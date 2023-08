Dónde voto en Corrientes en las PASO 2023: cómo consultar el padrón electoral

Las PASO 2023 serán el 13 de agosto

Ya empezó la cuenta regresiva hacia las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), que serán el próximo 13 de agosto. En esa ocasión, 35.394.425 de personas podrán acudir a las urnas para definir qué candidatos y qué coaliciones políticas podrán presentarse en las elecciones generales nacionales del 22 de octubre.

En las elecciones 2023, Argentina elige presidente, vicepresidente, 43 representantes al Parlasur, 130 diputados (la mitad de la Cámara Baja) y 24 senadores (un tercio de la Cámara Alta). A pesar de que este año hubo 19 jurisdicciones que definieron desdoblar sus comicios de los nacionales. En consecuencia, ya son 18 las provincias que eligieron autoridades locales en lo que va del año.

Cabe señalar que la participación en las PASO es obligatoria por ley para todos aquellos ciudadanos que figuren en el padrón electoral. En tanto, los extranjeros no pueden participar de los comicios, según el Código Nacional Electoral.

Te puede interesar: Dónde voto: consultá el padrón electoral definitivo para las PASO y elecciones nacionales 2023

Los ciudadanos en Corrientes ya acudieron a las urnas el 11 de junio para votar cargos legislativos y municipales

Dónde voto en Corrientes en las PASO 2023

Para poder saber dónde votar en Corrientes en las PASO 2023, se puede consultar el padrón electoral de forma online en el sitio web habilitado por la Cámara Nacional Electoral.

Se debe ingresar el número de DNI, el género y el distrito donde se vota. Como resultado, el elector podrá obtener los datos necesarios para el momento del sufragio, como la dirección del establecimiento de votación, el número de mesa y de orden.

También puede consultar el padrón electoral de Corrientes para las PASO 2023 aquí.

¿Quiénes pueden votar en las PASO 2023 en Corrientes?

De acuerdo al Código Nacional Electoral, todas las personas entre 18 y 70 años de edad en Corrientes tienen la obligación de votar en la elección que se realice en su distrito. En tanto, el voto para los jóvenes de 16 y 17 años es optativo.

En cambio, la legislación establece que los extranjeros que residan en el país no pueden participar de los comicios nacionales. Sin embargo, cuando se trata de elecciones provinciales o municipales sí pueden participar, según lo establezca cada Código Electoral provincial.

Por otra parte, los documentos válidos para votar son: libreta cívica, libreta de enrolamiento, DNI libreta verde, DNI libreta celeste, DNI tarjeta de la libreta celeste con leyenda “no válido para votar” y DNI tarjeta. Cabe señalar que no se podrá votar con el DNI en el celular.

Te puede interesar: PASO 2023: ¿qué pasa si no voy a votar?

La participación en las PASO 2023 es obligatoria para todos los ciudadanos de Corrientes

¿Qué se vota en Corrientes en las PASO 2023?

En las PASO 2023, Corrientes elegirá a los candidatos para que puedan presentarse en las elecciones generales de octubre en las categorías de presidente, vicepresidente, representantes para el Parlasur y 4 diputados nacionales para el Congreso de la Nación.

Los diputados nacionales de Corrientes que finalizan su mandato en 2023 son: Fabián Antonio Borda y Nancy Sand (Frente de Todos), Ingrid Jetter (PRO) y Jorge Vara (UCR).

Te puede interesar: Elecciones 2023: ¿qué pasa si no voto en las PASO?

¿Quiénes están exentos de votar en las PASO 2023 en Corrientes?

A nivel nacional, el Código Electoral Nacional establece determinados grupos de personas que no tienen la obligación de votar. Es el caso de los jóvenes de 16 y 17 años, y de los mayores de 70. Ellos no deberán justificar su ausencia a los comicios. Hay también otros grupos detallados por ley que pueden ausentarse en las PASO, pero que deberán justificar su inasistencia ante la Secretaría Electoral que le corresponde dentro de los 60 días posteriores de la elección, para no quedar inscripta en el Registro Nacional de Infractores al Deber de Votar.

Quienes se encuentran exceptuados son:

Quienes estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación y tener una justificación válida que impida el traslado.

Quienes estén enfermos o imposibilitados de ejercer el sufragio por motivos de fuerza mayor. En este caso también se debe presentar una justificación.

Quienes formen parte de organismos o empresas de servicios públicos que cumplan funciones durante el día de la elección.

Ser juez o auxiliar y estar en funciones durante la elección.

5 Datos Claves De Las Elecciones 2023

¿Cuál fue el resultado de las elecciones 2023 en Corrientes?

Las elecciones 2023 en Corrientes tuvieron la particularidad de ser solamente legislativas, ya que Gustavo Valdés fue elegido como gobernador en 2021 y debe gobernar hasta 2025, cuando sean los próximos comicios para elegir la gobernación. Por eso, el 11 de junio eligieron cargos legislativos y municipales. La fuerza liderada por Gustavo Valdés superó por más de 40 puntos al Frente de Todos, con más del 66% de los votos.

Seguir leyendo