Rogelio Frigerio: “Voy a reducir a la mitad el gasto político de mi provincia”

Rogelio Frigerio adelanté que hará un fuerte recorte en el gasto político de la provincia de Entre Ríos

En medio de las dificultades para el pago del aguinaldo en el sector público, y tras la advertencia que hizo ayer Javier Milei, el gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, prometió hacer un recorte “histórico” en su distrito que representará “reducir a la mitad el gasto político”. En ese sentido, dijo que espera que “también lo haga el gobierno nacional que asume el 10 de diciembre”.

Frigerio, quien participó ayer de la reunión con el todavía ministro de Economía Sergio Massa, en la que se garantizaron fondos nacionales para que las provincias afronten sus gastos de diciembre, aclaró que esos fondos son dinero adeudado y que, en el caso de Entre Ríos, no alcanzan para cubrir las obligaciones que tiene que afontar en el último mes del año por lo que, dijo, deberá tomar “otras medidas”.

En diálogo con el periodista Marcelo Longobardi en radio Rivadavia, el ex ministro de Interior de Mauricio Macri fue consultado sobre el pedido de ajuste que les hizo Milei ayer a los gobernadores públicamente. “No solo estoy de acuerdo con eso. Estoy haciendo y planteando un recorte del gasto político de mi provincia histórico, voy a reducir a la mitad los cargos de la política. La gente no da más, la gente exige una muestra de austeridad de la política y yo, en lo que esté a mi alcance en la provincia, lo voy a hacer”, afirmó.

El gobernador agregó que apunta a “bajar los impuestos, generar condiciones para que haya generación de empleo en el sector privado, quiero mejorar la educación, la seguridad, la salud pública”.

“Lo voy a hacer, y para eso tengo que eliminar directamente todos los gastos vinculados con los privilegios de la política o con gastos del Estados que no representen mejoras para la gente. No me lo tiene que decir nadie eso, entiendo cuál es el mandato de la gente. Y espero que también lo haga el gobierno nacional que asume el 10 de diciembre”, advirtió.

Milei habló del pago del aguinaldo en las provincias

Ayer, Milei les respondió a los gobernadores e intendentes que alertaron sobre la posibilidad de no pagar sueldos y el medio aguinaldo a los empleados públicos en el mes de diciembre. En diversas entrevistas que brindó al regresar de su gira por Estados Unidos, responsabilizó a la gestión de Alberto Fernández, señaló que “el equilibrio fiscal no se negocia” y advirtió: “Corten otros gastos y paguen”.

“Estamos todas las provincias muy parecidas. Acá hay un problema importante que surge con la decisión del oficialismo en la campaña, de hacer política con recursos provinciales. Hago referencia a la baja de impuestos que afectaron a la coparticipación de impuestos. Eso implica que nos falta prácticamente una masa salarial y eso complica el pago de sueldos y aguinaldos. Estamos muy preocupados por esta situación”, manifestó Frigerio el martes en diálogo con radio Mitre.

Hoy, Frigerio también se refirió a la reunión que mantuvieron los gobernadores con Massa en el que el ministro de Economía garantizó el envió de fondos a las provincias para el pago del aguinaldo.

“Vamos a poder recibir parte de los recursos que se le adeudaban a las provincias, pero en el caso de Entre Ríos no alcanza a cubrir el faltante, voy a tener que tomar otras medidas para poder cumplir con la totalidad de las obligaciones del mes de diciembre”, dijo.

De todas formas, insistió en que la decisión de aplicar un recorte en su provincia estaba tomada, más allá de esa situación. “La baja de gastos está garantizada, voy a reducir el gasto político a la mitad. Es el mandato de la gente. Pero la toma de decisiones de esta naturaleza no tienen un impacto inmediato al día siguiente. Creo que los gobernantes asumen sin beneficio de inventario. Voy a tomar la provincia como me la entreguen y la voy a poner de pie. Voy a resolver los problemas de la gente porque para eso me han votado”. subrayó.

La relación de Juntos por el Cambio con La Libertad Avanza

Durante la entrevista, Frigerio volvió a hablar de la relación de Juntos por el Cambio con la fuerza de Milei, e insistió con que, más allá de que algunos integrantes puedan sumarse al gobierno que asumirá el 10 de diciembre, no existe “un acuerdo programático o institucional” entre las fuerzas.

“Creo que no está mal que el presidente electo busque en otros espacios experiencia y capacidad que, probablemente, no lo encuentre en sus filas. No me parece que eso esté mal e incluso me parece un aporte patriótico de muchos dirigentes, cómo no apoyar eso. pero esto no es un acuerdo programático ni de cogobierno, eso no existió. Son aportes individuales que nosotros también vamos a acompañar”, sostuvo.

Bullrich y Frigerio, en una foto de archivo

Frigerio dijo en que “hay que diferenciar entre lo que son posiciones individuales y acuerdos institucionales entre las distintas coaliciones políticas”, aunque insistió: “Nunca hubo un llamado, un acuerdo programático. Nosotros fuimos muy claro: vamos a apoyar la gobernabilidad, queremos que a este gobierno le vaya bien. El apoyo a un cambio va a ocurrir. Pero lo que pasa es que acá no hubo un acuerdo programático o algo que se le parezca. Creemos que nuestro rol, y lo que definió la gente con su voto, que es mucho más importante, que es estar gobernando en las 10 jurisdicciones con la mayor eficacia posible, y también aportar nuestras ideas y nuestra visión de país a la gobernabilidad y la decisión de cambio que han expresado los argentinos”.

Respecto de la situación de Patricia Bullrich, quien podría asumir como ministra de Seguridad de Javier Milei, el gobernador electo de Entre Ríos aclaró que no le exigió la renuncia a la presidencia del PRO. “Apoyo las decisiones individuales. Yo no le exijo la renuncia a nadie. Creo que, como no hay un acuerdo institucional entre las fuerzas políticas, creo que hay que apoyar las convocatorias individuales, pero no son incorporaciones que reflejen acuerdos programáticos, son decisiones individuales que respeto y que acompaño, pero no reflejan acuerdos institucionales o programáticos entre distintos partidos o coaliciones políticas”, dijo.