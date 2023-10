Elecciones 2023, en vivo: “Perdimos por paliza, tuvimos una pésima candidata y una pésima campaña”, aseguró un exministro de Mauricio Macri

Ernesto Sanz: “No sé qué voy a elegir dentro de un cuarto oscuro”

“ Tengo un conflicto interno gravísimo , porque es la primera vez en la vida que me pasa que no sé qué puedo hacer dentro de un cuarto oscuro ”, manifestó el dirigente radical en diálogo con radio Mitre.

Sobre esto, explicó: “No me gusta, es la primera vez que me ha pasado, llevo 40 años teniendo absoluta certeza de lo que voy a hacer cuando me bajo del auto para ir a votar en la escuela, y esta vez no me pasa lo mismo”.