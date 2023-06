Agustín Rossi: “No están las condiciones para que esto sea un 2001 o para que haya hiperinflación”

Agustín Rossi en la Cámara de Diputados

El jefe de Gabinete nacional, Agustín Rossi, brindó hoy su tercer informe de gestión ante el Congreso y aseguró que “no están las condiciones para que esto sea un 2001 o para que haya hiperinflación”.

En una exposición que estuvo marcada principalmente por la agenda económica, el funcionario planteó que la situación macroeconómica cambiará a partir de “noviembre y diciembre” dado que la finalización del gasoducto Néstor Kirchner y la nueva cosecha -superada la sequía actual- permitirán fortalecer las reservas del Banco Central, para así combatir las presiones en pos de una devaluación.

“Podemos estimar que entre este año y el año que viene vamos a estar en una situación de equilibrio de la balanza energética. Significan USD 7 mil millones menos que se van a pagar de importaciones”, detalló Rossi.

En esa línea, aseguró que las “condiciones estructurales de la economía van a ser claramente favorables para los próximos años, esto será así porque cambian las condiciones macro y porque el Gobierno está haciendo la infraestructura necesaria”.

Y agregó: “Tenemos previsto recibir reservas genuinas con la cosecha fina, que fue favorecida por las últimas lluvias. El año próximo no solo vamos a tener una estructura energética que nos permitirá ahorrar unos USD 4.000 millones, sino que no vamos a tener los efectos de la sequía, que nos hizo perder USD 20.000 millones este año. Si esto es así, la Argentina tendrá una balanza comercial favorable, podrá sostener niveles de crecimiento económico, fortalecer sus reservas y tener mirada muy severa sobre el tipo de cambio, lo que permitirá una curva descendente de la inflación”.

“Descreo de aquellos que dicen que, si ganan las elecciones, van a tener que hacer una devaluación brusca, que no hará otra cosa que duplicar la inflación, la pobreza y la indigencia, para recién después estabilizar. No va a ser necesario”, concluyó Rossi, en un claro mensaje dirigido a Juntos por el Cambio.

Agustín Rossi en la Cámara de Diputados

Asimismo, Rossi señaló que el swap con China y la búsqueda de un crédito con Brasil para financiar importaciones con Reales “tienen que ver con el objetivo de recomponer los niveles de reservas, para evitar una devaluación brusca”.

“No están las condiciones para que esto sea un 2001, porque hay una red de contención enorme a lo largo y ancho del país, o para que haya hiperinflación. Estamos en una situación compleja, pero la situación estructural comienza a cambiar entre noviembre y diciembre”, dijo ante las preguntas de los diputados del Frente de Izquierda.

En su mensaje, el jefe de Gabinete -que es también precandidato presidencial del FDT- criticó el acuerdo alcanzado por el gobierno de Mauricio Macri con el FMI; consideró increíble” que se “haya podido firmar un acuerdo de esas características” y sostuvo que “por el monto de la deuda del crédito con el FMI, el Congreso debería haber tenido participación” en la suscripción.

Al defender la gestión de Alberto Fernández, Rossi aseguró que la “generación de empleo en la Argentina en estos últimos años es una de las políticas más contundentes del Gobierno” y señaló que “llevamos 32 meses de crecimiento del empleo privado”.

“Estos 32 meses consecutivos se convierten en una de las series más extensas de creación de empleo desde el 2009. El último mes que se creó empleo durante la gestión de Macri fue en diciembre de 2017. Desde ahí se perdieron trabajos. Después empezó la pandemia y la cuarentena estricta”, recordó.

La política de seguridad en Santa Fe, a raíz del avance de las bandas narco, fue uno de los puntos más cuestionados por la oposición.

Agustín Rossi

Rossi enumeró medidas como la dotación de más personal, la nueva delegación de la UIF en Rosario, las mejoras en las instalaciones de la Policía Federal, la intensificación de las acciones de inteligencia criminal, entre otras.

“Yo no la miro por TV. Mis hijos tienen 22-23 años. Salen a la noche en Rosario. Tengo números para decir de los miles de millones de pesos, que pusimos y que vamos a seguir poniendo. Lo que hay que mostrar es la enorme voluntad de combatir el delito narco en la ciudad de Rosario, independientemente que hay días que tenemos resultados favorables y días que tenemos resultados que no son los que nosotros buscamos o esperamos”, dijo.

La diputada del PRO por Santa Fe Germana Figueroa Casas lamentó que su provincia sea una de las que menos dinero recibe por habitante en seguridad. “Apenas $1.075 pesos. La situación de emergencia que vivimos amerita que seamos prioridad y que esto se traslade al gasto. Necesitamos una respuesta. Los rosarinos tenemos miedo de salir a la calle. No pueden seguir dejándonos solos”, afirmó.

Ante las reiteradas críticas de la oposición por los datos compartidos en su exposición, Rossi argumentó que no desconocía los indicadores negativos. “No me hago el tonto, trato de buscarles una explicación. No es lo mismo gobernar con USD 20 mil millones menos”.

“No nos entregaron Disneylandia, nos entregaron un país con el 55% de inflación, con una desocupación del 10%, con tres años de recesión sobre cuatro de gobierno y con un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional que nunca la Argentina no había tenido. Entonces voy a ponerlo al revés. Sin sequía, sin guerra y sin pandemia: todo eso lo hicieron en cuatro años de gestión. Nos dejaron ese país, de ese país. Nosotros nos hacemos cargo”, planteó.

Y apuntó contra los principales referentes de Juntos por el Cambio: “Todos los candidatos a presidente de ustedes dicen que van a tener que devaluar, pero si devalúan van a tener más inflación y más pobreza”.

Seguir leyendo: