Un líder republicano de EEUU mencionó a Javier Milei y pidió que se lo incluya en el debate presidencial de su partido

Un senador republicano del estado de Texas, Estados Unidos, se refirió al candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, y pidió que se lo incluya en el próximo debate presidencial que realizará el partido la próxima semana.

Se trata de Ted Cruz, el legislador estadounidense que se enfrentó a Cristina Kirchner y pidió al gobierno de Joe Biden que sancione a la vicepresidenta por corrupción. En esta oportunidad, el representante de Texas en el Senado volvió a meterse en la política argentina al apoyar a Milei tras los resultados de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO).

Cruz compartió un tuit del periodista del The New York Times Benny Johnson, quien difundió un recorte subtitulado en inglés de una entrevista de Viviana Canosa al líder libertario, al que se refirió como el “Trump argentino”.

Durante la entrevista, se lo escucha decir: “Al zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro”, para luego asegurar que a las personas de ideología de izquierda: “Les das un milímetro y lo toman para destrozarte. No podés negociar con el zurdo porque te van a llevar puesto”. El senador reaccionó al video y expresó: “Wow. ¿Podemos incluirlo en el debate presidencial republicano? ¿Por favor?”.

El mensaje de Cruz llegó luego de que el candidato presidencial por La Libertad Avanza se reuniera con el Fondo Monetario Internacional (FMI) tras convertirse en la figura más votada en las PASO al sumar un total de 7.116.352 votos en todo el país, es decir un poco más del 30 por ciento del total de los sufragios. De esta manera, el panorama electoral quedó dividido en tercios de cara a las elecciones generales de octubre.

“Nosotros no vamos a defaultear ni al FMI, ni la deuda soberana”. Eso le dijo el viernes por la mañana Milei al FMI en una reunión virtual, según Darío Epstein, uno de los asesores económicos que participaron del zoom con el organismo.

Durante la comunicación, el libertario explicó el plan económico de su partido y el Fondo le precisó la naturaleza del acuerdo actual, así como también sus vencimientos.

En ese sentido, el candidato presidencial enumeró las reformas que prevé realizar, en el caso de ganar las elecciones y acceder al Ejecutivo, dentro de las que se encuentran: un ajuste fiscal más grande que el que exige el FMI; unificación de los tipos de cambio; cerrar el déficit financiero, a través de la reducción de los gastos; abrir la economía; implementar una reforma del Estado que evite que los cambios realizados se financien a costa de la sociedad y la producción; modificaciones en las leyes laborales; y una reforma monetaria para terminar con el Banco Central.

Según informó La Libertad Avanza, el encuentro virtual duró una hora y veinte minutos y contó con la participación de Epstein, Carlos Rodríguez y Roque Fernández, por el lado del candidato presidencial, y Rodrigo Valdez, director del Hemisferio Occidental del FMI, junto a su equipo.

Días antes de la reunión, Epstein presentó algunos puntos de la política económica que plantea Milei. Así, se refirió a la dolarización de la economía, a la que consideró una parte “medular” del plan, pero resaltó que para poder llevarla a cabo es necesario “ordenar las cuentas” y garantizar la funcionalidad del país. “Estamos trabajando para ver si podemos conseguir los dólares”, indicó.

“No estamos diciendo ‘señores, voten no porque en lugar de polenta van a comer asado’, estamos diciendo ‘venimos a bajar el gasto público’, que no va a ser fácil, va a ser duro”, señaló y agregó: “Estamos prometiendo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y que vamos a ordenar todo, que creemos en la meritocracia y queremos que la gente que trabaja tenga oportunidades, crezca y haya movilidad social. Pero no se hace sobre el avance de lo que tenemos hoy, que está recontra podrido”.

