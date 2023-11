Rogelio Frigerio: “Hoy no tenemos los recursos para pagar sueldos y aguinaldos”

Rogelio Frigerio, gobernador electo de la provincia de Entre Ríos (Franco Fafasuli)

El gobernador electo de la provincia de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, alertó este miércoles sobre los inconvenientes que enfrentará al asumir como mandatario provincial, más que nada en materia económica. De hecho, aseguró que el gobierno provincial tendrá inconvenientes para afrontar el pago de salarios y el medio aguinaldo, en el mes de diciembre, en sintonía con la posición que plantearon otros mandatarios electos, como Ignacio “Nacho” Torres, en Chubut.

“Estamos todas las provincias muy parecidas. Acá hay un problema importante que surge con la decisión del oficialismo en la campaña, de hacer política con recursos provinciales. Hago referencia a la baja de impuestos que afectaron a la coparticipación de impuestos. Eso implica que nos falta prácticamente una masa salarial y eso complica el pago de sueldos y aguinaldos. Estamos muy preocupados por esta situación”, manifestó el dirigente de Juntos por el Cambio, en diálogo con Radio Mitre.

Teniendo en cuenta esta situación, Frigerio reveló que la información que le llega de la actual gestión de la provincia de Entre Ríos es que no es seguro el pago de los sueldos y el medio aguinaldo en diciembre esté garantizado, sino que depende de la recaudación que alcancen. “Según me lo comentan los propios funcionarios de la provincia, hoy no tenemos recursos para pagar sueldos y aguinaldos. Va a depender mucho de la recaudación de diciembre”, manifestó el referente del PRO entrerriano.

“Es una responsabilidad del gobierno saliente, porque nosotros vamos a asumir el 11 de diciembre y se supone que tiene que estar previsto el pago del mes de diciembre en las arcas provinciales”, agregó.

Frigerio responsabilizó al oficialismo y sus medidas económicas de los inconvenientes de la provincia de Entre Ríos para pagar sueldos

Ante la consulta sobre las responsabilidades del gobierno nacional, y sus últimas medidas, en la situación económica crítica, aseguró: “Bueno, en gran parte sí, por estas medidas proselitistas que se tomaron a costa de los recursos de las provincias. Y también, por supuesto, porque en alguna provincia como la mía no había ahorro, no había recursos como para enfrentar esta situación. Y no solo eso, también acompañaron a esta medida que claramente afecta a los intereses provinciales”.

Por su parte, reveló: “También me dicen que no están todos los recursos para afrontar los vencimientos en dólares de febrero, así que veremos cómo lo afrontamos. Creo que uno asume esta responsabilidad sin beneficio de inventario. Yo voy a agarrar la provincia que me den, con enorme esfuerzo la vamos a poner de pie y vamos a atender los problemas de la gente, que no son solo el pago de sueldos o el pago de deuda”.

Allegados a Frigerio explicaron que luego de la asunción en Entre Ríos realizarán una auditoría para conocer el estado real de las cuentas públicas. Además, avanzarán con un reclamo ante la Corte Suprema de Justicia por la baja de recursos coparticipables que significó la baja del Impuesto a las Ganancias promovida por el gobierno nacional durante la campaña. Otras provincias como Corrientes y Mendoza ya hicieron reclamos similares.

“Acá hay muchos desafíos que tienen que ver con la educación, con la calidad de la salud, con la seguridad, que también tenemos que afrontar con los recursos que tengamos. En eso yo quiero ser muy claro. Acá sin beneficio de inventario hay que agarrar la provincia o las provincias como nos la dejan y ordenarlas y ponerlas de pie”, indicó Frigerio.

La Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio se reunirá con los bloques de diputados y senadores

Por su parte, el exministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación, hizo referencia a la próxima reunión de la Liga de Gobernadores de Juntos por el Cambio, en medio de muchos movimientos internos dentro de la coalición opositora.

“Ahora a la mañana nos vamos a juntar con todos los bloques de diputados y de senadores, con la idea de seguir alentando la unidad de nuestro espacio. Nosotros, desde las 10 provincias que gobernamos, vamos a ser, esperemos, garantes de esa unidad que yo creo que necesita el espacio”, explicó el gobernador electo de Entre Ríos.

Y concluyó: “Nosotros creemos que es muy importante, en este momento que vive la Argentina, sostener la unidad de la coalición, se llame como se llame en el futuro”.

El aviso de Nacho Torres

El pasado domingo, el gobernador electo de Chubut ya había alertado sobre los inconvenientes que tendrá para afrontar el pago de aguinaldos en diciembre, producto de la rebaja en Ganancias. “Más allá del tema Ganancias, la discusión no es si está bien o mal la medida, sino de dónde sale la plata. Lo que hizo Massa fue una medida proselitista, de campaña, de manera inconsulta con los Estados provinciales, y con la plata de las provincias. A Chubut le cuesta aproximadamente dos masas salariales, lo cual en este contexto se le hace imposible afrontar siquiera el aguinaldo, ahora en el mes de diciembre”, manifestó el mandatario provincial electo en comunicación con radio Rivadavia.

Y agregó: “En estas condiciones no vamos a poder pagar el aguinaldo. Pero no solo Chubut, sino que son muchas las provincias que están en esta situación. Producto de una irresponsabilidad de haber dicho que se iba a compensar, como siempre parchando la coyuntura. Pero la realidad es que si estoy se judicializa hay un 90% de que se resuelva a favor y rápido de las provincias”.