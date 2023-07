Elecciones 2023, en vivo: fechas, candidatos, resultados y todos los detalles rumbo a las PASO minuto a minuto

Maximiliano Pullaro: “Me honraría que Carolina Losada haga campaña con nosotros”

Por su parte, el electo candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, llamó a unidad del frente, de cara a las elecciones generales. “ Me honraría que Carolina Losada haga campaña con nosotros o que trabaje mucho desde el Senado nacional para defender a Santa Fe ”, manifestó.

“Siento una responsabilidad muy importante. No me siento aún Gobernador. Falta mucho, no es que damos ninguna elección como ganada”, aclaró Pullaro.