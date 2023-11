Así fueron los cruces entre Javier Milei y Sergio Massa en los debates presidenciales 2023

Javier Milei y Sergio Massa volverán a encontrarse este domingo 12 de noviembre en la Facultad de Derecho de la UBA para vivir el tercer y último debate presidencial.

El próximo 12 de noviembre, los candidatos a la presidencia de Unión por la Patria, Sergio Massa, y de La Libertad Avanza, Javier Milei, se enfrentarán cara a cara en el tercer debate presidencial, que se realizará una semana antes del balotaje.

Te puede interesar: Tercer debate presidencial 2023: fecha, cómo será y dónde verlo en vivo

El encuentro tendrá lugar en la Facultad de Derecho de la UBA, donde se llevó adelante el segundo debate el pasado 8 de octubre. En aquel evento, también participaron Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, los aspirantes a la Casa Rosada que compitieron en las elecciones generales del 22 de octubre.

Los resultados de los comicios generales arrojaron que Massa y Milei fueron los candidatos más votados en la categoría de presidente, pero no llegaron al porcentaje establecido por al Constitución Nacional para poder ser ganadores. Por eso, habrá una segunda vuelta electoral el próximo 19 de noviembre.

Te puede interesar: ¿Cuándo es el debate presidencial por el balotaje 2023?

Cabe señalar que la Ley 27.337 establece la obligación de los candidatos a asistir a los debates y no contempla ningún supuesto o causal que justifique su no concurrencia a los debates obligatorios dispuestos por el Código Electoral Nacional. Según la ley, “su participación en éstos constituye una obligación intuito personae de carácter inexcusable”.

A diferencia de los debates presidenciales previos del 1 y 8 de octubre, esta vez la estructura del evento será más flexible, con posibilidad de mayor diálogo e incluso los participantes podrán desplazarse por el escenario, dentro de un espacio delimitado cercano a sus atriles para no quedar fuera del plano de las cámaras.

Los cruces más tensos entre Javier Milei y Sergio Massa en el primer debate presidencial

El domingo 1 de octubre, los cinco postulantes a la presidencia se encontraron en el primer debate, el cual fue establecido por ley y llevado a cabo en el Centro de Convenciones Forum de Santiago del Estero. Durante ese día, Massa y Milei protagonizaron varios intercambios de opiniones al abordar los diversos ejes temáticos establecidos para el encuentro.

Te puede interesar: Tercer debate presidencial 2023: todo lo que hay que saber antes del cruce de Javier Milei y Sergio Massa

El primer tópico fue el económico, en el que Javier Milei fue el primero en hablar. Massa fue el tercero de los participantes en pedir el uso de su derecho a réplica. “Zimbabwe, Ecuador y El Salvador, eso es lo que te propone Milei. La verdad es que Argentina tiene que entrar en un proceso de desarrollo: gasoductos, venta de energía al mundo, exportación de valor agregado son el camino para acumular reservas y fortalecer nuestra moneda. Poner la moneda de otro país en Las Malvinas y el Banco Central como plantea este señor es renunciar a la sangre de nuestros caídos y a la soberanía para el desarrollo de nuestras empresas. El destino de las pymes estopa condenado si este señor gobierna Argentina”, dijo Massa respecto a la exposición del referente de LLA.

Luego, llegó el turno del dirigente de UxP, durante el cual el líder libertario nuevamente solicitó el derecho a réplica. En este marco, el candidato presidencial de La Libertad Avanza le pidió a su contrincante que explique “cómo va a evitar la hiperinflación en vez de contar un cuento de hadas” y dijo que “la moneda de los argentinos es impresentable”.

La presentación de Milei en el bloque sobre Economía.

Además, otro momento de tensión entre ambos se vivió en el bloque de preguntas cruzadas, en el que Sergio Massa le habló a Milei y pidió que el candidato liberal le pida perdón al papa Francisco por sus dichos sobre él. “Javier, más que una pregunta te quiero hacer un pedido. La Argentina tiene millones de fieles católicos y ofendiste al jefe de la Iglesia. Quiero que aproveches estos 45 segundos para pedirle perdón al Papa que es el argentino más importante de la historia”, comentó Massa.

En respuesta, el economista dijo: “Mis afirmaciones fueron hechas en un contexto en el que yo todavía no estaba en política, y parece que estás poco informado, porque ya había pedido perdón por eso, y lo volvería a hacer, porque no tengo problema en eso, porque si me equivoco, no tengo problema en repetir que estoy arrepentido por eso”.

“Dejame hablar porque tengo el micrófono abierto y el tiempo corriendo, sé respetuoso. Además, una de las cosas que dije es que si el Papa quería venir a la Argentina, se lo iba a respetar no solo como jefe de Estado, sino como líder de la Iglesia Católica, por lo tanto, dale, dejá de chicanear y dedicate a bajar la inflación y a terminar el gobierno de manera decorosa, dale”, cerró Milei.

El cruce entre Massa y Milei por sus dichos sobre el Papa Francisco.

Los cruces entre Javier Milei y Sergio Massa durante el segundo debate presidencial

Más adelante, el 8 de octubre, se realizó el segundo debate presidencial en la Facultad de Derecho de la UBA, donde los candidatos a la presidencia se encontraron días antes de las elecciones generales. “Seguridad”; “Trabajo y producción”; y “Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente” fueron los tres ejes temáticos del encuentro.

En este contexto, Massa dijo que el postulante de La Libertad Avanza “plantea un mercado de trabajo donde las mujeres no tengan posibilidad de desarrollo y los jóvenes tengan que ir al mercado precario” y en el que los trabajadores “pierdan su derecho a las vacaciones pagas y a la indemnización, y volvamos a un régimen de esclavitud”.

En el bloque de Producción y Trabajo, Massa le contestó a Milei.

“Javier hasta acá llegaste, dejá de faltarle el respeto a las mujeres. Tienen derecho a opinar distinto a vos y muestra tu rasgo autoritario”, le replicó también Massa tras un cruce entre Milei y Myriam Bregman.

También, en este segundo debate, otro fuerte cruce entre los candidatos se volvió a dar en el apartado de preguntas cruzadas. Al momento de interrogar a Milei, el ministro de Economía preguntó: “Javier votaste en contra de la ley de cardiopatías congénitas. Dos chicos por día en Argentina tienen esa enfermedad, ¿cómo le explicás a una mamá que el Estado no se hace cargo de atender esa afección?”.

La ley de cardiopatías congénitas fue un punto de conflicto entre el referente de LLA y el dirigente de UxP.

“Massa, parece que tu adicción al estatismo te hace mal. Te aviso que hay salud pública y ese tipo de cardiopatías, congénitas, tienen que ser atacadas y trabajadas por la salud pública. Esto quiere decir que si vos tenés que hacer una ley para que hagan lo que tienen que hacer, significa que el sistema anda mal. Lo que quiero es que si vamos a tener salud, que funcione y no que se la roben o no que hagan un desastre como hicieron durante la pandemia que, si hubiéramos hecho las cosas como un país mediocre, hubiéramos tenido 30 mil muertos y tenemos 130 mil por culpa de este gobierno genocida”, le respondió Milei.

Cuándo será el tercer debate presidencial 2023

El tercer debate presidencial se llevará a cabo el próximo 12 de noviembre a las 21 horas en la Facultad de Derecho de la UBA en CABA, donde se realizó el segundo debate el pasado 8 de octubre, que en aquella ocasión contó con la participación de quienes se postularon para presidente en las elecciones generales del 22 de octubre: además de Milei y Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman.

Los candidatos se ubicarán en el Salón de Actos de la casa de estudios, desde donde llevarán adelante sus discursos de cara al electorado, que podrá seguir el debate en vivo en tiempo real. La Facultad de Derecho está ubicada en la Avenida Figueroa Alcorta 2263, y es una de las 13 facultades que componen la UBA. Allí se dictan las carreras de Abogacía, Traductorado Público, Calígrafo Público y Profesorado Superior de Ciencias Jurídicas, como así también diversos cursos de posgrado.

¿Cuándo se vota para presidente en Argentina?

La votación para presidente en Argentina se llevará a cabo el domingo 19 de noviembre. Ese día, los ciudadanos deberán acudir a las urnas para determinar si Sergio Massa o Javier Milei estará al frente del país por los próximos cuatro años.

Cabe recordar que hay segunda vuelta en Argentina cuando ningún candidato presidencial obtiene el 45% de los votos afirmativos válidamente emitidos, o en caso de que ningún candidato obtenga el 40% de los votos válidos con una diferencia de al menos 10 puntos del segundo. Este fue el caso de Sergio Massa y Javier Milei, que obtuvieron el 36,7% y el 29,9% de los votos, respectivamente.

Los artículos 97 y 98 de la Constitución Nacional establecen qué es lo que necesita una fórmula presidencial para resultar ganadora. El primero señala que “cuando la fórmula que resultase más votada en la primera vuelta, hubiere obtenido más del cuarenta y cinco por ciento de los votos afirmativos válidamente emitidos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación”. El artículo 98, en tanto, señala que “cuando la fórmula que resultase más votada en la primera vuelta hubiere obtenido el cuarenta por ciento por lo menos de los votos afirmativos válidamente emitidos y, además, existiere una diferencia mayor de diez puntos porcentuales respecto del total de los votos afirmativos válidamente emitidos sobre la fórmula que le sigue en número de votos, sus integrantes serán proclamados como presidente y vicepresidente de la Nación”.

De acuerdo al Código Electoral Nacional, “en la segunda vuelta participarán solamente las dos fórmulas más votadas en la primera, resultando electa la que obtenga mayor número de votos afirmativos válidamente emitidos”.