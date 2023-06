La Iglesia pidió justicia para Cecilia Strzyzowski: “No podemos ignorar esto”

La iglesia expresó su preocupación por la desaparición de Cecilia Strzyzowski. (Edgar Aguirre)

El Arzobispado de Resistencia, capital de la provincia de Chaco, emitió un comunicado este jueves 15 de junio, en el reclama justicia y paz para Cecilia Strzyzowski y su familia. El pronunciamiento de la Iglesia por el caso que conmociona a la sociedad chaqueña y al país, llega luego de 15 días de búsqueda de la mujer de 28 años, en un hecho que tiene como principales acusados a su pareja, César Sena, y a los padres de él, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, dos dirigentes políticos de peso en esa provincia.

“Pedimos a Dios el discernimiento para los encargados de los poderes del Estado, a fin de que ofrezcan a la sociedad toda la verdad de los hechos sucedidos con Cecilia y su entorno”, señala el texto que lleva la estampa de la Comisión de Justicia y Paz del Arzobispado de Resistencia.

El comunicado, titulado “Clamor por Justicia y Paz para Cecilia y su familia”, fue difundido luego de masivas movilizaciones ocurridas en Chaco. La justicia investiga el caso, inicialmente caratulado como “desaparición de persona” y hoy como femicidio. Según trascendió de los datos que constan en el expediente, habría “indicios coincidentes” de que la familia Sena estuvo involucrada en el presunto crimen. En los hechos, el cuerpo de la mujer aún no fue encontrado.

En ese marco, la Iglesia abogó por el esclarecimiento del caso. “Al acompañar este dolor, que es de todos, reconocemos que todos tenemos un espacio para actual responsablemente y generar procesos de transformación para rehabilitar y auxiliar a nuestra comunidad herida con un genuino espíritu de justicia y de verdad, de no violencia y de paz”, sostiene el órgano eclesiástico.

Al emitir juicio sobre la situación, el Arzobispado recurrió a un fragmento de la encíclica Fratelli Tutti, enunciada por el Papa Francisco, que habla sobre la verdad.

“La verdad es una compañera inseparable de la justicia y de la misericordia. Verdad, Justicia y Misericordia, las tres juntas, son esenciales para construir la paz; cada una de ellas impide que las otras sean alteradas (...) La verdad no puede ni debe ser camino a la venganza, si no más bien a la reconciliación y al perdón. Verdad es contar a las familias desgarradas por el dolor lo que ha ocurrido con sus parientes desaparecidos. Verdad es reconocer el dolor de las mujeres víctimas de violencia y abusos (...) Cada violencia cometida contra un ser humano es una herida en la carne de la humanidad; cada muerte violenta nos disminuye como personas”, reseña el documento.

La desaparición de Cecilia Strzyzowski, catalogada en la investigación como probable femicidio, adquirió gran repercusión por la figura de las personas involucradas como sospechosas en el hecho. Emerenciano Sena y Marcela Acuña son dirigentes sociales y políticos cercanos al gobierno de Jorge Capitanich en la provincia de Chaco. Aparecían como adherentes en las listas de candidatos del oficialismo para las elecciones que se celebrarán este domingo 18 de junio.

El gobierno de la provincia se presentó como querellante en la causa, en medio de los cuestionamientos por la relevancia de los acusados en el esquema de poder local.

Ese marco es el que generó conmoción en la sociedad chaqueña y motivó que sus instituciones, entre ellas la Iglesia, manifestaran su preocupación por el caso. “Como Iglesia no podemos ignorar esta situación dolorosa, cubrirla o esconderla. El presente sufrimiento no es posible disimular, por el contrario, el llanto y el sufrimiento por no saber noticias de una hija, sobrina o nieta, nos conmueve a todos”, reza el Arzobispado chaqueño.

