Convocaron a los gobernadores a la primera reunión en Casa Rosada y podría estar Milei

(Franco Fafasuli)

Javier Milei no tuvo contacto con los gobernadores en ejercicio ni con los electos durante la campaña. Y tampoco los recibió después de ganar las elecciones. Siempre reacio a “la rosca”, dejó esa relación, clave para cualquier administración nacional, en manos de Guillermo Francos. Y si bien la decisión de delegar fue recibida con cierto resquemor por parte de los jefes provinciales, todos optaron por guardarse los reclamos. No querían enturbiar los canales de comunicación desde el vamos. Sin embargo, con el paso de los días después de la toma de mando, los caciques y los nuevos mandatarios dejaron saber al gobierno nacional, por lo bajo, que la paciencia empezaba a agotarse. Y hoy, Francos empezó a organizar un encuentro de la liga, de la cual probablemente participe con el Presidente, en la Casa Rosada.

Fuentes oficiales confirmaron que los gobernadores serán recibidos, como mínimo, por el ministro del Interior, el martes que viene, aunque no está claro en qué salón (en la gestión de Eduardo de Pedro, se hacía en Escudos). Ya invitaron a los líderes de las 24 jurisdicciones, sin distinción de color político.

En varios de los Ejecutivos locales aún no saben si estará el Presidente, y esperan que así sea. Pero otros dijeron que se les informó que así será. Desde la Presidencia, donde adoptaron un perfil muy hermético desde el primer día de gobierno, aún no confirmaron oficialmente su presencia. Pero en declaraciones off the record, desde la cúpula libertaria deslizaron que lo más probable es que sí encabece el encuentro.

La charla, a agenda abierta, está pensada para establecer un espacio donde los gobernadores puedan expresar sus reparos, dudas, y reclamos en general. La lista de temas que podrían incluirse es amplia: desde la coparticipación; al recorte y el traspaso del manejo de los codiciados Aportes del Tesoro Nacional (ATN) de la órbita de Interior a Economía; a los apoyos legislativos para la ley que está por enviar Milei al Congreso. En Gobierno dijeron que su objetivo principal será explicar y responder dudas específicamente sobre el plan económico que anunció el ministro Luis “Toto” Caputo y sobre los programas que se vienen.

La convocatoria es una señal de apertura política inicial de parte del Gobierno, que viene avisando a través de Francos que el vínculo no se restringirá al Pro sino que abarcará también al peronismo. De hecho, el ministro político eligió ayer que el justicialista Martín Llaryora, que acaba de asumir en Córdoba, fuera el primer gobernador en pisar la Casa Rosada. Ahora será el turno del resto de los gobernadores de confirmar. Ya varios lo hicieron. Y la principal duda estará en los caciques kirchneristas, aunque en el Gobierno descuentan que serán pragmáticos como corresponde a su rol, principalmente por necesidad.

Noticia en desarrollo...