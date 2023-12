Patricia Bullrich dio detalles de su plan contra los piquetes: “Si van a la vereda, nadie se los va a impedir”

Bullrich presentó un protocolo para asegurar la libre circulación frente a piquetes o bloqueos. Foto: EFE

Horas después de anunciar su plan de medidas para los cortes y piquetes, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, dio detalles este viernes acerca del nuevo protocolo que comenzarán a aplicar las fuerzas federales frente a las manifestaciones que se desarrollen en todo el país. Según señaló, desde ahora, tanto Prefectura como Gendarmería, la Policía Federal y la Policía de Seguridad Aeroportuaria intervendrán a fin de asegurar la libre circulación por las calles.

Fue a partir de las diversas reacciones que provocó su anuncio, que la funcionaria brindó una entrevista este mediodía en Radio Mitre en la que despejó las principales dudas y brindó precisiones acerca de los puntos centrales de su propuesta, la cual también incluye la participación de los miembros del Servicio Penitenciario Federal. En el reportaje, justificó la implementación de las nuevas medidas y aseguró que no es una advertencia para las organizaciones sociales, sino para todos los argentinos.

“Yo creo que nosotros estamos planteando que la Argentina necesita orden, porque sin orden no hay libertad, y sin libertad no tenemos progreso. Hace muchos años que la Argentina está para atrás, está en una situación de mucho estancamiento, y la protesta se ha hecho ya, algo que parece diario y permanente. La situación de la gente no ha mejorado. Nosotros lo que les planteamos a todos, no es un mensaje para las organizaciones, sino para todos los argentinos, es entender que la mejora económica está en marcha, y la mejora de la convivencia social está en marcha”, comenzó diciendo al respecto.

La ministra aseguró que su paquete de medidas ya comenzará a ser aplicado

Luego, aclaró que su plan no atenta contra el derecho constitucional de la protesta y ejemplificó de qué maneras estas se pueden continuar llevando a cabo sin violar la ley: “Nadie impide que puedan tener su marcha, lo que no van a poder hacer es cortar la calle. Irán por la vereda, irán a una plaza, pedirán permiso en una plaza”, continuó la funcionaria de Javier Milei

Y agregó: “Lo que no pueden hacer es impedir que otros argentinos pierdan su salario, pierdan el día de trabajo, no sean contratados porque viven en el sur y tienen que cruzar el puente Pueyrredón, y el puente Pueyrredón está todos los días tomado, entonces, lo que se termina es eso. Ahora, si quieren tener un lugar donde protestar, si van a un parque, si van a la vereda, nadie les va a impedir el derecho constitucional a la protesta”.

En esta línea, Bullrich fue consultada con respecto a la movilización confirmada por los piqueteros para el próximo miércoles 20 de diciembre. La misma fue convocada tras los anuncios de la ministra y será en las inmediaciones del Ministerio de Desarrollo Social de la ciudad de Buenos Aires.

Patricia Bullrich explicó cómo será el protocolo antipiquetes

Sobre esta, aseguró que el paquete de medidas comunicado este jueves ya comenzará a implementarse: “Todo lo que está en el protocolo se va a poner en marcha y va a comenzar a ser aplicado. El operativo en sí no lo vamos a dar a conocer por varias razones. La ciudad de Buenos Aires, el día de ayer, estuvo aquí en el Ministerio de Seguridad, sentados y nos dijeron que van a acompañar y que ellos van a garantizar que en la ciudad de Buenos Aires las calles no se cortan. Esto debe ser un trabajo en equipo y juntos, así que así lo tomamos nosotros”.

Cómo se aplicará el protocolo

Según explicó la ministra de Seguridad, la intervención de los agentes se organizará de acuerdo la zona de conflicto. Habrá sitios en los que intervengan las fuerzas federales y otros donde actúen los gobiernos locales. El protocolo busca coordinar el plan, para que toda la vía pública está custodiada ante las protestas.

Además habrá vigilancia preventiva para evitar que los grupos logren reunirse. “En estaciones de trenes, aquellas personas que vayan con materiales serán incautados: palos, caras tapadas o formas para no ser reconocidos”, dijo Bullrich.

El anuncio de Bullrich

En caso de detenciones, Seguridad pedirá la intervención de la Justicia. “Los datos de los autores, partícipes, cómplices o instigadores será remitidos a las autoridades competentes. Se le dará aviso al juez competente en caso de daño ambiental, algo que sucede es la quema de cubiertas que genera una situación dañina al ambiente y a la gente”, explicó la ministra.

Por otro lado, en caso de participación de niños y adolescentes, se dará intervención a los organismos competentes y se sancionará a los tutores o quienes los lleven. “Los niños que deben estar en la escuela”, dijo la funcionaria.