Estudios Globales de la Universidad de Estudios Extranjeros de Busan.