Unión por la Patria fragmenta su campaña y todavía no asoma la foto de unidad

A la espera de un acto formal de Unión por la Patria y con la resolución del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional en la agenda inmediata, el oficialismo plantea una estrategia de recorridas de campaña sectorizada por la provincia de Buenos Aires donde distintos referentes hacen su propio camino de cara a la elección del 13 de agosto, aunque todo es monitoreado por el ministro y precandidato, Sergio Massa.

El titular de Economía se muestra activo entre la gestión y la campaña. Desde hace días hace foco territorial en el conurbano bonaerense. Se suele mover con el gobernador de la provincia de Buenos Aires y precandidato a la reelección en el distrito de mayor peso electoral, Axel Kicillof. Esta semana ambos dirigentes compartieron actividades en los municipios de Merlo, Quilmes y Florencio Varela. Siempre escoltados por intendentes.

Los principales integrantes de las boleta de UP en la provincia de Buenos Aires hacen su juego electoral. Lo concreto es que a más de un mes de la conformación de las listas, a excepción de lo que fue la inauguración del Gasoducto Presidente Néstor Kirchner el 9 de julio, no apareció otra foto de unidad.

El diputado nacional y precandidato a la renovación de su banca, Máximo Kirchner, no ha compartido actos públicos con la segunda postulante de la boleta que lo lleva como cabeza de lista, Victoria Tolosa Paz. Esta semana presentó un proyecto de ley para prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso, luego del acto que Massa y Cristina Kirchner compartieron por los 15 años de la recuperación de la aerolínea de bandera. Antes, participó de la presentación de las listas de candidatos propios en los municipios de Lanús, Hurlingham o Lomas de Zamora y de un plenario de SMATA, un gremio afín que lleva además a su secretario adjunto, Mario “Paco” Manrique como tercer candidato a diputado nacional por la PBA.

Por su parte, la ministra de Desarrollo Social de la Nación se paró sobre la agenda de su área para recorrer municipios de la provincia de Buenos Aires. Desde allí llega a intendentes, que le abren la puerta sin mayores estridencias. La última parada fue un actividad en José C. Paz junto a su intendente, Mario Ishii. Esta semana, y luego del ruido político con el kirchnerismo previo a los cierres de listas, Tolosa Paz estuvo con su par bonaerense Andrés Larroque durante una actividad en La Plata.

Quién también se apoya en su cargo para hacer campaña es el canciller, Santiago Cafiero. Pero los referentes del presidente Alberto Fernández en la boleta bonaerense de UP por ahora, y salvo excepciones, no se cruzan en tren de campaña con las figuras kirchneristas.

Cafiero, que es el quinto candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, combina campaña con la agenda de Cancillería que por estas horas es noticia. Mantuvo un cruce público con su par británico, James Cleverl, quien sostuvo que los habitantes de las Islas Malvinas “tienen derecho a elegir su propio futuro” y que “el 99,8% de ellos votaron para ser parte de la familia del Reino Unido”, considerando que la Argentina y la Unión Europea “deberían escuchar su elección democrática”. La respuesta de Cafiero fue que “el Reino Unido viola la integridad territorial de la Argentina desde hace 190 años” y que “la Resolución 1514 de la Asamblea General de Naciones Unidas la autodeterminación no resulta aplicable a los habitantes de Malvinas”. Pese a ello, todas las semanas hay un día en el que recorre algún municipio de la provincia de Buenos Aires con el intendente en cuestión, si el peronismo gobierna allí.

Este viernes, por ejemplo, estuvo en Ezeiza junto al candidato a intendente Gastón Granados. Días atrás hizo lo propio en Florencio Varela con el jefe comunal de ese distrito, Andrés Watson. Las dinámicas de sus actividades son siempre las mismas, visitas a empresas o industrias enmarcadas en el Plan Nacional de Promoción de Exportaciones. En el caso de la recorrida que hizo hoy -que incluyó una visita al Grupo Dromex, ubicada en el parque industrial de Ezeiza- el Canciller planteó que “seguir avanzando con estas PyMEs que suman al plan exportador de Cancillería es parte central de nuestro trabajo”.

El jefe de campaña del oficialismo, Eduardo de Pedro, que además es el primer candidato a senador nacional por la provincia de Buenos Aires y ministro del Interior, también combina sus varios roles a la vez.

Estuvo en Quilmes con la intendenta camporista Mayra Mendoza y en las recorridas que hizo Massa por ese distrito y que incluyeron la inauguración de la Ciudad Deportiva Solano y una nueva oficina de ANSES, donde se hizo presente la titular del organismo, Fernanda Raverta. Por su rol de ministro también recorrió Tucumán en la inauguración de una sede del Registro Nacional de las Personas que fabricará DNI y pasaportes en la provincia que gobernará Osvaldo Jaldo.

Todo, mientras empieza a funcionar el nuevo búnker de campaña de UP en el microcentro porteño sobre la calle Bartolomé Mitre y donde los equipos de campaña se juntan a afinar una estrategia comunicacional que dirigencialmente no está en la misma sintonía, aunque más ordenado que lo ofrece la interna de Juntos. La concreción de un acto formal de lanzamiento de UP en tono proselitista -ahora que no se pueden hacer inauguraciones- llegará, entonces como estímulo a una gran foto de unidad peronistas a días de las Primarias.

