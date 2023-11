Patricia Bullrich: “Apostamos a que Milei represente y lleve adelante un cambio”

El candidato presidencial Javier Milei y la ex candidata Patricia Bullrich (EFE/ Stringer)

Hace una semana atrás Patricia Bullrich y Javier Milei cerraban su pacto electoral en la casa de Acassuso del expresidente Mauricio Macri generando la ruptura de Juntos por el Cambio. Desde entonces son días convulsionados en los que los referentes de este acuerdo intentar explicar tal decisión, luego de una campaña brutal con acusaciones cruzadas, para barajar, dar de nuevo y enfocarse en el balotaje del próximo 19 de noviembre. “Apostamos a que Milei represente y lleve adelante un cambio”, manifestó este martes la ex candidata presidencial.

En sintonía con el líder libertario, horas antes, Bullrich manifestó en medio de la escasez de combustibles que “Ojalá explote” la economía “antes del 19″. Una posición que se contrapone a sus propias declaraciones que realizó en el marco de una conferencia de prensa, 10 días antes de las elecciones generales del pasado 22 de octubre, junto a su compañero de fórmula, Luis Petri, y su referente económico, Carlos Melconian. En aquella ocasión se manifestó muy crítica de Milei por cuestionar el valor del peso argentino. “Lo que dice es ‘prendo más el fuego, le pongo más chispas para que el país explote’. Creo que ninguno quiere que el país explote; lo que hace es generar la pérdida del valor del salario de los argentinos”, sostuvo.

Ahora volvió a recular y, tras las críticas de Sergio Massa que manifestó que “cuando las cosas explotan, los que se lastiman son los argentinos”, la excandidata presidencial intentó explicar su polémica frase. “Massa no sabe leer ni escuchar. Yo lo dije claro: Sergio Massa metió todo bajo la alfombra y además mintió diciendo que íbamos a llevar el boleto de colectivo y de tren a $1.100. Él lo hizo con el objetivo de que esa mentira se mantuviese en el tiempo. Con la crisis de la nafta, la mentira explota en la cara de todos los argentinos. Todo lo que están haciendo es tirar para adelante una crisis que se cada vez se profundiza más. Yo dije que explotó la mentira, ¿alguien cree que yo quiero que a la gente le explote en el bolsillo la economía?”, se preguntó. “Lo que explotó es la mentira de Massa. Con la nafta, la mentira explotó antes de tiempo”, enfatizó.

“Massa dice que siempre va a cuidar a la gente, pero no hay nafta, tenemos una inflación de 130% que en definitiva es de 300%, acumulada con las importaciones que no se están pagando; la gente va a comprar algo y no tiene idea de cuánto valen las cosas...”, continuó criticando la gestión del Ministro de Economía. “La Argentina está explotada y que Massa venga con este tono de candidato norteamericano a decir que todo está tranquilo, es una postura de un impostor”, agregó en declaraciones a Todo Noticias (TN).

Patricia Bullrich reforzó su apoyo a Milei y pidió que se vote "un cambio"

En este marco, abrió el interrogante: “¿Queremos la continuidad de esta mentira o queremos un cambio? Es la única pregunta que nos tenemos que hacer los argentinos”. “Les pido a las personas que me votaron que no votemos esta mentira, que votemos un cambio”, arengó invitando a respaldar a Javier Milei.

La ex funcionaria de Macri dijo que le hubiese gustado “representar ese cambio”, pero solo llegó a “representar una parte -el 24%-”. Sin embargo, “ese cambio se conjuga con otro cambio que sacó el 30%. “30 mas 24 da 54% y ganamos las elecciones y esta mentira se termina”, exclamó calculando un triunfo de La Libertad Avanza frente a Unión por la Patria en el balotaje.

“Apostamos a que en el marco de la Argentina decadente de la corrupción que representa Massa, Milei represente y lleve adelante un cambio y que Argentina sea un país de capitalismo con reglas, con más empleo privado que público, que la gente pueda tener sueldos dignos”, explicó su postura.

Bullrich volvió a lamentar quedar fuera de la segunda vuelta pero sostuvo que “con grandeza” apoyarán al economista libertario y confía en que “la mayoría de la gente nos va a seguir a nosotros, porque la mayoría de los votos de Juntos por el Cambio quiere un cambio, no la continuidad de un kirchnerismo corrupto”.

Bullrich reconoció que hubo “encontronazos” con el candidato de La Libertad Avanza durante la campaña y que tras la derrota en los comicios generales “hubo que sanar heridas”. Sin embargo “el país está primero y hay que arreglarlo; le tocó a Milei, adelante Milei”, concluyó.