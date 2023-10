Mirtha Legrand habló sobre las próximas elecciones presidenciales: “Yo sé a quién no voy a votar”

Mirtha Legrand respondió una picante pregunta de Luis Novaresio sobre las próximas elecciones presidenciales (Video: Youtube)

A sus 96 años, todos los sábados a la noche, Mirtha Legrand se pone al frente de la mesa más famosa de la televisión argentina. La noche de Mirtha - antes durante los mediodías - se convirtió en uno de los programas infaltables de la pantalla chica. Con más de 50 años al aire, Chiquita logró aggiornarse según fueron pasando las décadas hasta convertirse en la gran diva del país.

El sábado pasado, a una semana de haberse realizado las elecciones primarias en la República Argentina para elegir al próximo presidente, Mirtha habló sobre los comicios de cara al balotaje del domingo 19 de noviembre. Con Luis Novaresio como invitado, la Chiqui respondió una de las preguntas del periodista sobre la política argentina. “¿A quién vas a votar?”, le preguntó sin filtros a la abuela de Juana Viale. Con la rapidez que la caracteriza y ante la risa de los presentes, le respondió: “No te voy a decir”.

Luego, agregó: “Yo te voy a decir que tengo edad como para no ir a votar, pero voy a votar siempre, siempre”. De inmediato, todos en el estudio aplaudieron a la conductora, quien se mostró orgullosa de poder cumplir con su deber cívico. Novaresio entonces redobló la apuesta, “No me digas a quién vas a votar pero decime si tenés decidido a quién hacerlo”. La respuesta de Mirtha fue contundente. “Sí, sí”, dijo convencida sin revelar el nombre del candidato. “Sé perfectamente a quién no voy a votar”, continuó.

Cabe destacar que la conductora es una gran defensora del derecho al voto y lo hace valer aunque esté eximida de hacerlo por tener más de 70 años. Así fue como el domingo pasado se hizo presente en el lugar que le habían asignado apenas pasados unos minutos del mediodía. Chiquita se acercó a la escuela situada en el barrio de Palermo, de la ciudad autónoma de Buenos Aires vestida para la ocasión, ya que para ella, según suele afirmar, “el día de las elecciones es un día de fiesta”.

Mirtha Legrand junto a sus invitados del sábado (X: @AngeldebritoOk)

Es sabido que la diva no deja ningún detalle librado al azar cuando se trata de su producción personal. En este caso, eligió para la ocasión un traje celeste compuesto por pollera tubo a la rodilla y una chaqueta en el mismo tono pastel. Un pañuelo de seda en la gama de colores de su atuendo acompañó la producción, tal vez para proteger su garganta ante los cambios de temperatura, ya que venía de atravesar un cuadro de bronquitis.

Según pudo saber Teleshow de fuertes cercanas a la diva, Chiquita estaba cursando una bronquitis desde la semana anterior a grabar su primer programa. Atendida por su médico personal, el Dr. Guillermo Semeniuk, la célebre conductora evolucionó favorablemente y, aunque estuvo un poco disfónica en la primera emisión con invitados como Fátima Florez y Javier Milei, Mirtha se mostró feliz de volver a trabajar.

Ese día, Mirtha saludó de pie antes de sentarse para conversar con la pareja de invitados. Con los aplausos de los presentes, expresó emocionada: “Vamos a comenzar los legendarios sábados. Porque yo ya soy una leyenda. Y la leyenda continúa”. En ese momento, llegó una segunda ovación mientras, del otro lado de la pantalla, el público la esperaba con ansias, como lo demostraban los 8,6 puntos que marcó el rating según la medidora Kantar/Ibope en los primeros minutos de comenzado el ciclo.

Mirtha Legrand fue a votar en las elecciones primarias de Argentina (Ramiro Suoto)

De inmediato, con la sinceridad que la caracteriza, Chiquita reveló que en un momento pensó que no volvía a la televisión, pero que el cariño de la gente le hizo cambiar de opinión. “Me dediqué a ir a los teatros de noche. Quiero agradecer al público lo que me han aplaudido, el amor que me tienen y cómo me lo demuestran, ese público maravilloso que he conquistado a través de tantos años, de tantos años que estoy trabajando y que me dicen cosas maravillosas”, señaló emocionada.