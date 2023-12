Macri retoma el control del PRO sin Bullrich ni Larreta y propone un apoyo a Milei, pero con límites

Sin Patricia Bullrich, Mauricio Macri retoma el control del PRO y propone un apoyo a Javier Milei, pero con límites (EFE/ Juan Ignacio Roncoroni)

El PRO nació a principios del siglo 21 como un partido a imagen y semejanza de Mauricio Macri y bajo la conducción vertical del propio creador. Eso se alteró luego de que Juntos por el Cambio perdió las elecciones presidenciales de 2019 y terminó de desarticularse este año durante el proceso electoral. El triunfo de Javier Milei en las presidenciales llenó de incertidumbre al partido amarillo y obligó a una reconfiguración política. Cuando transitan los primeros días del nuevo Gobierno nacional y después de arduas peleas internas, el ex Presidente decidió convocar a una reunión con los referentes del PRO para ordenar la tropa y retomar el control del espacio.

Te puede interesar: Con Gabinete definido, Jorge Macri jura como jefe de Gobierno acompañado por su primo Mauricio y Patricia Bullrich

El balotaje generó una ruptura entre Macri y Patricia Bullrich. Hasta las elecciones generales ambos habían estado en sintonía, pero todo se tensionó cuando comenzaron las negociaciones entre los líderes del PRO y Milei para discutir espacios de poder. El ex Presidente intentó monopolizar las conversaciones y consideró que la actual ministra de Seguridad “se cortó sola”. Ella respondió: “No me someto a Macri”. Bullrich deslizó ante su equipo que Macri no es su jefe y decidió incorporarse al Gobierno libertario con resistencia del titular de la Fundación FIFA.

Sobre este telón de fondo es que Macri optó por encontrarse con su tropa. En ese contexto llamó ayer a Bullrich para contarle de la reunión de esta mañana. Ella le preguntó si era para “hacer una línea interna” y él le manifestó que se trataba de un encuentro informal con la intención de “hacer catársis” partidaria. Fue un llamado áspero. El vínculo entre ambos está fracturado y los interlocutores de ambos consideran que no será fácil la reconstrucción.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich se distanciaron por diferencias en la relación con Javier Milei

El encuentro se realizó esta mañana en sus oficinas de Vicente López, en la calle Avenida del Libertador al 2700. Fue algo informal, sin protocolo institucional. Macri y Fernando De Andreis, ex secretario General de la Presidencia y su armador político de mayor confianza, convocaron a los referentes, gobernadores, algunos intendentes y legisladores del PRO para las 9. A las 8:55, el ex Presidente ya estaba en sus oficinas. Minutos después comenzaron a llegar el resto de los asistentes.

Te puede interesar: Jorge Macri asumió en CABA acompañado por su primo Mauricio, Larreta y Bullrich: cruces, perlitas y lo que no se vio del acto

Participaron Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, los diputados nacionales del PRO Cristian Ritondo, María Eugenia Vidal, Diego Santilli y Hernán Lombardi, los intendentes Soledad Martínez, de Vicente López, y Guillermo Montenegro, de General Pueyrredón. También estuvieron Federico Angelini, ex diputado y dirigente de confianza de Macri y Bullrich, Jorge Triaca, ex ministro de Trabajo, Humberto Schiavoni, ex senador nacional.

El cónclave duró dos horas y los participantes buscaron transmitir que se dio en un “buen clima”. Entre medialunas, caramelos, café, agua y gaseosas, los dirigentes del PRO acordaron darle un “acompañamiento responsable” a Milei y “marcar límites” en lo que no estén de acuerdo. Macri conoce que el Presidente libertario requiere apoyos parlamentarios para impulsar su agenda de reformas. Sin embargo, darán un soporte político limitado, que consistirá en revisar “ley por ley” y sólo votar lo que evalúen bien y discutir y rechazar aquello en lo que difieran.