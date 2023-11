Macri espera el regreso de Milei para reformular el acuerdo, mientras se acentúan sus diferencias con Bullrich

Javier Milei, Mauricio Macri y Patricia Bullrich, en el encuentro que tuvieron la noche del balotaje

Mauricio Macri se verá en las próximas horas con Javier Milei para tratar de destrabar la encrucijada política que atraviesan: ambos ratifican el “Pacto de Acassuso”, pero difieren en cómo se instrumentará. El ex mandatario pugna por un “acuerdo integral” que le brinde al líder de La Libertad Avanza mayor solidez en sus equipos, garantías de gobernabilidad y más fuerza en el Congreso, mientras que el mandatario electo da señales de abrir su gobierno a otros sectores políticos e incluso entablar una negociación individual con Patricia Bullrich, a quien le ofreció el Ministerio de Seguridad.

El encuentro es considerado previsible tanto por el PRO como por los libertarios luego de que la relación entre Macri y Milei quedó teñida por las diferencias sobre cómo avanzar en su acuerdo. El ex presidente regresó a última hora de este lunes a la Argentina, luego de su viaje a Arabia Saudita para cumplir tareas vinculadas con la Fundación FIFA y con su campaña para volver a Boca Juniors, donde el domingo competirá como candidato a vicepresidente de Andrés Ibarra contra Juan Román Riquelme.

El líder de La Libertad Avanza, por su parte, regresará esta noche de Estados Unidos y en las filas libertarias consideraban probable que se reuniera este miércoles con Macri. El último encuentro que tuvieron ambos se produjo el lunes siguiente al balotaje, en el Hotel Libertador, adonde el ex mandatario fue a verlo solo, sin avisarle a Bullrich, y ese contacto abrió una inesperada grieta entre el fundador del PRO y la titular del partido que dificulta las negociaciones con Milei.

Mauricio Macri, mientras negocia con Javier Milei, intentará volver a Boca Juniors en las elecciones del domingo, asociado a Andrés Ibarra

Bullrich se queja de que Macri la quiere excluir de las conversaciones con el presidente electo y que presiona en forma desmedida por espacios de poder como la presidencia de la Cámara de Diputados, ministerios y segundas líneas de algunas dependencias del Estado. “Mauricio cree que él ganó las elecciones y se equivoca. Hay que dejarle las manos libres a Milei”, le dijo a uno de sus allegados.

Para Macri, por su parte, Bullrich negoció en forma personal con Milei su regreso a Seguridad y eso dinamita un acuerdo integral entre el PRO y los libertarios. Y piensa que es un error del presidente electo insistir en que Florencio Randazzo y no Ritondo presida la Cámara de Diputados: el ex candidato a vicepresidente de Juan Schiaretti, según cree, es parte de los mismos problemas que tuvo en su gobierno con exponentes del peronismo dialoguista que frenaron muchos de sus cambios.

“Si esto sigue así, nos corremos”, es la advertencia que le habría hecho Macri a sus colaboradores de confianza en estas horas de incertidumbre política, donde no consiguió los lugares que imaginaba en el esquema de poder que viene. Algunos nombres del gobierno libertario como el de Luis Caputo, ex funcionario macrista, surgieron de la iniciativa del presidente electo y no de un pedido del fundador del PRO. Lo mismo sucedió con Omar Yasín, el abogado que está alineado con el macrismo y el bullrichismo y que llegará a la Secretaría de Trabajo, en realidad, por su amistad con Sandra Pettovello, futura ministra de Capital Humano, con quien compartía la militancia en la UCeDé.

Patricia Bullrich y Waldo Wolff, en la sede nacional del PRO

Mientras Macri logra poco con su capacidad de presión, Bullrich estaría demostrando más eficacia en sus negociaciones con Milei. Además del Ministerio de Seguridad, la jefa del PRO intenta que Luis Petri, su compañero de fórmula, sea designado ministro de Defensa y que Hernán Lombardi vuelva a dirigir el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, como en el gobierno de Cambiemos. En este último caso, el dilema es que Lombardi estuvo al lado de Bullrich, pero es uno de los dirigentes de mayor confianza de Macri. Parece difícil que acepte un cargo sin el expreso aval del ex presidente.

Todos en La Libertad Avanza y en el PRO dan por hecho que Bullrich será la ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei, pero ella se mantiene en total silencio desde que el jueves pasado se instaló la versión sobre la oferta que le hizo el presidente electo. Este lunes, sin embargo, pareció dar una señal de que volverá al cargo que ocupó entre 2015 y 2019: se reunió y aceptó fotos con Waldo Wolff, el futuro ministro de Seguridad de la ciudad de Buenos Aires, en un encuentro que pareció simbolizar el trabajo coordinado que ambos tendrán que tener desde el 10 de diciembre.

En el entorno del ex presidente dan por seguro su encuentro con Milei, pero, sugestivamente, consideran altamente improbable que se reúna con Bullrich. En ese punto hay plena coincidencia desde la vereda bullrichista, donde creen que la relación con el fundador del PRO está dañada.