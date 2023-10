Emiliano Yacobitti: “Si nosotros nos ponemos de un lado o del otro, no vamos a poder ejercer el rol que a futuro nos dio la sociedad”

Emiliano Yacobitti, diputado radical

Luego de haber calificado como “una vergüenza” el pacto que alcanzaron Mauricio Macri y Patricia Bullrich con Javier Milei, el diputado nacional del radicalismo, Emiliano Yacobitti, volvió a apuntar contra el ex presidente acusándolo de ser uno de los responsables de que Juntos por el Cambio “no sea competitivo”.

A ocho días de las elecciones, el legislador continúa reflexionando sobre la derrota de la coalición. “Estamos recuperándonos de un resultado duro”, manifestó y se mostró frustrado por no haber logrado ser “una alternativa a un gobierno malo y a una propuesta fascistoide antidemocrática”. “No estar entre el primero y el segundo de esa propuesta es duro. Hay que analizar el fracaso de Juntos por el Cambio que no pudo generar una alternativa”, lamentó.

Entre los errores que vio en el espacio, Yacobitti señaló que JxC tendría que haberse “ampliado”, integrando a “sectores del peronismo que piensan más como nosotros que como el kirchnerismo”, como el caso del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, que se terminó presentando como candidato a presidente.

“No fuimos lo suficientemente firmes a la hora de decir ‘mirá, hay que ampliar y al que no le gusta que se vaya’. Y quedamos en una dicotomía en la cual los que se querían ir con Milei no se fueron, pero se quedaban todo el tiempo adentro petardeando para que no pueda hacer lo necesario para ganarle a Milei y generar una alternativa nueva”, analizó en diálogo con Neura.

Ante la consulta del periodista Alejandro Fantino sobre el rol de Mauricio Macri, Yacobitti respondió que el ex mandatario jugó a favor del candidato de La Libertad Avanza: “Lo dijo Patricia Bullrich en la campaña, ella misma decía que las declaraciones de Macri a favor de Milei o haciéndole gestos a Milei eran dañinas”.

No obstante, aclaró que “la culpa fue nuestra, que no nos pusimos firmes” a la hora de decidir ampliar el espacio. “No puede ser que se caiga en este gobierno que no funciona o en un loco violento que te dice que a tu candidato te lo va a pisar con una silla de ruedas, que es una mierda, o que la otra candidata te dice que es una asesina que pone bomba en los jardines”, volvió a lamentar haber quedado fuera del balotaje.

“Evidentemente, nosotros cometimos un error y, por un lado, vos estabas tensionado de adentro que no te dejaban ampliar, entonces te quedaba una cancha chiquita, pero en esa cancha solamente eran eficiente para competir los extremos, porque parte de tu público estaba afuera”, reflexionó.

Frente a la derrota, el diputado radical manifestó que “nuestra postura es entender el lugar que nos dio la sociedad, que es un lugar de oposición”.

El búnker de Juntos por el Cambio, tras la derrota electoral (REUTERS/Martin Cossarini)

Frente a los reproches de Macri y del PRO hacia el radicalismo por inducir al voto en blanco, respondió: “A mí eso no me van a obligar a votar a alguien en quien yo no creo, porque el rol que me dio a mí la sociedad es ser de oposición de lo que viene”.

Y aclaró de cara al futuro que asumirá el rol de oposición “no para obstruir, sino para poner límites”, “controlar” y “aceptar, si están buenas”, las propuestas que haga el próximo gobierno sea a cargo de Massa o de Milei. “Y si a mí alguien me dice no, ‘si vos no te definís sos funcional a Massa’, es un problema de Milei y demás”, contestó.

“Yo creo que si gana Milei va a haber funcionarios del PRO en su gabinete. Y si gana Massa de mi grupo y del radicalismo no va a haber ninguno”, retrucó para despejar especulaciones.

Para Yacobitti, “es importante saber que si nosotros hoy nos ponemos de un lado o del otro, no vamos a poder ejercer el rol que a futuro nos dio la sociedad”, enfatizó.

En este marco, continuó sus críticas hacia Milei y reprochó sus ataques hacia el radicalismo: “Cuando a él le toca sumar a la carta no tiene ningún problema. Hasta ahora a los únicos que insulta permanentemente es al radicalismo”. “La verdad que me pone contento que alguien que piensa todo eso me insulte. Aunque por ahí la sociedad lo haya elegido más a él que a mí. Por ahí las ideas que uno tiene a veces no son mayoritarias, pero uno las tiene que seguir defendiendo igual. Porque a veces las sociedades ante emociones reaccionan de una manera que no siempre es la correcta”, explicó.

El diputado nacional de JxC insistió en que “Macri y Milei tienen un discurso que es agredir a un parte del radicalismo para quebrarlo”. Y sobre el ex presidente agregó que “se ocupó de hacer que Juntos por el Cambio no sea lo suficientemente competitivo”.

“Yo creo que él está trabajando para conformar la alianza que quiso conformar siempre”, acusó al ex mandatario. En ese sentido, señaló que luego del fallido intento de sumar al libertario a Juntos por el Cambio, dirigentes del PRO “decidieron cortejar a Milei igual porque simpatizan con alguna de sus ideas”. “Están en su derecho, lo que no pueden hacer es obligarnos al resto a pensar lo mismo”, criticó.

Milei y Bullrich tras formalizar el acuerdo (EFE/ Stringer)

Pese a la ruptura del espacio, Yacobitti declaró que su visión es compartida por gobernadores y la mayoría de los partidos que integran la coalición, mientras que “hay un sector que en lugar de ir a discutir a la mesa de Juntos por el Cambio prefirió ir a negociar con Milei”. No obstante, “Cambiemos existe”.

El diputado radical dijo que “seguramente se va a tener que llamar de otra manera” el espacio, pero no descartó que se vaya el PRO, ya que destacó a figuras como Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal y los gobernadores electos de Entre Ríos y Chubut, Rogelio Frigerio y Nacho Torres: “El PRO, para mí no es solamente Macri”. “Hasta ahora el único que transó fue un espacio de lo que perdimos, que es una parte del PRO que perdió y se fue a transar con Milei”, agregó.

“Me da la impresión de que Macri todo lo que no controla lo intenta romper. Lo mismo pasó con Larreta. El día que le dijo que no a algo, la pelea fue acérrima” contra el jefe de gobierno porteño, concluyó.