Sergio Berni reasumirá en el ministerio de Seguridad bonaerense el próximo lunes

Sergio Berni tras ser atacado por los choferes de colectivo (AFP)

Sergio Berni, el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, reasumirá el lunes 29 de mayo sus funciones. Está de licencia médica hasta el 25 de mayo, por lo cual dedicará el feriado largo para terminar su recuperación de la pequeña intervención quirúrgica en el seno maxilar, según le confirmó a Infobae el propio funcionario. “De salud estoy muy buen, con ganas de volver a seguir cumpliendo con mis tareas como lo hago los 365 del año las 24 horas porque los delincuentes no descansan”, respondió de muy buen semblante.

El funcionario de Axel Kicillof había recibido un golpe cerca del ojo y en el cráneo hace un mes durante una protesta de choferes de colectivos en La Matanza, después del asesinato de Daniel Barrientos, chofer de la línea 620, durante un robo en el barrio Virrey del Pino en el partido de La Matanza.

La protesta en la que agredieron al funcionario había sido convocada por los compañeros del trabajador después de que dos delincuentes, que subieron al colectivo que conducía, lo ejecutaran de un balazo en el estomago. A poco más de un mes, los dos sospechosos detenidos como autores del crimen fueron liberados por falta de pruebas. De manera paralela, la Fiscalía General de La Matanza desplazó al fiscal Gastón Duplá y designó en su lugar a Adrián Arribas, luego de quejas públicas que realizó el propio ministro por defectos en las pesquisas.

Los presuntos homicidas del chofer Daniel Barrientos quedaron en libertad por falta de pruebas

La reasunción de Berni coincide con la interna caliente en el Frente de Todos, tanto nacional como bonaerense. Un sector del kirchnerismo impulsa -si CFK efectivamente no se presenta- al mandatario provincial como “candidato de consenso del oficialismo”. Hasta ahora, Kicillof insiste con ir por su segundo mandato pero, se sabe, la palabra final la tendrá la Vicepresidenta. La segunda opción es la del ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, también fogoneado desde el espacio de La Cámpora, liderada, entre otros, por el diputado nacional Máximo Kirchner.

Berni, un duro crítico de Alberto Fernández, ya había mostrado su interés en ser candidato a diputado provincial por la segunda sección electoral en 2021, pero finalmente bajó la lista. “Alberto Fernández le hizo un daño tremendo al peronismo”, expresó sin vueltas. Y agregó: “Su llegada fue un golpe muy bajo. Y si bien en política se perdona, no podemos olvidar. Si no, nos termina pasando esto”. No conforme con la mordaz definición el 29 de marzo, dijo que si Néstor Kirchner reviviera “lo sacaría a patadas” de la presidencia.

Su retorno a Puente 12, en La Matanza, lugar donde tiene su despacho, y no en La Plata, no pasará desapercibido. Berni, a pesar de algunas opiniones encontradas, sigue manteniendo buen vínculo con Cristina Kirchner.

Según el comunicado oficial emitido por su cartera el 7 de mayo pasado, durante su licencia médica quedaban en su reemplazo su par de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, y el subsecretario de Formación y Desarrollo Profesional de la cartera de seguridad, Javier Alonso.

La administración de Axel Kicillof consignó que el subsecretario Alonso, número dos de Berni, quedara a cargo de la coordinación funcional y operativa de la cartera por el período en que esté licenciado el coronel médico. En tanto, Alak, hasta el próximo lunes, seguirá ocupando el despacho de los asuntos administrativos.

Antes de tomar la licencia médica, Berni ya había dispuesto y anunciado, junto a Kicillof, un refuerzo de unos 4.000 efectivos en los barrios más calientes del conurbano que desde el viernes pasado cumplen funciones ante los insistentes reclamos vecinales por los hechos que estremecen a la sociedad y que, en algunos casos, se asemejan a balaceras que azotan a la ciudad santafecina de Rosario.

De los 11 distritos que en un principio se había anunciado que tendrían un despliegue de 3.500 nuevos efectivos que integrarían la Fuerza de Aproximación Barrial (FAB), el “mapa de calor” o “inseguridad” determinó que finalmente serán 14 los municipios y los agentes disponibles serán entre 3.696 a 4.200.

Axel Kicillof y Sergio Berni anunciaron un refuerzo en las fuerzas de seguridad policial en los barrios más calientes del conurbano y el interior

Según el esquema, al que accedió Infobae, los beneficiarios son: Lomas de Zamora, Quilmes, Florencio Varela, Almirante Brown, San Martín, Tres de Febrero, Ituzaingó, Merlo, Morón, La Plata, Escobar, Moreno, Mar de Plata y La Matanza.

Desde la jefatura policial se le aseguró a este medio que, además del mapa del delito, se priorizaron “a los municipios que construyeron bases para los entre 264 y 300 agentes destinados a los distritos a los que se le suman 36 motoristas y 10 móviles nuevos para cada base, es decir, 140 unidades 0 km”.

La Fuerza de Aproximación Barrial es una división de la Dirección de la UTOI (Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas), que a su vez depende de la Superintendencia de Fuerzas de Operaciones Especiales (FOE).

Según le explicó Berni a este medio, la FAB es un cuerpo de prevención policial cuyos integrantes “fueron entrenados para intervenir en situaciones y contextos de alta demanda operativa, lo que incluye tanto el patrullaje preventivo en zonas urbanas de alta concentración del violencia, con presencia de redes delictivas dedicadas al narcomenudeo, como el desarrollo de operaciones policiales basadas en un vínculo de proximidad con los ciudadanos”.

