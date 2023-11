La Junta Electoral rechazó abrir urnas y se definieron las intendencias de Pinamar, 25 de Mayo y General Alvear

Juan Ibarguren asumirá en lugar de Martín Yeza la intendencia de Pinamar

La Junta Electoral Nacional puso fin a la incertidumbre que había en tres municipios de la provincia de Buenos Aires donde hubo resultados ajustados por escasos votos de diferencia. Tras rechazar la apertura de urnas, se definieron las intendencias de Pinamar, 25 de Mayo y General Alvear: todas quedaron en manos de Juntos por el Cambio.

Te puede interesar: Menos de 700 votos definen las intendencias de 4 distritos de la Provincia de Buenos Aires

A través de un acta firmada por el presidente de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Roberto Agustín Lemos Arias; el titular de la Suprema Corte de Justicia bonarense, Sergio Torres; el juez Federal con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla; y de los secretarios electorales, Alina Daniela Sayal y Leandro Luis Luppi, la Junta Electoral resolvió “no hacer lugar a los pedidos de aperturas de urnas formulados por las agrupaciones Unión por la Patria y JxC”.

De esta forma, en Pinamar asumirá la intendencia Juan Ibarguren en lugar de Martín Yeza; Ramiro Egüen hará lo propio en 25 de Mayo y Ramón Capra se hará cargo del Poder Ejecutivo local de General Alvear.

Te puede interesar: Tensión frente a la municipalidad de Pinamar por un conflicto salarial: huevazos, gomas quemadas y batucada

En el documento al que tuvo acceso Infobae en la noche de este miércoles se hizo referencia a los planteos de los oficialismos y las oposiciones locales al respecto de “diferencia entre electores y sobres” y “alteración en la tendencia del voto para la categoría local”.

En el caso de Pinamar, UxP había solicitado la apertura de urnas porque su candidato, Gregorio Estanga, quedó segundo por 20 votos de diferencia.

Te puede interesar: Juan Schiaretti cuestionó a Sergio Massa tras la visita del candidato oficialista a Córdoba

En 25 de Mayo, la misma solicitud también llegó del lado del peronismo. Hernán Ralinqueo, quien buscaba la reelección, solicitó la apertura de 20 urnas para definir al ganador cuando la diferencia era de 155 votos a favor de Egüen.

En el caso de la localidad de General Alvear, el oficialista Ramón Capra, de Juntos por el Cambio, se impuso pero el reclamo llegó de Arístides Leinnen de Unión por la Patria, ya que la diferencia entre el primero y el segundo era de menos de dos puntos porcentuales.

El reclamo del excandidato a intendente de Pinamar de UxP

Desde el juzgado se indicó que al examinar las pautas para disponer la apertura de urnas, la Junta analizó el caso de los comicios en la ciudad de La Plata, en el que la fuerza política del candidato que había quedado en primer lugar en el recuento provisorio, Unión por la Patria, no presentó oposición a la apertura de 79 urnas que realizó la fuerza opositora, representada por el actual intendente Julio Garro quien buscaba su reelección. “En este contexto, y frente a un resultado ajustado, un candidato puede considerar que acceder a la solicitud de apertura de urnas, propuesta por la otra fuerza política puede contribuir a fortalecer su legitimidad y la gobernabilidad del mandato para el que fue elegido; y ese reclamo, que hace a los principios de legitimidad y representatividad no puede ser soslayado por la Junta Electoral”, señala la resolución que se firmó tras la audiencia pública llevada a cabo en la sede del Juzgado Federal N°1 de La Plata para que las agrupaciones ratificaran o desistieran de sus pedidos de abrir urnas en municipios bonaerenses con resultados estrechos.

En Pinamar y 25 de Mayo, JxC, que había ganado de manera ajustada el recuento provisorio, no aceptó la apertura de urnas planteada por el kirchnerismo. Frente a esta situación, la Junta Electoral Nacional analizó las actas de escrutinio de las mesas que habían sido señaladas pero no se detectaron errores manifiestos o diferencias con los certificados de los fiscales partidarios que justifiquen la aperturas de las urnas.

En efecto, señalaron que resultaba “improcedente hacer lugar al pedido de apertura de las urnas frente a actas de escrutinio sobre las que no existen dudas y ni siquiera han sido cuestionadas”. “Únicamente en los casos en los que se comprueban evidentes defectos en dichas actas se acude a la apertura de las urnas con el fin de lograr reconstruir los resultados de la mesa de votación y evitar declarar su nulidad; todo ello con el objetivo de preservar la voluntad de los cientos de electores que emitieron allí su voto”, argumentó la Junta.

“Si bien ninguno de los apoderados ha formulado una denuncia concreta, las desinformaciones que pretenden socavar la confianza en nuestro sistema electoral –sobre las que viene advirtiendo incluso la Cámara Nacional Electoral– y las invocaciones de fraude sin fundamento alguno han excedido el ámbito de las redes sociales y ha tenido eco en los medios de comunicación masiva, en algunos periodistas y candidatos”, se advirtió en el acta difundida anoche.

“Estas invocaciones de fraude sin fundamento, desinforman a la opinión pública, socavan a la democracia como sistema de creencias compartidas, y exigen, de todos involucrados en el proceso electoral, poner de relieve y explicar los mecanismos de integridad y transparencia que caracterizan el sistema electoral argentino, cuya actuación ha sido reconocida por todos los partidos políticos durante todos los procesos electorales en los últimos 40 años de democracia”, señalaron los firmantes de la Junta.

Frente a este panorama, en Pinamar el peronismo adelantó que apelará ante la Justicia Electoral Nacional. En UxP expresaron que lograron recuperar un voto en el último recuento de sufragios recurridos e impugnados y que la diferencia se achicó a 19. Por ello enfatizaron que “es muy importante” la apertura de las 15 urnas pendientes.

Ramón Capra, intendente de Alvear

A través de sus redes sociales, el candidato a intendente Gregorio Estanga, declaró tras denunciar “irregularidades”: “Le pedimos a Juan Ibarguren que tenga responsabilidad política y democrática y que dé lugar a lo solicitado ante la Junta Nacional Electoral”.

“Una diferencia tan estrecha, después de 8 años de gobierno, demuestra que una gran parte de nuestra comunidad quiere un cambio. Una vez más, pedimos que escuchen y no den la espalda a los pinamarenses. Sean responsables y den tranquilidad a nuestros vecinos y vecinas”, insistió el dirigente de Unión por la Patria tras citar el ejemplo de La Plata donde finalmente Julio Alak desterró a Garro.

Pese al reclamo de Estanga, Ibarguren anunció en su cuenta de X la decisión de la Junta: “Queridos vecinos de Pinamar: Los días posteriores a las elecciones generales fueron atípicos hasta el día de hoy que las autoridades judiciales me confirmaron como Intendente electo. Voy a poner todas mis fuerzas en seguir transformando Pinamar. Gracias por la confianza de siempre”. El flamante jefe comunal electo recibió el saludo del saliente Martín Yeza y del diputado nacional del PRO, Cristian Ritondo, entre los principales referentes de la coalición.

Ramiro Eguren

Por su parte, Ramiro Egüen celebró alcanzar la intendencia de 25 de Mayo e hizo un descargo a través de su Instagram sobre cómo se resolvió el escrutinio.

“Todo esto me ha fortalecido. La Justicia entendió que no existen argumentos para ‘manosear’ la democracia. Abrir urnas hubiera significado desconfiar de la labor de autoridades de mesa, fiscales y del electorado. Tengo plena confianza en todos ustedes y espero que ustedes sientan que la confianza que depositaron en mí, ha sido bien colocada. Para eso voy a trabajar. Gracias a mi equipo, a los representantes de cada Partido que conforma esta alianza que me han dado todo el apoyo y acompañamiento para que esto sea posible”, concluyó.