La estrategia de Bullrich para ampliar su despliegue territorial en PBA y sumar a un sector de la UCR

Patricia Bullrich y Néstor Grindetti en un acto en Lanús esta semana (@nestor.grindetti)

Tras el anuncio de Patricia Bullrich de que Néstor Grindetti será su precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, la aspirante a la presidencia por el PRO avanza en su estrategia para aumentar su despliegue territorial, con la búsqueda de apoyos de intendentes bonaerenses de Juntos y candidatos a ganar en distintos municipios. Sabe que arrancó de atrás respecto de su competidor en la interna, Horacio Rodríguez Larreta, cuyo candidato, Diego Santilli, quien comenzó en febrero a recorrer el territorio bonaerense, y las encuestas lo ubican como el mejor posicionado entre los candidatos de la alianza opositora.

La posibilidad de una candidatura unificada a gobernador fue evaluada como una alternativa por Bullrich, pero se topó con la negativa de Larreta a compartir su candidato. El argumento del jefe de Gobierno porteño es que confía en que el “Colorado” le puede aportar entre 3 y 5 puntos extra en su disputa con la ex ministra de Seguridad.

En su espacio apuestan a compensar el desconocimiento que tiene Grindetti entre los votantes bonaerenses con el efecto “arrastre” que implicaría la figura de Bullrich al tope de la boleta, y los candidatos a intendentes en la otra punta. Sin embargo, los colaboradores del intendente de Lanús destacan que su asunción en la presidencia del Club Independiente le sumó conocimiento público. “Ahora lo reconocen en la calle y los hinchas de Independiente lo paran para pedirle por el club y lo de Racing para putearlo”, cuentan risueños.

Ya lanzado como precandidato, la primera medida que Grindetti tomó fue el operativo “contención” de Cristian Ritondo, quien fue el principal herido que dejó la elección de Bullrich para pelear por la gobernación en la interna en la Provincia. Ya desde antes de que Vidal se bajara de la precandidatura a la presidencia, Ritondo le transmitía en confianza a su entorno que tenía un acuerdo con Bullrich y que sería el elegido. Los argumentos eran su nivel de conocimiento en la provincia, su mayor intención de voto y su estructura territorial. En los tres aspectos superaba a los tres aspirantes que venían haciendo recorridas en territorio bonaerense con la ex ministra: Grindetti, el ex intendente de San Miguel Joaquín de la Torre y Javier Iguacel, jefe comunal de Capitán Sarmiento.

Bullrich con Joaquín de la Torre y Jaime Méndez, intendente de San Miguel, en un acto en ese distrito este 25 de mayo (@patobullrich)

Ese es el capital político que Ritondo está haciendo valer hoy en la negociación con Grindetti y Bullrich. En las huestes de Santilli se resignan a que el ex ministro de seguridad bonaerense cierre un acuerdo con Grindetti y Bullrich. “Es lo natural”, sostienen.

En las oficinas de campaña de Ritondo aseguran que “no se trata de un lugar para él, sino para la gente que lo acompaña”. Argumentan que cuenta con “más de un centenar de dirigentes que le responden en 115 distritos de la Provincia, tres intendentes propios (Martín Yeza, de Pinamar; Hernán Bertelly, de Azul; y José Luis Zara, de Carmen de Patagones); y casi 40 candidatos a intendentes que ganaron en sus distritos como concejales en las elecciones de 2021″. Bajo su ala política, tiene tres diputados nacionales (María Luján Rey, Camila Crescimbeni y María de las Mercedes Joury), 6 diputados provinciales y 2 senadores bonaerenses.

Ritondo recibió varias ofertas desde el sector de Larreta para sumarse a su proyecto. Hasta ahora la respuesta fue siempre negativa. Influiría en esa decisión cierto resentimiento por la temprana elección de Santilli que hizo el jefe de Gobierno porteño. Pero quizás, lo que hoy pesa más en esa negativa es la relación de amistad que Grindetti y Ritondo tienen desde hace años, que se refleja en el palco en Independiente que comparten siempre con sus familias. Quizás justamente por este vínculo, la permanencia del ex funcionario de Vidal está (casi) asegurada en el sector de Bullrich-Grindetti.

Este jueves 25 de mayo, Grindetti lo invitó a su casa a un asado con un grupo de dirigentes que le responden políticamente, entre los que estuvieron los intendentes Yeza y Bertelly. Como un gesto de compromiso político con su estructura territorial, en el entorno del intendente de Lanús aseguran que van a “considerar los referentes que él acerque. Si tiene un buen candidato en un distrito y mide bien, se le respetará ese nombre”.

La foto del asado con Ritondo y dirigentes que le responden en la casa de Grindetti, este 25 de mayo

Incluso, se baraja la posibilidad de que Ritondo encabece la lista de diputados nacionales en la Provincia y sea el próximo presidente de la Cámara en caso de un triunfo de Juntos.

Lista únicas sí o no

Ante la negativa de Larreta de unificar candidaturas detrás de Santilli, desde el entorno de Bullrich doblaron la apuesta y la decisión - al menos la que expresó públicamente - es ir con listas propias en todos los niveles. Es el esquema de las dos “I latina”, al que se resisten varios intendentes del PRO, especialmente aquellos que van por su reelección. En cambio, abogan por la “V”, o sea, un candidato a intendente único compartido en las dos boletas de candidatos a gobernador y presidente: Santilli-Larreta y Grindetti-Bullrich.

En una reunión con intendentes partidarios, Larreta les prometió que buscaría garantizarles la “V”, o sea compartir listas con el mismo candidato a intendente en la boleta. Uno de los que reclama ese esquema es el de La Plata, Julio Garro, cercano al jefe de Gobierno porteño.

Pero la que no estaría de acuerdo sería Bullrich. Así lo dejó explicitado en su visita a Lanús el martes pasado, al asegurar que irá con candidatos que respalden su candidatura en cada municipio. “Necesita consolidar su estrategia territorial y para eso tiene que pelear por sumar candidatos locales propios”, sostiene una fuente que participa del armado territorial. “Teme que los intendentes no le cuiden la boleta si son afines a Larreta”.

En el equipo de campaña de Bullrich aseguran “hoy los números le dan favorable a ella por sobre Larreta en la Provincia”, pero admiten que en despliegue territorial, falta sumar casilleros y que Santilli lleva ventaja.

El intendente de Lanús ya se lanzó a “puntear” cuál es la situación en cada uno de los 135 municipios bonaerenses y en las secciones electorales en las que se eligen diputados provinciales (la Primera, la Cuarta, la Quinta y la Séptima) y senadores (la Segunda, la Tercera, la Sexta y la Octava). Busca componer el mapa de “lealtades” en un distrito donde el PRO tiene 20 intendentes propios.

En el entorno de Grindetti admiten que en algún municipio habrá “V”, pero que se verá caso por caso. “Si el candidato propio no mide bien o el intendente ya está muy consolidado, no tendría sentido forzar otro candidato. Es mejor arreglar que vaya de primer candidato a concejal. Pero si aceptás rápidamente la “V”, puede que este intendente que ya tiene asegurada su candidatura única, juegue luego en la campaña a favor de Larreta”, explican.

Sumando apoyos

Patricia Bullrich y Héctor Gay, intendente de Bahía Blanca

En el equipo de Bullrich celebran el reciente apoyo del intendente de Bahía Blanca, Héctor Gay, que estaba alineado fuertemente con Santilli. “Es un caso emblemático. Ahí jugó la imagen de Patricia en Bahía, que es 3 a 1 respecto de Larreta”

Te puede interesar: Bullrich decidió apurar la definición de su candidato a gobernador bonaerense y sumó a un intendente clave

Además de Gay, otros intendentes que contabilizan como “propios” son Soledad Martínez, de Vicente López, que responde a Jorge Macri, el candidato que apoya Bullrich en la Ciudad de Buenos Aires; y Manuel Passaglia, de San Nicolás, con ascendencia en la Segunda Sección electoral. Hace dos días, sumó a Mariano Uset, de Coronel Rosales, y Javier Reynoso, de Rivadavia.

Como “casi propio” contabilizan a Guillermo Montenegro, intendente de la estratégica ciudad de Mar del Plata, quien acompañó a Bullrich a principios de mayo en una recorrida por esa ciudad balnearia. Entre los que no se definieron aún, pero creen que podrían llegar a sumarse, están Javier Martínez, de Pergamino; Pablo Petrecca, de Junín; Ezequiel Galli, de Olavarría; y Mariano Barroso, de 9 de Julio. “Muchos intendentes del PRO están evaluando qué hacer”, aseguran en el bunker de campaña de Bullrich. Otros, como Diego Valenzuela, de Tres de Febrero, ya jugaron su apoyo detrás de Santilli y Larreta.

La UCR bonaerense, ese objeto de deseo

El titular del radicalismo de la Provincia de Buenos Aires, el diputado Maxi Abad, se convirtió en la novia que todos quieren conquistar. Si bien como presidente del bloque de Juntos en la Legislatura bonaerense viene reclamando que haya un candidato único a gobernador, sabe que esa posibilidad está cada vez más lejos. Conserva alguna esperanza de que haya un avance en ese sentido en esta próxima semana, aunque sin ser optimista. “Si no, tendremos que salir todos a la cancha a competir”, admitió ante su círculo de confianza.

El planteo del presidente de la UCR bonaerense se basa en la posibilidad de un escenario de la Provincia dividida en tres tercios. “Corremos el riesgo de que en las PASO, los candidatos de Milei y del Frente de Todos - que tienen candidato único - salgan en los dos primeros lugares como los más votados, y los de Juntos, en tercero, cuarto o quinto. Y como no hay balotage, la Provincia tiene una sola elección después de las Primarias para ir a buscar el voto útil”, le escucharon repetir al dirigente radical en estos días.

Maxi Abad, titular de la UCR bonaerense

Para graficar la importancia que le asignan a un posible triunfo en la Provincia, en Juntos suelen recordar que, de los tres únicos presidentes no peronistas, solo terminó su mandato Mauricio Macri, que tuvo a una gobernadora bonaerense de su mismo color político. Raúl Alfonsín tuvo al peronista Antonio Cafiero y Fernando de la Rúa a Carlos Ruckauf, y tuvieron que irse antes de la Casa Rosada.

En el entorno de Grindetti no ocultan su deseo de sumar a Abad como posible precandidato a vicegobernador. Lo valoran no solo como referente radical sino también por su expertise en el manejo legislativo. Si no fuera él, otro posible nombre que suena es el de Miguel Fernández, intendente de Trenque Lauquen, que no renueva y proviene de una zona del interior productivo de la Provincia. “Vamos a esperar que decidan qué quieren hacer. Primero tienen que resolver si hay una posición unificada o no dentro de la propia UCR”, señalan.

Hoy Abad lidera el sector del radicalismo mayoritario en la Provincia que tiene 28 intendentes bonaerenses de distritos en los que obtuvieron triunfos en las elecciones de 2021. En tanto, con Gerardo Morales, titular de la UCR nacional, estarían enrolados media docena: Gustavo Posse (San Isidro), Matías Rappallini (Maipú), Facundo Castelli (Puán), Miguel Gargaglione (San Cayetano), Edgardo Battaglia (Gral. Arenales) y Franco Flexas (de General Viamonte).

“Como partido orgánico que somos, aún no tomamos una decisión sobre qué haremos. Hasta ahora, tenemos dos precandidatos a presidentes propios, que siguen en carrera”, dicen que responde Abad cuando le preguntan a quién va a apoyar la UCR bonaerense en la interna del PRO. Se refiere a Morales, gobernador de Jujuy, y a Facundo Manes, quien ratificó recientemente su intención de competir. Ninguno de los dos miden bien en las encuestas. Pero Morales tejió una alianza con Larreta que le podría reportar acompañarlo en la fórmula como vicepresidente.

La pregunta que se hacen en el PRO es qué va a hacer la UCR bonaerense: ¿seguir a Morales? ¿o seguir al denominado “Grupo Malbec”? Ahí están anotados Ernesto Sanz, que apadrina a Abad en la provincia; el senador Alfredo Cornejo, aspirante a volver a gobernar Mendoza; el actual mandatario de esa provincia, Rodolfo Suárez; el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés; el presidente del bloque de Juntos en el Senado, Luis Naidenoff; la también senadora Carolina Losada y precandidata a gobernadora de Santa Fe; Gastón Manes, presidente de la Convención Radical; y el diputado nacional Rodrigo De Loredo.

En el calendario radical hay dos fechas próximas: la Convención provincial el 2 de junio y la Nacional el 12 del mismo mes. Si bien es probable que solo ratifiquen la permanencia dentro de Juntos, habrá que detectar las posibles señales que definan la estrategia en el distrito bonaerense.

