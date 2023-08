Más repudios a la alianza de la Argentina con China, Rusia e Irán

La opinión de la diputada Mariana Zuvic sobre la adhesión de Argentina a los BRICS

El ingreso de la Argentina a la alianza de países BRICS -que se instrumentará en enero de 2024- provocó la reacción de dirigentes opositores que cuestionan no sólo el momento elegido por un gobierno que se encuentra retirándose del poder, sino también la decisión geopolítica de acordar con países como Rusia, China e Irán.

La oleada de voces críticas comenzó ayer en el Council of the Americas con las declaraciones de la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, quien planteó -ante empresarios y ejecutivos de los Estados Unidos- que bajo su gobierno se retrotraerá la decisión adoptada por Alberto Fernández. A ella se sumó Javier Milei, el ganador de las PASO, quien fiel a su estilo frontal planteó que no impulsará “un trato con comunistas”.

El ex presidente Mauricio Macri adhirió la visión contraria al entendimiento. “El Presidente nos compromete en uno de sus momentos de mayor debilidad a ser parte de los BRICS mientras Rusia invade Ucrania y a ingresar nada menos que con Irán”, expresó desde Marruecos, donde compite en un torneo de Bridge.

La diputada nacional por CABA Mariana Zuvic se sumó este viernes a las visiones críticas. Hizo hincapié en la sociedad política que se pretende forjar con Irán, país investigado en la Argentina por su rol en los atentados terroristas a la Embajada de Israel y AMIA. “Finalmente, lo que no pudieron con el memorando, lo logran con el ingreso al BRICS, esto de ninguna manera es una buena noticia”, puntualizó la representante de la Coalición Cívica-ARI.

“El BRICS es más que una alianza económica, revela un posicionamiento geopolítico”, agregó. Este pensamiento lo sostuvo por la “incorporación de dictadores, terroristas y autoritarios“ lo que, según ella “debería ser una señal de advertencia para todos”. Y advirtió: “Hoy, más que nunca, de nosotros depende el futuro de la Argentina”.

La diputada del interbloque Cambiemos publicó además un video para analizar el ingreso del país a los BRICS. “Es una situación que atenta contra los intereses de la Nación gracias a las infaltables motivaciones kirchnero-massistas que es el incondicional amor del kirchnerismo por las dictaduras“.

A su vez destacó la “coherencia” del oficialismo para asociarse a “los peores del sistema mundial” como así también calificar esta decisión geopolítica como “intereses facciosos, maquillados de sesgo ideológico del kirchnerismo” que -según la legisladora- los encarna “[Sabino] Vaca Narvaja desde su poltrona en China” y denunció que él “hace lobby a favor del gigante asiático” acerca del embajador argentino en el país oriental.

“Cuando el actual gobierno está a punto de dejar el poder, no es aconsejable firmar o adherirse a ninguna plataforma geopolítica. En los BRICS hay países que militan contra Occidente (Irán es responsable de los atentados) y también países que son vitales para nuestro comercio”, expresó por su parte el diputado nacional Mario Raúl Negri, titular del bloque radical en la cámara Baja.

También habló de los “regímenes tiránicos como China, Irán y Arabia Saudita” y cerró para abogar “por la libertad y soberanía, como valores para sopesar a la hora de vincularnos con el mundo”.

Otra de las voces que se pronunció en contra fue la economista Diana Mondino, precandidata a Diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires dentro del partido La Libertad Avanza, de Javier Milei. Ella dijo en una entrevista a TN que “nuestro alineamiento de geopolítica es Estados Unidos e Israel”, enfatizó quien sería la encargada de las Relaciones Exteriores si el candidato libertario llega a la Presidencia de la Nación.

Mondino dijo que esta decisión del gobierno de Alberto Fernández tiene “muchas aristas, por un lado son decisiones muy complejas que no debería estar tomando una administración que ya se está yendo”.

Por su parte el diputado nacional de Juntos por el Cambio, Ricardo López Murphy tuiteó que “Irán continúa negada a someterse a la justicia por los atentados terroristas que sufrió el pueblo argentino”. Y agregó sobre el líder BRICS: “Rusia avanza cada día en la invasión a Ucrania, eso es el bloque BRICS, rechazo y repudio cualquier alianza con cómplices de terroristas y naciones anti derechos”.

También alzó la voz Federico Pinedo, ex senador y presidente provisional del Senado de la Nación, durante la gestión de Mauricio Macri, quien enfatizó: “No podemos ser socios políticos de Rusia mientras invade a Ucrania y de Irán, mientras no se somete a nuestra Justicia por los atentados terroristas”.

