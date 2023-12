La definición de Guillermo Moreno tras el DNU de Milei: “Si el peronismo se organiza, la próxima elección es papita para el loro”

Guillermo Moreno dijo que el peronismo debe organizarse y que el DNU de Milei no pasará en la Justicia.

El decreto de necesidad y urgencia (DNU) que anunció anoche el presidente Javier Milei, y que fue publicado hoy en el Boletín Oficial, generó un fuerte cimbronazo en el mundo político por la amplitud de temas que abarca y leyes que deroga o modifica. Desde diferentes sectores de la oposición salieron a cuestionar la medida y no son pocos los que lo tildan de anticonstitucional, por no ser proyecto enviados al Congreso de la Nación.

En ese sentido, el ex secretario de Comercio Interior y referente peronista, Guillermo Moreno, fue categórico al afirmar que el DNU carece de razonabilidad y dijo que, seguramente, la Corte Suprema “tomará cartas en el asunto”.

En diálogo con Infobae, Moreno también dejó en claro que, para él, las medidas le permitirán al peronismo volver al Gobierno, siempre y cuando se organice.

Al analizar el DNU titulado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, el ex funcionario de Cristina Kirchner afirmó que es “clave” algo que dijo días atrás el presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, cuando en una entrevista resaltó el concepto de “razonabilidad” que tiene que tener un Gobierno a la hora de tomar medidas.

“Es el objetivo que tengo y el medio en que me baso para llegar al objetivo”, comentó el magistrado y ejemplifico que “si la población sufre de jaqueca y el gobernante dice que la va a tratar con aspirinas o acupuntura, el juez no puede meterse. Ahora, si la decisión es cortarle la cabeza a la gente para terminar con el tema… ahí si el juez debe intervenir y proteger los derechos a la salud”, dijo el magistrado en diálogo con LN+.

“La entrevista clave que hay que tomar en cuenta es la que le hicieron al presidente de la Corte Suprema en la que opinó con certeza, con mucha certeza, como lo hace habitualmente, y habló de la razonabilidad de los fallos. Ese adjetivo es lo que abre la puerta para que la Justicia tome cartas en el asunto, tanto en el DNU como en la expresión represiva de ayer de Patricia Bullrich, que a todas luces no fue razonable”, dijo Moreno.

Así, afirmó que el DNU de desregulación económica “no parece ser razonable” porque, sostuvo, se mete “con muchísimas actividades productivas, con el Código Civil, con el Código aduanero”. Por eso, dijo Moreno, “la división de poderes va a funcionar, descanso en la división de poderes”.

El Gobierno Nacional publicó hoy en el Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia que desregula la economía argentina a partir de la derogación y modificación de cientos de leyes. El fin de las leyes de Alquileres, de Tierras y de Abastecimiento, flexibilización del mercado laboral y la antesala a la privatización de empresas públicas son algunas de las reformas que contemplan los 366 artículos del documento de 83 páginas.

La oportunidad del peronismo

En términos estrictamente políticos, y tal como lo viene afirmando desde la asunción misma de Javier Milei, Moreno le dijo a Infobae que el camino iniciado por el nuevo Gobierno es una oportunidad para el peronismo, “no para el Partido Justicialista, no confundirse”, aclaró.

Según el ex candidato presidencial, el camino que tiene que seguir el peronismo es “organizarse” y así, afirmó, “las próximas elecciones son papita para el loro”.

“Lo que hay que hacer es organizar el movimiento peronista, no hablo del Partido Justicialista. Es el movimiento peronista con todas sus ramas, los trabajadores, también la empresarial, que nunca terminó de incoporarse al moviemiento, pero que será el sector más atacado por el decreto”.

“Si el peronismo se organiza, tomas las decisiones que tiene que tomar, y hablo de organizarse, nada de resistencia, las próximas elecciones son papita para el loro. ¿O quién va a hacerlo, la UCR de Lousteau?”, insistió el ex funcionario de Cristina y Néstor Kirchner.

Ese concepto Moreno ya lo había anticipado después del balotaje y antes de la asunción presidencial del 10 de diciembre.

“No quedan alternativas más que salir a organizar el peronismo”, confió el ex secretario de Comercio en una entrevista con Radio 10 apenas una semana después del triunfo electoral de La Libertad Avanza. “No tengo ninguna duda que Milei se va a deprimir. Se va a deprimir tranquilo y en paz, en orden. No se levantará de la cama”, añadió, e insinuó que cuando eso ocurra, “hay mecanismos institucionales que permiten la situación”, como la convocatoria de una “Asamblea Legislativa”. “No veo muy lejano eso, una persona que pasa de revolucionario a pragmático tiene consecuencias en la crisis”, expresó.

“Tenemos que brindar una luz de esperanza y que miren que la revolución peronista es posible. No te vas a aguantar cuatro años a este. Lo que va a terminar pasando, en paz y en orden, y dentro de la ley, o le explota las tripas o le explota la psiquis. Porque no se puede estar diez años diciendo - 10 años - que es un anarco capitalista y ahora comer con (Bill) Clinton por 25 mil dólares”, concluyó en aquel momento el ex candidato de Principios y Valores.