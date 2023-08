El análisis de Jorge Lanata a una semana del resultado de las PASO

Editorial de Jorge Lanata en su programa PPT

Desde las PASO el panorama cambió, la política argentina saltó, al igual que el dólar. El triunfo de Javier Milei, con poco más del 30% de los votos, lo catapultó como el principal candidato de cara a las elecciones generales de octubre, llevándolo incluso a reunirse con el FMI. Con este contexto, Jorge Lanata analizó la situación que atraviesa el país, el futuro del candidato de La Libertad Avanza y los números de los demás actores políticos.

De comienzo, el conductor de Periodismo para Todos (El Trece) inició el programa dedicándole palabras a la economía: “Hoy te vamos a contar en qué momento el dólar va a valer 1000 pesos, no falta mucho”. En continuado se refirió al día del niño y destacó una frase de Bertrand Russell, filósfo y matemático: “Russell fue premio nobel de literatura y decía “a los niños hay que quererlos y no mentirles, con eso alcanza”.

A partir de entonces decidió meterse de lleno en la actualidad política del país y referirse al candidato que sorprendió en las PASO. “Apareció Milei y se quedó con la escena política, si sacó 30% hoy tiene 40%. Estuvo en todos los medios en cadena”, sostuvo el periodista.

"Milei bajo la Lupa de Lanata": las razones detrás del ascenso electoral de Javier Milei

Acto seguido contó un detalle personal del candidato de La Libertad Avanza, el cual siempre hace referencia a sus queridas mascotas: “Milei es una persona que habla a través de una médium con su perro muerto, recibe consejos de ultratumba de su perro muerto. Ok. Esta noche vas a ver en un video de Infobae hace pocos años hablando en contra de la dolarización. En contra”.

El fenómeno Milei

En un intento por comprender cómo Javier Milei logró adueñarse de la escena política, el conductor se refirió a algunas charlas que tuvo con diferentes votantes del libertario: “El otro día le pregunté a una amiga de mi hija menor por qué iba a votar a Milei, y me dijo que ‘es distinto’. Otro chico me dijo ‘por la campera de cuero’. En la Villa 31 Milei salió primero y también en más de 10 provincias. Quién lo parió a Milei, de dónde salió. Nuestros políticos parieron a Milei. Cuando veo que el Congreso se reunió dos veces este año, pienso eso, Milei nace de la mediocridad de los demás”.

Cambio de época

El conductor también destaca que la irrupción de Milei y el triunfo de este candidato, por encima del kirchnerismo y de Juntos por el Cambio, marca el comienzo de una nueva era. “Cuando (Milei) habla de la casta tiene razón, los políticos son una casta, y hay un fin de época. Juntos por el Cambio pide sangre, sudor y lágrimas como Churchill, en la segunda guerra mundial, y Unión por la Patria dice que te van a sacar los derechos, cuando la gente siente que los únicos derechos los tiene ellos y no tienen nada para perder. Qué te van a sacar. El retiro de Macri y Cristina fue solo una parte de la argentina vieja”, expresó Lanata.

Según Jorge Lanata, Javier Milei alcanzaría los 40 puntos en las elecciones generales (REUTERS/Mariana Nedelcu)

Para cerrar, el conductor de PPT vislumbró cómo sería el panorama político en octubre y las posibilidades de los principales candidatos: “¿Hay que imitar a Milei? No. Primero hay que entender por qué Milei surgió, por qué la gente lo sigue, de dónde salió su reclamo. Las encuestas que circulan hoy en el poder muestran un escenario de elecciones: Milei 40%, Massa 30%, Juntos 20%, eso es lo que está pasando ahora. Hay algo que la gente está diciendo y los políticos no supieron o no saben escuchar”.

Así, el periodista Jorge Lanata opinó este domingo sobre el panorama electoral post PASO e hizo referencia a los candidatos y a la situación económica. Además dejó un escenario claro, con el fin de una época en la política argentina, Javier Milei se destaca y reúne el 40% de la intención de votos de cara a octubre.

