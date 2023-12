El Gobierno ratificó la aplicación del Protocolo de Orden Público en las movilizaciones

Los ministros ya están acostumbrados a la rutina que impuso Javier Milei desde que asumió la presidencia. Unos minutos después de las 8 empiezan a llegar a la Casa Rosada para las reuniones de Gabinete, que la mayoría de las veces se amplían con la presencia de otros funcionarios o de asesores con importancia en las decisiones del Ejecutivo. Este martes, por séptima vez, el esquema se repitió, aunque con una dinámica diferente, ya que algunos de los participantes se fueron retirando antes de que terminara luego de exponer ante sus pares en el Salón Eva Perón.

El vocero presidencial Manuel Adorni en la conferencia de prensa posterior a ese encuentro no dio detalles de lo que se había tratado allí pero hizo mucho hincapié en la aplicación del Protocolo de Orden Público que anunciara la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la semana pasada. “Venimos de una lógica de 20 años acostumbrados a que las calles no eran nuestras, que no podíamos circular libremente. Queremos que quede en claro: no queremos que se corten las calles en la Argentina”, aseguró.

Adorni informó que se pondrá en funcionamiento la línea 134 para quienes “se sientan amenazados por algún dirigente” con la quita de su plan social si no concurren a la movilización prevista desde el Congreso hasta Plaza de Mayo para este miércoles 20 de diciembre cuando se cumplan 22 años de la trágica jornada del estallido social de 2001 que culminó con 39 muertos y cientos de heridos.

“El Presidente lo dijo en la campaña y después de haber sido elegido Presidente, no queremos que se corte la circulación en la República Argentina, no solo en la 9 de Julio, sino en el resto del país. La libre circulación debe estar garantizada”, señaló.

La titular de Seguridad, Patricia Bullrich, una de las primeras en retirarse de la Casa Rosada. Foto: Adrian Escandar.

La primera que había abandonado la Rosada había sido la vicepresidente Victoria Villarruel y luego Mario Russo, el titular de la cartera de Salud. Casi juntos luego se fueron luego Patricia Bullrich (Seguridad), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Luis Petri (Defensa). Bullrich explicó en Gabinete cómo había repercutido el anuncio del “Plan Bandera” que se difundió ayer para combatir el delito y el narcotráfico en Rosario. Además, detalló las medidas que se están adoptando de cara a las movilizaciones previstas este miércoles. Por eso hubo una reunión a media mañana con los responsables de Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los que se quedaron hasta más tarde en el encuentro que se extendió por alrededor de una hora siguieron puliendo los detalles del DNU que se publicará con importantes desregulaciones en distintos sectores de la economía y del paquete de leyes que se enviará al Congreso, con especial énfasis en modificar el piso del Impuesto a las Ganancias que la gestión anterior había derogado con el respaldo legislativo. “Es inminente que salga, en las próximas horas”, confirmó Adorni un rato después.

Nuevamente el ex presidente del Banco Central con Mauricio Macri, Federico Sturzenegger estuvo sentado en la mesa oval junto al Gabinete de ministros. También Santiago Caputo, quien cumple un rol clave en las decisiones presidenciales, se sumó esta vez. Un factor que influirá para que ambas iniciativas avancen será el resultado del encuentro con los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que tendrán Milei y el ministro del Interior, Guillermo Francos, este mediodía, en el que buscarán apoyo en el Parlamento sobre las reformas que se buscan introducir en el Estado, que incluyen varias del ámbito laboral.

Luis Caputo al retirarse de la reunión de Gabinete. Foto: Adrián Escándar.

Otro que se retiró antes fue el ministro de Economía, Luis Caputo, junto al presidente del Banco Central, Santiago Bausili. Ninguno quiso hacer declaraciones a la prensa, una característica que se repitió en los últimos días, donde el hermetismo en la comunicación fue en aumento.

De la reunión también tomaron parte la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse; y los ministros de Infraestructura, Guillermo Ferraro; de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo; el secretario de Legal y Técnica, Javier Herrera Bravo; la secretaria de Comunicación y Prensa, Belén Stettler; el vocero presidencial, Manuel Adorni; el interventor de la Agencia Federal de Inteligencia, Silvestre Sívori y el secretario Ejecutivo de Gobierno de la Jefatura de Gabinete, José Rolandi.

La única ausente fue la canciller Diana Mondino que viajó a París el lunes por la noche. “Va a mantener reuniones con empresas y potenciales inversionistas que tienen una estrecha relación con Argentina y también algunas por diferentes temáticas relacionadas al pedido de ingreso a la de OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico)”, según informaron fuentes cercanas a la ministra.