“El que corta no cobra”: una política de shock para erradicar los piquetes y garantizar la libre circulación que hoy será puesta a prueba

La Unidad Piquetera encabezará las manifestaciones de hoy que intentarán ser desactivadas para que no lleguen a Plaza de Mayo

Son más de 25 años de cultura piquetera. Pero poco quedó de lo que se inició a mediados de los ‘90, cuando surgieron en la meseta patagónica los primeros cortes como reacción improvisada y espontánea ante el hambre y el desempleo en Cutral Co y Plaza Huincul. Se originó desde ahí un fenómeno social que se convirtió en político y que instauró una cultura surgida de grupos partidizados que vienen articulando de manera privada planes y recursos para asistir a los más pobres. Una cultura que terminó siendo reconocida y alimentada por un Estado que desde hace más de 20 años vienen manejando la asistencia social con las mismas caras y los mismos jefes. “Si Evita viviera”, exclamó una vez Cristina Kirchner, cuando el Movimiento Evita de Emilio Pérsico la cuestionaba políticamente a ella.

Este exordio impreciso y apretado sirve para introducir una de las dos ideas más potentes y cardinales que pronunció Javier Milei en el discurso inaugural de su Presidencia. Dos axiomas que, claro, no necesitan explicación y que se viralizaron rápidamente hasta convertirse en meme y chiste de ocasión. “No hay plata”, fue el primero y que ordenó la política económica. “El que corta no cobra”, fue la segunda que frase que fue rápidamente entendida por todos, sobre todo por aquellos a quienes fue dirigida: los jefes piqueteros, que ocupan un lugar central en esa subcultura hija de años de estancamiento económico y angustiante deterioro social.

Ambas ideas serán puestas a prueba este miércoles. El “no hay plata”, con el mega DNU de las desregulaciones económicas que tiene previsto explicar Milei en cadena nacional. Y “el que corta no cobra”, por la ofensiva piquetera que desde la primera hora se pondrá en marcha para intentar doblegar al presidente y las dos ministras que llevaron a la práctica esa decisión.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, estará a cargo del operativo para impedir que la marcha llegue hasta Plaza de Mayo

La influyente Sandra Pettovello, de Capital Humano, anunció dos medidas que son claves en esta disputa: la confirmación de que les serán retirados los planes sociales a aquellos que corten el tránsito con los piqueteros que organizaron la marcha a Plaza de Mayo; y que ahora ninguna organización que intermedia los subsidios tendrá la facultad de certificar la prestación de un servicio. Se les retiró con una simple resolución el principal poder que tenían los jefes piqueteros y que les servía para obligar a participar de movilizaciones, sentadas y acampes, como los muchos que se vieron en la Avenida 9 de Julio.

La otra, que tendrá un rol decisivo en toda la jornada de hoy, es la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que anunció un protocolo antipiquetes, para garantizar que se respete la libertad de tránsito. Es una medida que sacude parte de la cultura piquetera que se naturalizó en la Argentina en las últimas décadas, que supone que el derecho de protesta es superior a todos los demás derechos, sean de ejercer industria lícita, trabajar, de enseñar y aprender, de curar y ser curado, de hacer un trámite o simplemente de caminar sin tener que esquivar neumáticos prendidos fuego.

En el protocolo se establece claramente que la Policía, la Prefectura o la Gendarmería que actúe ante manifestaciones que impiden la libre circulación o que se realicen portando palos o tengan el rostro cubierto o haya encapuchados podrán “emplear la fuerza suficiente, que será graduada en función de la resistencia”. Además, se prohíbe la presencia de niños y bebes en las marchas, siendo responsables los padres y tutores.

Ambas ministras, que pusieron en papel y en decisiones prácticas el axioma “el que corta no cobra”, fueron el blanco principal de las organizaciones piqueteras, que presentaron recursos ante la Justicia para revertir esas medidas -que fueron desestimados rápidamente por los tribunales- y ratificaron que van a marchar más allá de que puedan poner en riesgo a quienes dicen representar y que puedan ser

La ministra Bullrich estuvo todo el martes organizando junto a los jefes de la Policía Federal, Gendarmería y Prefectura para organizar en coordinación con la Policía de la Ciudad, que encabeza Diego Kravetz, el operativo y el despliegue para disuadir a los manifestantes e impedir que la movilización llegue hasta el punto final que es la Casa Rosada.

Se trata de una acción que demandará una sintonía fina entre los uniformados y las autoridades políticas, que deberán graduar la acción para garantizar la libertad de circulación y al mismo tiempo evitar incidentes o que haya lesionados o víctimas. Las organizaciones piqueteras, sobre todo el Polo Obrero y una fracción disidente de Barrios de Pie, recibieron el apoyo de partidos políticos de izquierda y de sindicatos combativos y también un guiño de la propia Cristina Kirchner, que difundió un video por sus redes sociales.

El gesto de Cristina Kirchner

El mensaje de Cristina Kirchner en la previa de la marcha piquetera del 20 de diciembre

Mientras crecía la polémica en torno al protocolo antipiquetes y las organizaciones sociales ratificaron la marcha de este miércoles, Cristina Kirchner expresó sus diferencias con el gobierno nacional sobre el rigor para enfrentar la protesta social utilizando la fuerza. Lo hizo al publicar un video de archivo, en el que se la ve en la mesa de Mirtha Legrand, participando de los clásicos almuerzos televisivos junto a su esposo, el ex presidente Néstor Kirchner, fallecido en 2010.

Es un fragmento de uno de los pocos almuerzos que compartieron Néstor y Cristina Kirchner con la Diva de los almuerzos. Este fue en mayo, diez días antes de empezar el primer mandato, en 2003. El diálogo es el siguiente:

- Mirtha Legrand: Mire aquí preguntan qué va a hacer con los piqueteros, en este momento está cortado el puente Pueyrredón, Paula de Avellaneda

- Néstor Kirchner: No hay que enfrentar argentinos con argentinos

- ML: Es bravo esto eh, todos debemos cumplir con la Constitución

- NK: Con todo eh, con el artículo 14 y 14 bis de la Constitución también. El derecho al trabajo, a un ingreso digno, a la Constitución hay que leerla completa. Hay algunos que dicen que hay que cumplirla y se acuerdan cuando pasan este tipo de cosas, pero no se acuerdan de que hay otros artículos, que son leyes básicas para garantizar esos derechos a la gente, que hoy lamentablemente todavía no están.

Es un mensaje que publicó en su cuenta de TikTok que expone un punto de vista perfectamente opuesto al discurso que dio cuando ella era presidenta y su gobierno era asediado por continuas marchas y protestas, tras más de una década ininterrumpida del apellido Kirchner en el poder. “No puede ser que 10 personas te corten una calle, por más razones entendibles que tengan, y no pase nada”. Era el 1° de marzo de 2014, durante la apertura de la Asamblea Legislativa.

“Todo el mundo tiene derecho a protestar, pero no cortando las calles, impidiendo que la gente vaya a trabajar, y complicándole la vida al otro. Creo que vamos a tener que legislar sobre una norma de respeto y convivencia urbana”, proponía en ese entonces. “Nosotros vamos a tener que legislar y, sobre todo, la Justicia tiene que actuar ante estos casos porque no podemos solos organizar las cosas”, planteó.

Y agregó hace casi diez años: “Aunque en economía pensemos en las antípodas, aunque no estemos de acuerdo con YPF, aunque no estemos de acuerdo en nada, por favor en el respeto a los ciudadanos, pongámonos de acuerdo de una buena vez por todas, no les pido otra cosa”. Los kirchneristas aplaudieron esas palabras. Y los opositores también.