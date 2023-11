En medio de algunos ruidos internos, Macri le dio consejos a Milei para el debate presidencial con Massa

Javier Milei y Mauricio Macri consolidan su vínculo político

Mauricio Macri ya le dio algunos consejos clave a Javier Milei para el debate presidencial del domingo próximo con Sergio Massa, en otra fase del pacto que rubricaron dos días después de las elecciones generales en la casa del ex presidente, en Acassuso, junto con Patricia Bullrich.

Te puede interesar: Cortocircuitos internos en el PRO y en La Libertad Avanza por una campaña conjunta que arrancó desordenada

Para el fundador del PRO, que le contó detalles de la experiencia que tuvo en el debate con Daniel Scioli en 2015, es importante que Milei lo acorrale al ministro-candidato cuando hablen de economía, uno de sus puntos fuertes, y, sobre todo, que trate de no alterarse bajo ningún punto de vista.

En el entorno del candidato de La Libertad Avanza y del ex presidente admitieron los contactos entre de los dos, aunque el postulante libertario todavía no le habría pedido ninguna ayuda a Bullrich para salir airoso del debate que tendrá con Massa en la Facultad de Derecho de la UBA.

Javier Milei y Patricia Bullrich posan durante su participación en un programa de televisión (Foto EFE)

Bullrich, pese a su reconciliación con Milei durante la reunión secreta en Acassuso, mantiene una relación “buena pero más distante” con el candidato de La Libertad Avanza: “Ya le avisó que está para colaborar en lo que sea, pero no va a meterse si no la llaman”, afirmó un referente bullrichista. “Mauricio, en cambio, tiene un vínculo distinto con Milei y están en contacto permanente”, agregó.

Te puede interesar: Ramón Lanús se definió por Milei para el balotaje: “No me volví mileísta pero hoy es la única alternativa”

Los detalles del pacto Milei-Macri aún no se conocen, aunque con el paso de los días desde La Libertad Avanza y el PRO desmintieron que se haya acordado un cogobierno si el libertario llega a la Casa Rosada. Aun así, hay nombres de posibles miembros del gabinete de Milei que surgen del macrismo y que, luego de haber estado afuera de la campaña de Juntos por el Cambio, reaparecieron cuando se integraron los equipos de ambos partidos a partir del acuerdo alcanzado en la casa del ex presidente.

Dos de los dirigentes designados por Macri para reforzar la fiscalización electoral de La Libertad Avanza son José Torello y Guillermo Dietrich, aunque en el bullrichismo enfatizaron que esos dirigentes “no cumplen una función concreta” porque los libertarios decidieron aprovechar la misma estructura que había armado la candidata presidencial de JxC para controlar los votos en las PASO y las elecciones generales. “Sólo pusimos esa red de fiscales a disposición de Milei”, señalaron.

Javier Milei, en el cierre de campaña de las elecciones generales (Foto Franco Fafasuli)

El PRO, hasta el momento, le ofreció al postulante libertario unos 120.000 fiscales en todo el país (104.000 que estuvieron en las mesas y 17.000 fiscales generales y suplentes), que se sumarán a los que ya trabajaron para La Libertad Avanza y a los voluntarios que se están reclutando.

Te puede interesar: El rediseño de Juntos por el Cambio y el nuevo eje Macri-Milei: tensiones y contactos secretos para recomponer a la oposición

Del primer encuentro entre ambos sectores para coordinar la fiscalización, que tuvo lugar la semana pasada, participaron el macrista Torello y los bullrichistas Paula Bertol y Guillermo Sánchez Sterli, mientras que por La Libertad Avanza estuvieron Guillermo Ferraro y Sebastián Pareja. Una vez puesta en marcha la integración de los equipos, por el bullrichismo se incorporó Damián Arabia, armador político de la ex candidata presidencial en el interior y diputado electo por la ciudad de Buenos Aires.

Con el correr de los días, la instrumentación del pacto Milei-Macri dejó en evidencia algunos ruidos internos, tanto entre libertarios y referentes del PRO como entre macristas y bullrichistas.

Estrategas de LLA, por ejemplo, no están de acuerdo con la “sobreexposición” de Macri desde que explicitó su apoyo a Milei. Creen que su protagonismo debilita el liderazgo del libertario porque da la sensación de un “doble comando”. Hay encuestas reservadas del espacio liberal que demuestran el impacto negativo de tantas incursiones mediáticas de Macri y los consultores de Milei aconsejaron que el ex presidente bajara su perfil. Por eso dejó de hablar tanto de su apoyo al líder libertario y se concentró en atacar en duros términos a Massa.

Mauricio Macri, en su presentación en el encuentro de la consultora ABECEB (Foto Maximiliano Luna)

Los dirigentes más cercanos a Bullrich recuerdan que a ellos les pasó lo mismo cuando les llegaron encuestas con resultados similares, que no favorecían a la candidata presidencial de Juntos por el Cambio en la medida en que se pegara demasiado a Macri. Por eso, explican, se decidió que el fundador del PRO hiciera campaña por su cuenta y recién apareció junto con Bullrich en el cierre proselitista en Lomas de Zamora, donde compartieron por primera vez el escenario.

Los cortocircuitos también se instalaron entre los libertarios: algunos critican el acuerdo con los líderes del PRO porque “hasta hace muy poco eran parte de la casta”. Como anticipó Infobae, 8 de los 13 diputados bonaerenses electos de La Libertad Avanza difundieron un comunicado en el que protestaron por “la intromisión de diferentes personas” que responden al ex presidente.

En ese texto, firmado por Gustavo Sergio Cuervo, Carlos Fabian Luayza Troncozo, Viviana Yolanda Romano, Martín Adolfo Rozas, María Salomé Jalil Toledo, Blanca Alessi, Sabrina Inés Sabat y María Laura Fernández, se afirma: “Vemos con beneplácito el apoyo manifestado por distintos líderes de terceras fuerzas políticas, pero no podemos dejar de manifestar nuestro disgusto por la pretensión manifiesta de cooptar y colonizar el futuro gobierno nacional por parte de Mauricio Macri y sus colaboradores que forman parte del fracaso del pasado reciente y a los que no hemos dudado en calificar durante toda nuestra campaña como integrantes de la casta política a la que vinimos a vencer”.

Patricia Bullrich, en la conferencia de prensa en la que anunció su apoyo a Javier Milei (Foto Reuters)

Para frenar una posible ruptura, Milei se reunió anoche en el Hotel Libertador con 8 senadores y alrededor de 40 diputados nacionales elegidos en las últimas elecciones, acompañado por Guillermo Francos, eventual ministro del Interior de un gobierno de La Libertad Avanzada.

El pacto libertario-macrista también reavivó las tensiones entre los partidarios del ex presidente y de la ex candidata de JxC. Quedaron secuelas del malestar de Bullrich por los coqueteos de Macri hacia Milei, que derivaron en declaraciones destempladas de la ex ministra de Seguridad, como cuando dijo que Juntos por el Cambio no debía estar “preso” de lo que hiciera el ex presidente y pidió “liberar” a la coalición para que “Mauricio se acomode como quiera acomodarse” en la campaña.

Como en una guerra secreta, macristas y bullrichistas intercambiaron críticas en privado por afirmaciones de sus líderes. Cerca del ex presidente consideraron “desafortunadas” las declaraciones de Bullrich en las que deseó que “ojalá explote todo” en la Argentina antes del balotaje. A su vez, en el bullrichismo cuestionaron a Macri por algunos argumentos para respaldar a Milei, como cuando dijo: “Vas en un auto a 100 km y te vas a chocar con el paredón y sabés que te matás, entonces te tirás del auto. ¿Vas a sobrevivir? Qué se yo, pero tenés una chance”, dijo para justificar el apoyo al libertario. “No es una frase muy seductora para pedir a la gente que lo vote a Milei -interpretó un allegado a Bullrich-. Tampoco que lo califique de incógnita. No sabemos qué le pasa a Mauricio”.