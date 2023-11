Las acusación contra la Gendarmería y la advertencia sobre un “fraude colosal” generaron ruidos en la cúpula del frente de Milei

Milei junto a su hermana y principal asesora, Karina, y su compañera de fórmula Victoria Villarruel, antes de las PASO

Las críticas que generó la inédita denuncia preventiva de Javier Milei contra la Gendarmería y la advertencia formal ante la Justicia Electoral por la posibilidad de un “fraude colosal” a 72 horas de la elección ya no sólo provienen desde afuera de La Libertad Avanza (LLA). En la cúpula del frente de derecha, algunos actores empezaron a manifestar, inclusive on the record, su descontento con el polémico escrito presentado por Karina Milei.

Te puede interesar: Elecciones 2023, en vivo: Roberto Lavagna anunció que votará a Sergio Massa

En calidad de apoderada junto al abogado libertario Santiago Viola, la hermana del candidato presentó ayer un escrito ante la Cámara Nacional Electoral (CNE) donde advertía, entre otras cosas, que esa fuerza “cambia el contenido de las urnas y la documentación por otras que modifican en favor del partido gobernante y de Sergio Massa (candidato de Unión por la Patria)” durante el proceso electoral. Y anoche, tras concluir la campaña, el propio Milei salió a ratificar la medida: “El oficialismo está dando muestras de desesperación muy groseras, son capaces de apelar a cualquier artilugio con tal de retener el poder”, dijo, en una entrevista con radio Mitre.

Las acusaciones generaron malestar en el frente político a días del balotaje contra Sergio Massa y al filo de la veda. La primera en hacer público su disconformidad fue la compañera de fórmula de Milei, Victoria Villarruel, que salió en TV a defender a la Gendarmería de las acusaciones de la apoderada del frente (o “la jefa”, como llama el candidato a su pariente) por contribuir a “alterar considerablemente el resultado electoral”.

Te puede interesar: Con recorridas y reparto de boletas, los intendentes cerraron la campaña bonaerense y confían en garantizarle la victoria a Massa

“La presentación la hicieron Karina y Santiago Viola, que son apoderados del frente”, se desligó anoche Villarruel, en diálogo con la señal TN tras regresar a Buenos Aires desde Córdoba, donde había compartido escenario con la hermana del líder en el acto de cierre de campaña. “Yo quise siempre dar un mensaje de apoyo a la Gendarmería. Pueden haber ocurrido situaciones puntuales que la Justicia deberá investigar. Pero sabemos que los hombres de la Gendarmería están con La Libertad Avanza, desempañan su función con todo esmero, y nuestra confianza es con todos ellos. Quiero aprovechar para puntualizar que son situaciones puntuales”, agregó, en entrevista con el programa Verdad Consecuencia.

Y, como si fuera poco, también tomó distancia de las alertas de fraude: “Eso lo tienen que responder los que hicieron la presentación, esas situaciones no las conozco para afirmarlas (...) Como persona del derecho, considero que esto lo tiene que investigar la Justicia. Por mi parte, más allá de que hay cuestiones puntuales, el espíritu del pueblo va a ser respetado este domingo”, se diferenció.

Te puede interesar: Balotaje elecciones 2023, en vivo: las noticias hacia la segunda vuelta entre Javier Milei y Sergio Massa

En LLA no sorprendió que Villarruel saliera a marcar posición en contra de la cúpula de su espacio. El cuestionamiento de Karina Milei al desempeño de los gendarmes tocó un punto sensible para la abogada y amiga del candidato presidencial, que basa su plataforma política en la reivindicación de las fuerzas armadas y no fue consultada sobre la medida. Y, aunque por lo bajo, coincidían con los reparos a la advertencia sobre un futuro “fraude colosal”.

“Si hay algo raro, vamos a ser los primeros en salir a decirlo. Pero se tendría que haber pedido extremar precauciones, en lugar de denunciar fraude por algo que todavía no sucedió. La prevención es algo con lo que estamos todos de acuerdo. Pero no hay nadie en el espacio que coincida con decir de antemano que va a haber fraude”, sostuvo un dirigente del frente de derecha.

Los ruidos con Villarruel no son nuevos y se profundizaron tras las Generales cuando Milei, rodeado del grupo de dirigentes liberales de su máxima confianza, no la consultó sobre el pacto con Mauricio Macri y Patricia Bullrich ni la invitó a la reunión en la casa del ex presidente en Acassuso. En ese momento, la postulante había deslizado reparos, si bien de manera discreta, sobre el posible rol de la ex ministra de Cambiemos en un eventual gobierno libertario.

Villarruel en el debate contra Rossi durante la previa de la segunda vuelta

En ese momento, los consejeros de Milei se dedicaron a contenerla para que los resquemores quedaran, al menos, postergados hasta el 20 de noviembre. Pero en las últimas semanas Villarruel marcó algunas diferencias, de manera sutil. En el debate de postulantes a vice contra Rossi, en la señal TN, prácticamente no mencionó a Milei; y después salió de recorrida por Recoleta, sugestivamente, sin estandartes del frente LLA, sino con su propio logo, hasta entonces desconocido por el gran público y compuesto por una V rosa sobre fondo azul y una representación de la bandera argentina. Sin embargo, hizo equilibrio. A la par, se prestó a caminar entre vecinos junto a Bullrich, en un gesto de predisposición a la alianza con el Pro; y acompañó a su candidato tanto en el debate en la Facultad de Derecho y en el cierre de campaña en Córdoba.

Por lo pronto, la Justicia pidió a través del fiscal Ramiro González que desde LLA se presentaran pruebas concretas de la denuncia, hoy a las 10.30. Desde ayer, los libertarios pusieron en marcha la preparación de la respuesta al requerimiento. Esta mañana dejaron saber que habían designado para realizarla al “responsable tecnológico” del espacio, Fernando Cerimedo.

Justamente ese asesor había salido con mayor claridad en la previa de las elecciones a aclarar que no había riesgos, inclusive con elogios a la predisposición de la Dirección Nacional Electoral (DINE), que depende de la Presidencia, y a la CNE. “Si van a hacer fraude tenemos todas las herramientas para detectarlo antes, la DINE nunca me puso una objeción. Hicimos el pedido y nos dieron toda la información. Sería impensado poder hacer fraude, porque no hay forma”, había dicho Cerimedo en una entrevista con Radio con Vos, en septiembre.