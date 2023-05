La carta a la que se aferra Sergio Uñac para que la Corte le permita volver a ser candidato a gobernador de San Juan

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, explicó porqué consideran que la Constitución de San Juan sí habilita que Sergio Uñac tenga otro mandato

La batalla legal por la candidatura de Sergio Uñac para ser reelecto nuevamente como gobernador de San Juan sigue abierta. Aunque las dos primeras decisiones de la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron contrarias a la voluntad del mandatario sanjuanino, el equipo legal de la provincia cuyana aún mantiene las expectativas porque consideran que la interpretación correcta del ya célebre artículo 175 de la Constitución local le permite a Uñac competir una vez más.

El propio Uñac deslizó durante una entrevista televisiva en el programa Zonda TV, en su provincia, que podría haber renovación “en 2027”, mientras espera que la Corte defina.

Jorge Alvo Varela, el fiscal de Estado de San Juan, se ubicó al frente de la discusión legal y es el encargado de plantear frente al máximo tribunal de justicia del país los argumentos por los que considera que es legítima la intención de Uñac de sostener un nuevo mandato.

En diálogo con Infobae, el abogado representante de los intereses del Estado sanjuanino realizó críticas medidas a las decisiones de los cortesanos Horacio Rossatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda por considerar que su intervención en el caso avasalla la autonomía provincial y que, luego, cuando suspendieron la elección en la categoría gobernador mediante una medida cautelar, adelantaron su opinión.

En el medio de su exposición, reveló el punto clave que sostiene su estrategia.

"Está teñido de sombra el proceso en cuanto a la imparcialidad", dijo el fiscal de Estado de San Juan, Jorge Alvo

Seis palabras

En efecto, Alvo recordó la letra del artículo 175 de la Constitución de San Juan, modificada en 2011, quedó escrita de la siguiente manera:

“El Gobernador y el Vicegobernador duran cuatro años en el ejercicio de sus funciones y pueden ser reelegidos consecutivamente hasta dos veces”.

Para el funcionario, el ejercicio de las funciones de un gobernador y su vice son distintas. Esa formulación, de acuerdo a esta manera de interpretar el artículo, es la llave para que Uñac, que fue vicegobernador de 2011 a 2015, gobernador de 2015 a 2019, reelecto para el período 2019 - 2023, obtenga lo que sería su segunda reelección.

“Las funciones del gobernador y vice, a diferencia de lo que plantea el impugnante (el dirigente de Evolución Liberal, Sergio Vallejos), que las equipara y las unifica, son absolutamente diferentes. Debe armonizarse con el resto del articulado del texto constitucional. El gobernador está a cargo del Poder Ejecutivo que es unipersonal, el vicegobernador es el presidente nato de la Cámara de Diputados, y así tienen diferentes funciones”, explicó Alvo.

“La interpretación que siempre ha sostenido la Corte en cuanto a una norma es que primero debemos atenernos a lo que dice la letra del articulado, de la norma jurídica, y el espíritu que tuvo en cuenta el legislador. Y el legislador cuando avanzó en la enmienda constitucional tuvo en cuenta simplemente un posterior periodo para gobernador, no habló del vicegobernador. Por lo tanto, consideramos que se encuentra perfectamente habilitado”, completó sus argumentos el Fiscal de Estado.

El fiscal de Estado, Jorge Alvo, remarcó que los jueces de la Corte Suprema, dieron indicios de que objetarán la candidatura de Sergio Uñac a una nueva reelección

La enmienda a la que se refiere Alvo es la que se introdujo en marzo de 2011, cuando el entonces gobernador José Luis Gioja, promovió la modificación del artículo 175, que hasta ese momento habilitaba una sola reelección y luego prohibía expresamente a los dirigentes postularse para un nuevo cargo en el siguiente periodo.

Alvo recordó que Uñac fue totalmente ajeno a aquel proceso, que se realizó luego de una consulta popular, que permitió que Gioja fuera reelecto.

Las elecciones en la categoría gobernador estaban previstas para el pasado domingo 14 de mayo. De forma sorpresiva, la Corte Suprema las suspendió sólo cinco días antes de su realización. Finalmente, el comicio se realizó para todos los cargos locales, menos para gobernador y vice, que están pendientes.

Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti, los tres jueces que firmaron el fallo

Días después, Alvo y su equipo realizaron un informe respondiendo la decisión de los jueces supremos en el que les pedían que se aparten del caso, precisamente por considerar que habían dejado por escrito que coincidían con el demandante de Uñac.

“Sientan una posición jurídica que es similar a la del impugnante, por lo tanto provocan una situación de indefensión ineludible”, remarcó el Fiscal de Estado.

Esa recusación, sin embargo, fue rechazada in limine el 16 de mayo, 48 horas después de su presentación.

Ahora, Alvo espera que se discuta la cuestión de fondo, como una suerte de batalla final. “Existe una última instancia, que no creo que lleguemos a eso, que es la Corte Interamericana, que todos sabemos que no es vinculante en su fallo para la Corte, ya que es este el máximo órgano dentro del Poder Judicial”, desliza el funcionario cuyano. Por esa razón, admite, “será una decisión del señor gobernador de determinar cuáles son las acciones a seguir”, en caso de que su planteo no prospere.

Esa decisión determinará si la renovación llega este año o en 2027.

