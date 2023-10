Patricia Bullrich sube la tensión: “Lousteau, Morales y Larreta tienen que entender que les ganamos la PASO”

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

La ex candidata presidencial Patricia Bullrich arremetió este jueves contra los dirigentes de Juntos por el Cambio que cuestionaron su respaldo a Javier Milei de cara al balotaje el que competirá contra Sergio Massa el 19 de noviembre.

Te puede interesar: Cómo se posicionan los dirigentes opositores de cara al balotaje tras el pacto Macri-Milei

Puntualmente, la ex ministra de Seguridad apuntó contra Gerardo Morales, Martín Lousteau y Horacio Rodríguez Larreta, a quienes enfrentó en las primarias de la coalición opositora y plantearon en las últimas horas fuertes reparos frente a su decisión política de apoyar al diputado libertario en su carrera hacia la Casa Rosada.

“Nosotros conformamos un equipo hace tiempo con Mauricio (Macri), estamos legitimados por la sociedad porque nosotros ganamos las PASO”, introdujo. Y explicó: “Acá pueden hablar Lousteau, Morales, Larreta y todos los que quieran, pero nosotros les ganamos”.

Te puede interesar: Milei cuestionó a los dirigentes de JxC que no apoyan el pacto electoral con Bullrich y Macri: “Probablemente siempre quisieron estar con Massa”

“Estaban todos los dirigentes de Juntos por el Cambio por un lado y nosotros les ganamos, hay que tener entendimiento sobre qué nos dio la sociedad a nosotros”, continuó en diálogo con el periodista Jorge Lanata en radio Mitre.

La frase alude al enfrentamiento que hubo entre la fórmula que compartió con Luis Petri y el binomio encabezado por el jefe de Gobierno porteño el 13 de agosto pasado, día en que se realizaron las elecciones primarias en la Argentina.

Te puede interesar: Dura respuesta de la UCR a Mauricio Macri: “Sus palabras son un ejercicio más de hipocresía”

Bullrich dijo que la interna llevó a la coalición a una tensión máxima y acusó a Rodríguez Larreta a encargar un proyecto que planteaba “un cambio negociado con Massa”, algo que finalmente los votantes no validaron en las elecciones primarias.

“Hace mucho tiempo que en Juntos por el Cambio hay ideas muy distintas. Esas ideas distintas llevaron la interna a su máxima tensión. Nosotros ganamos la interna. Esa máxima tensión mostraba dos modelos, dos formas distintas de pensar el cambio: un cambio más fuerte, más taxativo, o un cambio más morigerado, negociado con Massa, esta idea que siempre planteó Horacio de juntar al 70%”, planteó.

La ex funcionaria evitó confrontar con Elisa Carrió, que también la cuestionó públicamente, aunque está convencida de que en su fuero íntimo “Lilita” no quiere que gane Massa. “Yo la conozco”, analizó.

La presidenta del PRO blanqueó además su alianza con el ex Presidente Macri al contar que participó de las conversaciones con Milei para formalizar el respaldo público. “Mi relación con él es muy buena, de debate, yo tuve una decisión y se la planteé”, contó.

Bullrich anunció ayer que trabajará para que Milei supere a Sergio Massa en las elecciones que definirán al próximo Presidente de la Argentina. La decisión es unilateral y no representa ni al PRO ni al resto de los partidos de Juntos por el Cambio. La UCR, la Coalición Cívica y los gobernadores electos de la coalición opositora se desmarcaron rápidamente del anuncio y cuestionaron que no hayan sido consultados.

Lousteau, por ejemplo, dijo esta mañana que es falso que Bullrich haya hablado en términos personales porque representa una fórmula que fue votada por seis millones de argentinos el domingo pasado que confiaron en un espacio político que está conformado por distintas miradas. “Lo que hizo no es solo una deslealtad para dentro del espacio, sino que no tiene nada que ver con el rol que nos dio la sociedad”, dijo el radical.

El senador apuntó además contra Macri, a quien acusó de jugar todo el tiempo para romper Juntos por el Cambio y terminar finalmente junto a Milei. Lousteau desmintió además los rumores que indican que formará parte de un futuro gobierno de Sergio Massa y reiteró que no respaldará a ninguno de los dos postulantes que se enfrentarán en la segunda vuelta electoral.

Las razones de Bullrich para jugar con Milei

Bullrich retomó este jueves el anuncio que realizó ayer en conferencia de prensa y explicó: “Consideramos que el país tiene que terminar un ciclo de 20 años de kirchnerismo interrumpido por cuatro años de nuestro gobierno”. “Lamentablemente nosotros no pudimos representar el cambio por todas estas cosas que estamos viendo, que había posturas distintas dentro de Juntos por el Cambio, y ahora estamos convencidos de que hay que jugar en contra de la continuidad del kirchnerismo, un modelo de corrupción”, dijo.

“Desde mi punto de vista, vos jugás una elección. Intentás llegar al balotaje. Es un sistema de dos alternativas y no quedan tres, entonces a mí el votante me dio un voto para que yo sea presidenta. Ahora estoy planteándole al votante que quiero que el país, en el marco de las alternativas que quedaron, porque presidente tenemos que poner, yo voy a trabajar para convencer a nuestro votante que lo mejor que nos puede pasar es que el kirchnerismo no siga en el poder y hay que elegir entre Milei o Massa”, completó.