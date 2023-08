Elecciones 2023: ¿qué es el Parlasur y qué cargos se renuevan este año?

Se votarán 43 representantes para el Parlasur en las elecciones 2023 en Argentina. (Foto: @BUELADETODOS)

A medida que se acerca la fecha de las Elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) en Argentina, el foco no solo estará puesto en las fórmulas presidenciales y las listas de diputados y senadores, sino también en un sector de la boleta nacional que a menudo pasa desapercibido: los precandidatos al Parlamento del Mercosur, también conocido como Parlasur.

El órgano deliberativo no vinculante del bloque regional, que el país integra junto a Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela, se renueva este 2023 después de ocho años, donde los argentinos deberán elegir a los 43 representantes que ocuparán estos asientos. Según datos analizados por Infobae, en estas elecciones hay 459 precandidatos titulares y 751 como suplentes de todas las listas que buscan integrar el Parlasur.

Te puede interesar: Dónde voto: consultá el padrón electoral definitivo para las PASO y elecciones nacionales 2023

La competencia por un lugar en el foro llevó a las coaliciones políticas a seleccionar cuidadosamente a sus candidatos. Las postulaciones incluyen una lista extensa de referentes nacionales y hasta personalidades del mundo del espectáculo que buscan atraer el voto en una categoría que podría tener un papel decisivo en el futuro del país.

Qué es el Parlasur

El Parlamento del Mercosur fue conformado el 14 de diciembre 2006 y, según la definición oficial, es el órgano representativo de los intereses de los ciudadanos de los Estados Partes. Tiene sede en Montevideo y depende del Mercosur, el mercado común que reúne a Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela (esta última nación, actualmente suspendida).

El Parlasur se constituyó como sustituto de la Comisión Parlamentaria Conjunta, una entidad previa creada en 1994. Entre sus competencias, se encarga de velar por la observancia de las normas del Mercosur y por la preservación del régimen democrático en los Estados parte. Además, se ocupa de elaborar informes anuales sobre la situación de los derechos humanos, pedidos de informes sobre el proceso de integración de los países, intercambiar opiniones y tratar aspectos relacionados con las actividades en curso o asuntos en consideración con la presidencia pro tempore del Mercosur. A su vez, cumplen la función de elaborar dictámenes sobre todos los proyectos de normas que requieran aprobación legislativa en uno o varios de los Estados parte.

Si bien cuenta con la capacidad de impulsar recomendaciones, resoluciones y otras propuestas al Consejo del Mercado Común, la máxima autoridad del bloque regional, sus decisiones no tienen poder vinculante con las leyes internas de las naciones.

Qué cargos del Parlasur se votan en las PASO y las elecciones generales 2023

El foro está integrado por 186 parlamentarios, donde 43 de ellos son argentinos. De estos 43, hay uno por cada una de las 24 provincias del país, mientras que los 19 restantes son elegidos directamente por distrito único.

En 2015, Argentina eligió por primera vez a sus 43 diputados por elección popular directa, en las urnas. Sin embargo, por disposición del ex presidente Mauricio Macri, la elección se suspendió en 2019 y se decidió prorrogar los mandatos de quienes habían sido electos anteriormente. La petición del ex mandatario fue realizada con el objetivo de evitarse los gastos “innecesarios” derivados de la elección de una nueva representación argentina en el órgano.

Este año, la boleta nacional del Parlasur está al lado de la fórmula presidencial y cobra peso estratégico. Por ejemplo, en el caso de la lista de Unión por la Patria, encabezada por la fórmula Sergio Massa-Agustín Rossi, la boleta presidencial tendrá a su lado el nombre de la cantante Teresa Parodi, ex ministra de Cultura de Cristina Kirchner. Luego, le siguen el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, la ex titular del INADI Victoria Donda, y el diplomático y ex embajador en Ecuador, Gabriel Fuks.

Así es la boleta de la fórmula Sergio Massa - Agustín Rossi.

Por la Ciudad de Buenos Aires, el precandidato de UxP es el vicepresidente de Enacom y presidente del partido FORJA, Gustavo López, mientras que, para la provincia, se incluyó al director de Vialidad y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta.

Por otra parte, en la lista del Parlasur del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se presenta Elisa Carrió, que, tras una serie de idas y vueltas, competirá por su lugar en el órgano deliberativo y, junto a ella, estará el diputado Waldo Wolff.

Carrió, presente en la boleta oficial de Rodríguez Larreta.

También integrará la boleta la ministra de Educación, Soledad Acuña -quien irá como precandidata al Parlasur en representación de la Ciudad- junto a la legisladora radical Danya Tavela.

En cambio, en la boleta de Patricia Bullrich figura el nombre del actor y ex diputado Luis Brandoni, seguido por la ex legisladora santafesina Lilia Puig y el diputado Álvaro de Lamadrid.

La boleta de Patricia Bullrich para las PASO

Seguir leyendo: