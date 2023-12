Tras competir en las elecciones de Santa Cruz, Mario Markic se sumó al gabinete del nuevo gobernador Claudio Vidal

Mario Markic asumió como secretario de Turismo, tras ser designado por el gobernador Claudio Vidal. El 13 de agosto pasado se enfrentaron en las elecciones provinciales

Con un sorpresivo anuncio, el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, nombró al periodista Mario Markic como nuevo secretario de Turismo, luego de que ambos se enfrentaron en las últimas elecciones provinciales del 13 de agosto en el mismo espacio electoral.

Te puede interesar: Entre enero y noviembre entraron 6,5 millones de turistas extranjeros y dejaron USD 4.500 millones en el país

Con la designación, Markic asumirá por primera vez un cargo público tras una vasta carrera profesional en Telenoche Investiga, Telenoche, y sobre todo En el camino, en TN. Así, desde este domingo, se suma a una gestión que inicia una nueva etapa después una sucesión de gobiernos afines al kirchnerismo que se inició en 1991.

“Lo que está bien seguirá. Lo que haya que mejorar se mejorará. Y las nuevas ideas que traigo yo son para expandir la oferta turística en la provincia, hacia otros sitios y no solamente focalizada en donde están”, comentó Markic en sus primeras declaraciones, tras ser designado como funcionario. Además, se refirió a los sitios turísticos de la provincia de Santa Cruz, al afirmar que “hay que cuidar el recurso para que no se extralimite”. “También tiene que vivir bien la gente, no solamente los turistas”, puntualizó.

Te puede interesar: Fin de semana largo: tras el aumento de la nafta, cuánto costará viajar en auto a los principales destinos turísticos

Alineado con el PRO -cercano a María Eugenia Vidal y Horacio Rodríguez Larreta-, Markic fue uno de los seis candidatos a gobernador del lema “Por Santa Cruz”, en el que finalmente se impuso Vidal con la mayoría de las preferencias y un total de 41% votos, contra el 39,7% obtenido por el lema de “Unión por la Patria” y el sello “Cambia Santa Cruz”, que consiguió 7,6 por ciento.

“La Provincia de Santa Cruz ingresa en una etapa de amplio desarrollo a partir de ahora, con una persona que va a comandar ese desarrollo” afirmó sobre el gobernador Vidal, sobre quien aseguró que “tiene características de hacedor” y un “empuje que le da la fuerza de la juventud”.

Te puede interesar: Yanina Martínez, una albertista crítica de Milei, quedará al frente de la Secretaría de Turismo

De 43 años, Claudio Vidal comenzó esta semana su primera experiencia de gobierno. El dirigente del sindicato de petroleros creó en 2019 el partido Ser Energía para Renovar Santa Cruz (SER) hasta que en 2021 rompió con el kirchnerismo y llegó a diputado nacional. Dos años después, ganó las elecciones del máximo cargo provincial tras 32 años del mismo signo político.

Mario Markic en los estudios de Infobae (Gustavo Gavotti)

A tono con su impronta, Vidal prestó juramento este domingo ante el vicegobernador Fabián Leguizamón en Río Gallegos y la Legislatura provincial, que se constituyó en un escenario poco habitual: el Polideportivo del Sindicato del Petróleo, Gas Privado y Energías Renovables (Sipger), que el dirigente del partido SER condujo hasta hace unos días.

“Nos toca encabezar una nueva etapa en la transformación de nuestra provincia que es un momento único en más de 32 años. Es el momento de probar que, si se administra, la plata alcanza. Que no somos todos iguales y no todo da lo mismo”, se diferenció de su predecesora Alicia Kirchner y anteriores gestiones K.

En su discurso de apertura, el gobernador hizo un duro diagnóstico de la situación actual de Santa Cruz, que calificó de “insostenible” y afirmó que la gestión saliente dejó “aguas envenenadas”. “Es hora de hablar con la verdad. Venimos de un ciclo político que puso presidentes y gobernadores durante 30 años y seguimos teniendo un pueblo lleno de carencias, aún cuando tenemos todos los recursos. La situación actual es insostenible. Los que dejan el gobierno, nos dejan aguas envenenadas. Y yo me sumé a la política para cambiar todo esto”, expresó Vidal.

“La confianza la ganaremos día a día con nuestras acciones. No busco revanchas, el futuro está en nuestras manos. No más odio, no más divisiones, no más mala política, no más corrupción, basta se terminó. Este gobierno tendrá educación, trabajo y producción como columnas fundamentales”, amplió el mandatario santracruceño, y prosiguió: “Reducir el peso muerto de los trabajadores no significa echar gente, sino que todos deben trabajar. Somos una provincia con una gran vocación productiva. Es la hora de fortalecer pequeñas y medianas empresas. Es la hora de unir a toda Santa Cruz para favorecer el desarrollo industrial”.

Claudio Vidal encabezó este domingo su asunción como gobernador de Santa Cruz

Vidal resaltó que “miles de santacruceños bajo la línea de pobreza”, con 43% de pobres y regiones de la provincia que han sido completamente olvidadas, con un déficit anual en servicios públicos de más de 21.600 millones de pesos; mientras la provincia tiene recursos naturales como “gas, tenemos petróleo, carbón, oro, plata, actividad pesquera, energías renovables” junto a turismo y servicios.

“La situación actual es insostenible. Lamentablemente somos el resultado de demasiado fracaso, conflictos y una corrupción desmedida, nos dejan aguas envenenadas, la provincia está devastada y en muy malas condiciones”, denunció. “Para crecer tenemos que animarnos a encarar la deuda educativa que tenemos, debemos recuperar el salario y las condiciones de trabajo para los docentes, debemos mejorar y ampliar la infraestructura escolar, debemos asegurar la formación y capacitación permanente de los docentes”.

“Asumo hoy el compromiso de una conducción política responsable en la que hay lugar para todos. Nos espera un largo camino. Confío en el acompañamiento de Dios y de ustedes, el pueblo santacruceño. Los quiero a todos y trabajaré permanentemente por ustedes”, cerró su discurso inaugural.